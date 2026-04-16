Revelan cuánto recibieron guardias del Inpec por permitir ingreso de personas a una fiesta en cárcel de Itagüí: fue menos de un salario mínimo

Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X

Una investigación en curso sobre la fiesta vallenata realizada el 8 de abril de 2026 dentro de la cárcel de Itagüí expuso un esquema de pagos que presuntamente facilitó el ingreso de visitantes, artistas y utensilios sin registro alguno, complicando aún más la situación de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) responsabilizados.

Mientras la polémica se intensifica por la magnitud de la celebración, las autoridades analizan los informes de pagos asignados tanto a la presentación del artista Nelson Velásquez como a vigilantes penitenciarios, y la posibilidad de cobros clandestinos para omitir controles, según revelaciones recientes atribuidas a miembros del Concejo de Medellín.

Grabaciones en redes muestran a Nelson Velásquez actuando ante internos y cabecillas, mientras las autoridades investigan el ingreso de licor y la suspensión de las negociaciones de paz urbana - crédito @tobonvillada / X

El concejal Andrés Tobón aportó nueva información que indica que alrededor de $1.000.000 habría sido destinado individualmente al personal de guardia para omitir registros o verificaciones durante el evento, conforme a documentos difundidos en su portal.

Estos detalles surgen después de conocerse que, de los cerca de $500.000.000 invertidos en la parranda, $100.000.000 se destinaron al pago del cantante Nelson Velásquez, y el resto fue distribuido en comida, bebidas alcohólicas, servicios logísticos y la actuación de otro artista, como consta en la denuncia formalizada por la concejal Claudia Carrasquilla ante el Concejo de Medellín.

Cabe recordar que durante el festejo tuvieron acceso 138 visitantes, entre los cuales se identificaron 41 hombres y hasta ocho menores de edad, de acuerdo con los registros oficiales presentados por Tobón en un video publicado recientemente. El reporte también detalla que “no se registró ningún vehículo, ningún elemento en materia de logística, no se registró el ingreso de los músicos”, subrayando la presunta complicidad de personal del Inpec durante el operativo de ese día.