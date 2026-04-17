Colombia contra el reloj: advierten riesgo de quedarse atrás en tecnología y proponen plan urgente para salvar la economía digital

La transformación digital es clave para la competitividad de Colombia en un contexto de rápida innovación tecnológica regional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate sobre el futuro económico del país empieza a girar, cada vez con más fuerza, alrededor de una palabra: tecnología. En un contexto global donde la competitividad depende de la capacidad de innovar, Colombia enfrenta una disyuntiva clave, acelerar su transformación digital o quedarse rezagada frente a otros mercados de la región.

Con ese telón de fondo, la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) puso sobre la mesa una hoja de ruta dirigida al próximo gobierno.

Se trata de 14 propuestas que buscan convertir la economía digital en un motor real de crecimiento, empleo y productividad. La apuesta no es menor, si se tiene en cuenta que este sector ya representa el 3,6% del PIB nacional, con ventas que alcanzaron los $61,7 billones en 2024 y más de 406.000 empleos formales.

Fedesoft propone 14 medidas estratégicas para impulsar la economía digital y fortalecer el sector de software y TI en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, el gremio advirtió que el panorama no está asegurado. A pesar de los avances, persisten obstáculos estructurales que podrían frenar el desarrollo del sector. Entre ellos, una alta carga tributaria —la mayor de la región—, la falta de una política pública clara, la desaceleración en el crecimiento y una preocupante escasez de talento especializado.

A esto se suma una inversión en investigación y desarrollo que apenas llega al 0,3% del PIB y una brecha proyectada de más de 85.000 profesionales tecnológicos para 2026.

El diagnóstico es claro: si no se toman decisiones de fondo, el país podría perder terreno en un momento en el que otros ecosistemas tecnológicos avanzan con mayor rapidez. La advertencia no solo apunta a la competitividad del sector, también a su impacto transversal en la economía. Menor innovación, menor productividad y fuga de talento son algunos de los riesgos que plantea Fedesoft.

Frente a este escenario, la organización estructuró su propuesta en dos grandes ejes. El primero pone el foco en el talento, entendido como la base para impulsar la competitividad digital. Aquí, el objetivo es cerrar la brecha de profesionales y fortalecer la empleabilidad tecnológica con medidas concretas.

Entre las propuestas está la creación de un régimen tributario preferencial del 9% para perfiles tecnológicos, con el fin de incentivar la formalización y retener talento especializado. También se plantean deducciones del 150% en costos laborales para empresas que generen nuevos empleos en el sector, así como una transformación del sistema educativo que incorpore el pensamiento computacional desde etapas tempranas.

El sector tecnológico representa el 3,6% del PIB nacional y genera más de 406.000 empleos formales según datos de 2024 - crédito Luisa González/REUTERS

El documento también habla de acelerar procesos de formación —reskilling y upskilling— alineados con las necesidades del mercado, además de atraer talento internacional mediante visas especializadas y programas para nómadas digitales. En paralelo, se propone impulsar estrategias de inclusión que amplíen la participación de mujeres, regiones y poblaciones vulnerables en la industria tecnológica.

El segundo eje se enfoca en la innovación y la competitividad empresarial. La meta es posicionar a Colombia como uno de los tres principales ecosistemas de innovación en América Latina, a través de incentivos fiscales y fortalecimiento del entorno empresarial.

Entre las medidas se destacan deducciones del 150% para proyectos de ciencia, tecnología e innovación, especialmente en áreas como inteligencia artificial y analítica. También se plantean ajustes tributarios para mejorar la competitividad del software colombiano en mercados internacionales, así como el fortalecimiento del acceso a capital mediante fondos de venture capital y capital semilla.

Otro de los puntos clave es la creación de una infraestructura nacional de innovación, que incluya hubs tecnológicos, incubadoras y centros de investigación aplicada. A esto se suma el uso de las compras públicas como herramienta para dinamizar el ecosistema, reservando una parte de estos procesos para startups.

Fedesoft plantea incentivos fiscales y deducciones en costos laborales para empresas que fortalezcan el empleo en tecnología - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La agenda también contempla estrategias de internacionalización, mayor énfasis en ciberseguridad —considerada infraestructura crítica— y programas de transformación digital dirigidos a mipymes, con el fin de elevar la productividad en distintos sectores de la economía.

Más allá de las propuestas, Fedesoft lanza un mensaje directo al próximo gobierno: la tecnología debe dejar de ser vista como un sector aislado y convertirse en un pilar estructural del desarrollo económico. En ese sentido, plantea que esta agenda sea incorporada desde el primer año en el Plan Nacional de Desarrollo y que exista una articulación constante entre Estado, empresas y academia.

“La tecnología no es un sector aislado, es el gran multiplicador de productividad de toda la economía. Colombia tiene la oportunidad de liderar la región, pero requiere decisiones estratégicas y coordinación institucional desde el más alto nivel”, señaló Ximena Duque, presidente ejecutiva del gremio.

La discusión, en todo caso, va más allá de cifras o propuestas técnicas. Lo que está en juego es la capacidad del país para adaptarse a una economía cada vez más digitalizada. En ese camino, las decisiones que se tomen en los próximos años serán determinantes para definir si Colombia logra consolidarse como un actor relevante en la región o si pierde una oportunidad que, según el sector, es histórica.