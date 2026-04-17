El delantero colombiano Kevin Viveros reveló que demandó a Atlético Nacional ante FIFA: “Eso es ilegal”

La demanda de Kevin Viveros ante la FIFA expone irregularidades en su contratación y traspaso desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil- crédito Athletico Paranaense

El delantero Kevin Viveros, actualmente jugador del Athletico Paranaense en Brasil, interpuso una demanda contra Atlético Nacional ante la FIFA.

La acción legal surge a raíz de su denuncia sobre presuntas irregularidades vinculadas tanto a su contratación original como a su traspaso al fútbol brasileño, un episodio que reabre el debate sobre la transparencia en el mercado de pases del fútbol colombiano.

Kevin Viveros suma seis goles en 12 partidos con Athletico Paranaense en la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

El 17 de abril de 2026, en entrevista con el programa Despierta Win, Viveros reveló que firmó dos contratos al ingresar a Atlético Nacional, práctica que calificó de ilegal y que sería el detonante de su litigio.

“Cuando llegué al equipo, me hicieron firmar dos contratos y eso es ilegal. Creo que mi abogado me dice que eso es ilegal en Colombia, firmar dos contratos. En medio de mis traspaso a Athletico Paranaense, yo era representando por dos agentes que ahora no estaban validados por la FIFA”

Viveros agregó que en su llegada a Atlético Nacional, el equipo le asignó un representante: “Ellos me pusieron un agente de FIFA, al cual yo nunca he conocido en mi vida. Nunca he conocido en mi vida, la verdad, no sé quién es esa persona. Entonces, ahora hay un problema ahí grande. Bueno, ya creo que en ese momento Nacional no estaba bien asesorado porque no tenía los abogados que tengo ahora. Ahora, gracias a Dios, tengo buenos abogados. Tengo mi familia también que me está ayudando en eso. Y entonces, estoy muy triste por eso, porque tú sabes que en esto de mi pase acá fue un, un, un pase de mucho dinero que se dio en medio y todo eso. Entonces, me pusieron una persona FIFA que yo no conozco”.

Kevin Viveros afirmó que su relación con Atlético Nacional está rota

Viveros afirmó que se alejó del entorno Atlético Nacional debido a su problema legal-crédito Luisa González/REUTERS

La gestión contractual denunciada por Viveros no sólo implica su vínculo con Atlético Nacional desde la parte legal. El delantero vallecaucano afirmó antes de confirmar la noticia que actualmente está distanciado del cuadro “Verdolaga”: “Está un poco complicado. En estos momentos, yo veo los partidos de Nacional y apoyo al equipo, pero en otra parte está un poco complicado con el tema de la amistad con Atlético Nacional, ya que estamos distanciados. Estoy un poco triste porque sucedió algo relacionado con mi traspaso. Mi relación con ellos es muy triste”,

Viveros enfatizó que, pese a la disputa legal, mantiene una relación de afecto con su club anterior: declaró que continúa observando los partidos y apoyando a sus excompañeros. Este contraste entre el vínculo emocional y el conflicto contractual ilustra la complejidad de los traspasos internacionales en el fútbol profesional.

La acción legal, impulsada por la firmante del futbolista ante la FIFA, podría tener consecuencias de peso. Si la demanda prospera y se comprueban las irregularidades, el caso sentaría precedente en la jurisprudencia deportiva de Colombia, reavivando la discusión sobre la opacidad en las gestiones de transferencias de jugadores.

Estadísticas de Kevin Viveros en Brasil durante la temporada 2026

Kevin Viveros se convirtió en uno de los goleadores del cuadro de Coritiba-crédito @AthleticoPR/X

En la temporada 2026, Viveros lleva 13 partidos en todas las competencias (entre la Serie A de Brasil y el Campeonato Paranaense) en 1.075 minutos, y anotó 7 goles y realizó una asistencia.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

12 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: 90 minutos y gol en el Athletico Paranaense 2-1 Santos

18 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: 90 minutos y gol en el Athletico Paranaense 2-1 Cruzeiro

22 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: 90 minutos y gol en el Athletico Paranaense 2-0 Coritiba FC

29 de marzo de 2026 - Serie A de Brasil: 89 minutos y doblete en el Athletico Paranaense 4-1 Botafogo

12 de abril de 2026 - Serie A de Brasil: 86 minutos y gol en el Athletico Paranaense 2-0 Chapecoense

Cuando juega Athletico Paranaense

Paranaense está en la sexta posición del campeonato brasileño con 19 puntos-crédito Carla Carniel/REUTERS

Ahora el cuadro de Coritiba jugará el 19 de abril de 2026 en el estadio Allianz Parque de São Paulo ante Palmeiras, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, este es el calendario que le quedará en el mes de abril:

19 de abril de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Athletico Paranaense

23 de abril de 2026 - Copa de Brasil: Athletico Paranaense vs. Athletico Goianense

26 de abril de 2026 - Serie A de Brasil: Athletico Paranaense vs. Vitória