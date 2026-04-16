La historia de Miguel Rodríguez Orejuela, el capo que llegó a ser dueño de América de Cali y ahora suplica por volver a Colombia

El capo conocido como 'El Señor' está preso en Estados Unidos desde 2005 - crédito AP

El 16 de abril se conoció que la defensa de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los fundadores del cartel de Cali, ha vuelto a solicitar ayuda del Gobierno colombiano para el retorno del capo que está recluido en una cárcel de Estados Unidos.

Los abogados y familiares del tolimense afirman que padece de una enfermedad terminal y que uno de los últimos deseos de Rodríguez Orejuela, que actualmente tiene 82 años, es pasar sus últimos días de vida en Colombia.

Sin que exista ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno nacional, en el país ha generado interés lo que pueda pasar con este caso, en el que uno de los mayores capos de la historia de Sudamérica está implorando por volver a su país de origen.

La historia del ‘Señor’, el menor de los Rodríguez Orejuela

Los Rodríguez Orejuela conservaron la facha de empresarios durante varios años - crédito Redes sociales

Miguel Rodríguez Orejuela nació el 15 de agosto de 1943 en Mariquita, Tolima, en donde ingresó junto a su hermano, Gilberto Rodríguez Orejuela, al mundo del crimen con el contrabando de electrodomésticos y bienes de consumo a través de empresas legales como fachada.

Precisamente, la experiencia que tuvieron con el manejo de negocios legales fue lo que les permitió consolidar varias empresas comerciales en el Valle del Cauca, que luego utilizaron para blanquear los activos que generaban con el tráfico de estupefacientes.

Junto con Hélmer “Pacho” Herrera Buitrago y José “Chepe” Santacruz Londoño, conformaron el cartel de Cali, que, a diferencia del de Medellín, operaba desde las sombras, haciendo que ellos conservaran sus fachadas de empresarios exitosos.

Entre las compañías que lideraron está Drogas La Rebaja, que generaba ganancias por sí sola y, tras la intervención del Estado, se logró que continuara funcionando, lo que sigue pasando en la actualidad.

El narco fue dirigente del América de Cali en los 80 - crédito X

Durante el auge del narcotráfico en Colombia, los hermanos Rodríguez Orejuela se convirtieron en figuras de respeto en Cali, llegando al punto de que invirtieron parte de su capital en América, uno de los clubes de la región.

Miguel, conocido en ese momento como “El Señor”, era el que mandaba al interior del club de fútbol que llegó a tener en sus filas a figuras como Falcioni y Gareca, y jugó en tres oportunidades la final de la Copa Libertadores.

Mientras Pablo Escobar tenía una guerra contra el Estado, el cartel de Cali logró permear a las instituciones gubernamentales hasta que un conflicto entre “Pacho” Herrera y Escobar provocó que se cayera la fachada que manejaban.

Para acabar con Escobar, los Rodríguez Orejuela conformaron, junto a otros enemigos del capo antioqueño, a Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), y hasta la fecha hay versiones de la historia en las que se afirma que fueron ellos los que terminaron con la vida del fundador del cartel de Medellín en 1993.

Miguel Rodríguez Orejuela busca no morir en prisión como su hermano - crédito Colprensa

La caída de Pablo Escobar hizo que las autoridades norteamericanas pusieran sus ojos en la organización liderada por los Rodríguez Orejuela, que tuvieron tanto poder que llegaron a intervenir económicamente en las elecciones presidenciales de Colombia en 1994.

El primero en caer fue Gilberto Rodríguez Orejuela, el 9 de junio de 1995; dos meses después se registró la captura de Miguel, que fue entregado por su jefe de seguridad.

Durante 10 años los hermanos estuvieron recluidos en prisiones de Colombia, hasta que en 2005 fueron extraditados a Estados Unidos, en donde aceptaron cargos por conspiración para importar cocaína.

La vida de los capos ha sido contada en diferentes series; sin embargo, desde que fueron enviados a Norteamérica, optaron por no hacer pronunciamientos públicos, lo que cambió después del 31 de mayo de 2022, cuando se registró la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela. Desde ese momento, “El Señor” ha buscado de diferentes formas, incluyendo el envío de cartas al presidente Gustavo Petro, poder volver a Colombia.