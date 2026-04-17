Colombia

Partido Conservador suspendió al congresista Fernando Niño por anunciar su respaldo a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales

La colectividad apoyará la candidatura de Paloma Valencia. La decisión “es ley” para todos los militantes del movimiento político

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El congresista Fernando Niño aseguró que, aunque su línea política es conservadora, cree que el Gobierno de Gustavo Petro ha sido bueno y que Iván Cepeda debería continuar con su política - crédito @fninomendoza/X

El Partido Conservador tomó medidas contra el representante a la Cámara Fernando Niño, luego de que anunciara públicamente su decisión de respaldar al candidato presidencial Iván Cepeda Castro y a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Según informó Caracol Radio, el movimiento político inició una investigación contra el congresista y la veeduría de la colectividad lo sancionó: suspendió su militancia dentro del partido, impidiendo también la validez de su voz y voto en las sesiones del Legislativo.

Esto, debido a que el Partido Conservador apoyará la candidatura de la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, y de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Así lo anunció el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, advirtiendo que todos los militanres del movimiento deben acogerse a esa determinación.

El congresista Fernando Niño aseguró que apoyará a Iván Cepeda porque cree que "las reformas deben continuar" - crédito @fninomendoza/X
El congresista Fernando Niño aseguró que apoyará a Iván Cepeda porque cree que "las reformas deben continuar" - crédito @fninomendoza/X

“La decisión por unanimidad es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia (...). Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales”, dijo ante los medios.

Pese a ello, el representante Fernando Niño publicó un video en sus redes sociales en el que expresó su respaldo al candidato de la izquierda. En sus declaraciones, resaltó la gestión del Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, y aseguró que los proyectos que ha impulsado en casi cuatro años de gestión deben mantenerse en el tiempo, a través del ejercicio presidencial de Iván Cepeda.

“Respaldo la candidatura a la presidencia de Iván Cepeda y a la vicepresidencia, Aida Quilcué, porque estoy convencido que las reformas deben continuar, que no podemos retroceder. Este es un gobierno que ha pensado primero en la gente, en los más necesitados, en la pobreza, en superar toda la desigualdad que tenemos en Colombia”, explicó.

Paloma Valencia afirmó que Iván Cepeda ha defendido a personajes como Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes considera responsables de actos terroristas y de generar más polarización en Colombia - crédito Colprensa
El Partido Conservador decidió por unanimidad apoyar a Paloma Valencia en las elecciones. El candidato Iván Cepeda jamás fue una opción- crédito Colprensa

El legislador aseguró que, aunque es conservador, considera que los procesos de transformación que se han adelantado durante la administración Petro deben continuar con el liderazgo de Iván Cepeda. Incluso, indicó que las bases del partido en el departamento de Bolívar comparten su postura.

Estamos contentos y queremos al presidente Gustavo Petro. Por eso en primera vuelta ganaremos con Iván Cepeda presidente”, concluyó.

Sin embargo, el aspirante del Pacto Histórico jamás fue una opción para el Partido Conservador. En más de una oportunidad aseguró que descartaba por completo su apoyo a Cepeda; entre sus alternativas estaban únicamente dos aspirantes: la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella, ambos de derecha.

El Partido Conservador descartó por completo su respaldo a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @soyconservador/X
El Partido Conservador descartó por completo su respaldo a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @soyconservador/X

El abogado y expresidente del Partido Conservador Omar Yepes Alzate se pronunció sobre la posibilidad de que más de un congresista de la colectividad no respete la decisión que se tomó por unanimidad de acompañar a Paloma Valencia en las elecciones presidenciales.

En una publicación en su cuenta de X indicó que cualquier político del movimiento que quiera respaldar a Iván Cepeda debería salir inmediatamente del partido.

Si tal sucediere en el campo conservador, deberían ser expulsados del partido y demandadas sus credenciales para pérdida de investidura. Menos congresistas pero más autenticidad doctrinaria y respeto a la tradición e historia de la colectividad”, afirmó.

El expresidente del Partido Conservador Omar Yepes Alzate aseguró que los congresistas que apoyen a Iván Cepeda deberían ser expulsados del partido - crédito @omaryepesalzat/X
El expresidente del Partido Conservador Omar Yepes Alzate aseguró que los congresistas que apoyen a Iván Cepeda deberían ser expulsados del partido - crédito @omaryepesalzat/X

Yepes Álzate explicó que, aunque en 2022 el Conservador se declaró partido de gobierno, respaldando al presidente Gustavo Petro, renunció a la presidencia y se desligó de la directiva. La postura del movimiento político cambió después de casi un año de gestión del mandatario.

En mayo de 2023, se declaró en independencia. “Cientos de militantes han recibido con optimismo el constante diálogo que se ha generado con el Gobierno Nacional, en aras de fortalecer las reformas que, aunque necesarias, no nos pueden representar el debilitamiento de nuestro sistema”, precisó en un comunicado.

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