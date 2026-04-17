La Aerocivil negó presiones internas para favorecer al clan Torres y dijo que “no tolerará el uso de la calumnia y la injuria”

La Aeronáutica Civil aseguró que todos sus procesos administrativos se ajustan a la ley - crédito Colprensa

Farid Stemberg Parra Caro renunció a su cargo como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Aeronáutica Civil (Aerocivil); su dimisión fue aceptada y oficializada a través del la Resolución 01222 del 13 de abril de 2026 y su salida del organismo estatal se hizo efectiva el 14 de abril.

Aunque el exfuncionario aseguró que su decisión respondió a motivos personales, Caracol Radio indicó que, según fuentes internas, el exjefe de la Oficina Asesora Jurídica habría sido presionado para direccionar decisiones administrativas y contractuales. Esto, con el fin de favorecer al clan Torres, poderoso grupo político y empresarial del departamento del Atlántico.

El organismo estatal emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a los señalamientos sobre la supuesta comisión de actos irregulares, que también generan dudas sobre los motivos por los cuales se aceptó la renuncia irrevocable de Parra Caro. De acuerdo con el pronunciamiento de la Aerocivil, tales acusaciones que son promovidas por terceros carecen de sustento legal y con ellas se buscaría cuestionar la legitimidad de las resoluciones administrativas que emite.

La salida de Parra Caro se oficializó mediante la Resolución 01222, efectiva desde el 14 de abril de 2026, intensificando la crisis institucional en Aerocivil - crédito @norbeyquevedo/X

La entidad negó que existan prácticas ilícitas en sus decisiones contractuales, asegurando que todos los procedimientos se rigen por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los criterios judiciales. “La gestión del director general (Luis Alfonso Martínez Chimenty) y de sus delegados en la ordenación del gasto se ajusta rigurosamente a los precedentes judiciales de las Altas Cortes, garantizando la transparencia en la prestación del servicio público esencial del transporte aéreo”, aclaró.

Advirtió que estos señalamientos surgen en plena época electoral, a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026), y tendrían como objeto “criminalizar” a la entidad “sin fundamento alguno”. Esto amenaza la estabilidad del Estado social de derecho y afecta el cumplimiento de las funciones esenciales del organismo estatal.

“La Aeronáutica Civil no tolerará el uso de la calumnia y la injuria como herramientas de proselitismo o desprestigio político”, señaló.

Así las cosas, anunció que acudirá a las instancias judiciales necesarias para proteger el buen nombre tanto de la institución como de sus funcionarios. De igual manera, instó a los órganos de control y autoridades competentes a investigar cualquier denuncia, reiterando que dentro de la entidad no existe ni ha existido intención alguna de beneficiar de manera indebida a clanes o grupos políticos.

La Aeronáutica Civil negó irregularidades en los proceso de ordenación del gasto - crédito @AerocivilCol/X

“La Aerocivil reitera su compromiso con la defensa de la dignidad humana, el respeto por los derechos fundamentales de la ciudadanía, sus trabajadores y las empresas del sector, así como con el cumplimiento ineludible de los mandatos del orden jurídico y constitucional colombiano”, concluyó.

Las presuntas irregulariades que sacuden a la Aeronáutica Civil causaron indignación en el país político colombiano, que aprovechó el escándalo para criticar al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Así lo hizo Enrique Gómez, senador electo, jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y director del movimiento político Salvación Nacional. Según indicó en su cuenta de X, la posibilidad de que el ex jefe de la Oficina Asesora Jurídica haya dejado el cargo por presuntas presiones pone en evidencia que la corrupción persiste en el Gobierno, teniendo en cuenta que la institución está adscrita al Ministerio de Transporte.

El senador electo Enrique Gómez recordó irregularidades alrededor de un evento de campaña de Gustavo Petro, al referirse a anomalías en la Aerocivil - crédito @Enrique_GomezM/X

En su publicación, recordó un evento de campaña del presidente Gustavo Petro que se llevó a cabo en 2021 en Barranquilla, cuando era precandidato. Presuntamente, ese acto político fue financiado por Euclides Torres, cabeza del clan Torres.

“Al jefe jurídico de la Aerocivil, Farid Parra Caro, le tocó renunciar ¿saben por qué? Por presiones indebidas para favorecer intereses del llamado “Clan Torres”. Recuerden la tarima de la P. La corruPción es el signo de este desgobierno", aseveró Gómez.