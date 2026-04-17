Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

El artista Feid anuncia dinámica para entregar entradas y subir a fanáticos al escenario - crédito @feid/IG

El cantante colombiano Feid volvió a encender la expectativa de sus seguidores el 17 de abril, luego de compartir un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió directamente a sus próximos conciertos en Bogotá y Cali, como parte de su esperado Falxxo Tour.

El artista paisa, que viene de una serie de presentaciones exclusivas en Medellín, dejó ver que sigue muy atento a la interacción con sus fans, especialmente a través de dinámicas digitales.

“Antes de que se me olvide, he visto muchos videos de las personas haciendo outfits para el show de Bogotá cantando Medellín Takai, marica, qué chimba. Así es más fácil escoger quién canta Medellín Takai y a quién le vamos a regalar entradas pa’ Bogotá y pa’ Cali (tose como si quisiera evitar decir claro el nombre de la ciudad y dejar la expectativa)”, expresó el cantante en un video que rápidamente se viralizó.

La publicación no solo confirmó que el artista está monitoreando activamente el contenido de sus seguidores, sino que también dejó entrever la posibilidad de nuevas fechas, especialmente en Cali, ciudad sobre la que aún no hay anuncios oficiales, y este tipo de interacción ha sido clave en la estrategia del artista, que ha apostado por una conexión directa con su público, alejándose de los formatos tradicionales.

Feid sorprende a sus fans con una dinámica para cantar en el escenario durante su Falxxo Tour - crédito feid/IG

Dinámica para ganar entradas y subir al escenario con Feid

En medio de la alta demanda por entradas, el intérprete de Normal reveló la dinámica que ha generado furor entre sus fanáticos, pues anunció que regalará cinco entradas dobles para su concierto y, además, ofrecerá una oportunidad única: subir a un fan al escenario para cantar junto a él.

La mecánica es clara: los interesados deben demostrar en redes sociales que se saben el verso de la canción Medellín Takai, específicamente la parte de Yuki Chiba. Además, el cantante está evaluando la creatividad de los participantes, incluyendo la recreación de sus looks más icónicos.

Esta iniciativa no es nueva dentro de su gira, pues en sus conciertos de Estados Unidos, Feid ha sorprendido al público al invitar a seguidores al escenario, equipándolos con micrófono e intercomunicador para que interpreten el tema en vivo. La experiencia, que mezcla cercanía y espectáculo, ha sido uno de los elementos más comentados del tour.

El Falxxo Tour ha marcado una nueva etapa en la carrera del artista, caracterizada por un enfoque más íntimo y conceptual. A diferencia de las giras masivas, Feid ha optado por escenarios de menor capacidad, buscando resaltar la dualidad entre sus identidades musicales: Feid y Ferxxo.

Feid sorprende a fans con dinámica para cantar en su show - crédito @feid / Instagram

El recorrido comenzó en el Teatro Carlos Vieco de Medellín, donde presentó su EP El green print: La saga (Disc 1) - Feid Vs Ferxxo. Este formato permitió una interacción más cercana con el público, creando una atmósfera distinta a la de los conciertos tradicionales.

Además, la estrategia se ha replicado en otros territorios como Estados Unidos, país en el que el artista logró un éxito rotundo en la preventa de 14 conciertos, donde en pocas horas solo quedó disponible el 5% de las entradas.

Polémica por la venta de boletas en Bogotá

Sin embargo, no todo ha sido positivo, pues la venta de entradas para el concierto del 26 de abril en el Royal Center de Bogotá desató una fuerte polémica debido a la reventa masiva.

El recinto, con capacidad para 2.849 personas, recibió una demanda que superó los 22.000 usuarios intentando comprar simultáneamente. Minutos después de agotarse la boletería oficial, comenzaron a aparecer entradas en plataformas no autorizadas a precios que superaban el millón de pesos, cuando originalmente costaban entre $100.000 y $110.000.

La polémica por la reventa de boletas marca el concierto de Feid en el Royal Center de Bogotá - crédito @im_anasofia2/ X

La situación generó indignación en redes sociales y cientos de seguidores denunciaron la presunta acumulación de boletas por parte de revendedores y cuestionaron los controles de plataformas como Ticketmaster.

Este escenario ha abierto un debate sobre la transparencia en la venta digital de entradas y la necesidad de mecanismos más efectivos para evitar la especulación.