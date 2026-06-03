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Shakira habló del secreto de su éxito con las canciones de los mundiales de fútbol, desde ‘Hips Don’t Lie’ a ‘Dai Dai’: “Un gran ritmo, energía y un mensaje poderoso”

La colombiana recordó su vínculo con la Copa del Mundo desde 2006, con momentos personales clave, mientras presenta un estreno centrado en la unión y en dar visibilidad a quienes no la tienen

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Shakira será la encargada junto a BTS y Madonna de participar en la clausura de la Cpa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP/Heather Khalifa
Shakira será la encargada junto a BTS y Madonna de participar en la clausura de la Cpa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP/Heather Khalifa

Shakira presentó su nueva canción del Mundial 2026 y dijo en entrevista con People que el tema fue pensado como una plataforma para los niños sin voz y sin acceso a una educación de calidad.

La artista colombiana sostuvo que la canción busca unir a un mundo “fracturado y dividido” y poner a los chicos “en el centro del debate” durante la Copa del Mundo.

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La cantante vinculó ese mensaje con una historia personal marcada por el fútbol desde 2006, cuando actuó por primera vez en este encuentro internacional junto a Wyclef Jean con Hips Don’t Lie - Bamboo. También recordó que en 2010 conoció al que luego se convertiría en el padre de sus hijos durante otro Mundial y que en 2014 se presentó embarazada de su hijo menor, Sasha.

Shakira y Wyclef Jean cantando en un escenario con bailarines. Shakira viste top naranja y falda roja, Wyclef Jean lleva camiseta blanca con bandera de Haití
Shakira se presentó por primera vez en un mundial junto a Wyclef Jean en la clausura del Mundial de la FIFA Alemania 2006 - crédito AFP

Explicó que el tema nació con una lógica de himno deportivo, pero que terminó adquiriendo un alcance más amplio. “Quería escribir algo para esta Copa del Mundo, y sabía que tenía que tener los ingredientes secretos, todos los ingredientes que una canción del Mundial necesita: un gran ritmo, energía, un mensaje poderoso”, dijo al medio citado inicialmente.

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El mensaje de la canción

La artista afirmó que el tema no se agota en el marco del torneo y que apunta a interpelar a los niños a los que alguna vez les dijeron que sus sueños eran inalcanzables. También señaló que busca recordar que ningún campeón “nace campeón” y que todos empezaron como niños que atravesaron dificultades.

En la misma línea, planteó una responsabilidad social alrededor de la infancia y sostuvo que la educación es la oportunidad “más valiosa”. En ese sentido, indicó que la canción fue creada para la Copa del Mundo, pero también para los niños que no tienen acceso a una educación de calidad.

La colombiana tuvo en sus manos el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010 - crédito AP/Themba Hadebe
La colombiana tuvo en sus manos el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010 - crédito AP/Themba Hadebe

Shakira dijo que el torneo puede amplificar ese planteo y lo definió como una vidriera para quienes “no tienen voz” ni visibilidad.

Tenemos que hacer lo mejor posible para ofrecerles oportunidades a nuestros hijos para que puedan lograr sus metas en la vida, y que la oportunidad, la más valiosa, es la educación. Y por eso esta canción ha sido creada no solo para la Copa del Mundo sino para todos esos niños que no tienen acceso a una educación de calidad”, agregó a People.

La colaboración con Burna Boy

La cololmbiana contó que la participación de Burna Boy completó la identidad de la canción. “Cuando tuve a Burna Boy grabándola, fue como la cereza en el pastel. Siempre quise hacer algo con Burna, y creo que su voz la lleva a otro nivel”, dijo.

También señaló que el proceso creativo fue natural desde el inicio. “Simplemente sucedió, ¿sabes? En verdad fluyó. Fue muy fácil llegar a la melodía, a la letra, al concepto”, señaló.

La colombiana volvió a ser figura en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo - crédito Shakira / Instagram
La colombiana volvió a ser figura en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo - crédito Shakira / Instagram

Antes de esa incorporación, la cantante ya había definido que la canción debía combinar ritmo, energía y un mensaje más amplio que el habitual en un himno deportivo.

Su relación con los Mundiales

La artista describió su vínculo con el fútbol como una constante en su vida y dijo que su historia con los Mundiales empezó en 2006, cuando actuó por primera vez en una Copa del Mundo con Wyclef Jean e interpretó Hips Don’t Lie.

Luego enlazó ese recorrido con un hecho personal: recordó que en 2010 conoció al padre de sus hijos durante otro Mundial y explicó por qué llama a sus hijos los “Waka Kids”, al atribuir a esa etapa un impacto decisivo en su vida.

Shakira
Shakira en la final del Mundial de Brasil 2014 - crédito @soiiYum/X

Shakira sumó una tercera escena de esa secuencia. “En el 2014 estaba embarazada de mi pequeño, y todos mis fans me vieron actuar y decían: ‘Shakira está embarazada’. Y yo tenía como un mes de embarazo, o como mucho dos meses. Pero me conocen tan bien”, contó.

Sobre la nueva edición del torneo, volvió sobre la idea de unidad. “Cada Copa del Mundo, hay algo realmente mágico. Y creo que esta va a ser para unir a las personas en este momento tan sensible, tan delicado social y políticamente”, concluyó.

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