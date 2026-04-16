Tragedia en Medellín: dos abuelitos se lanzaron del piso 22 de un conjunto residencial tras perder su apartamento por las deudas

La historia de una crisis que llevó al límite a dos adultos mayores tiene en alerta a los paisas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una crisis financiera llevó a Jaime Alberto Ramírez Álvarez, instructor deportivo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y su esposa María Eugenia Álvarez, a tomar una decisión desesperada, relacionada con la venta de su casa. Sin embargo, este hecho terminó en tragedia, porque los dos le pusieron fin a su vida después de perder su patrimonio.

De acuerdo con información revelada el miércoles 15 de abril de 2025 por los medios locales como El Colombiano y Alerta Paisa, la pareja habría decidido arrojarse desde el piso 22 del conjunto residencial Andalucía, ubicado en el barrio Boston del centro de Medellín.

El hecho se convirtió en ejemplo de las graves consecuencias que pueden tener las presiones económicas prolongadas sobre personas mayores, en especial cuando la pérdida material implica también la ruptura de un proyecto de vida construido durante décadas.

De acuerdo con el informe oficial, la pareja había vendido dos semanas antes el apartamento donde vivió durante varios años, ubicado en el octavo piso del mencionado edificio. El objetivo de la transacción era saldar deudas acumuladas a través del tiempo, en un contexto de compromisos económicos insostenibles para ambos.

La entrega de llaves, pactada previamente con el comprador, representaba no solo el cierre de una larga etapa personal, sino el cumplimiento del último trámite antes de perder toda titularidad sobre la propiedad.

Las víctimas estaban atravesando por graves problemas económicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la mañana del martes 14 de abril, Ramírez Álvarez, de 68 años, y Álvarez, de 65, accedieron al conjunto residencial sin inconvenientes, según confirmó la vigilancia del edificio a las autoridades judiciales. Tras entregar el apartamento, la pareja evitó salir del inmueble y se dirigió discretamente hasta la parte superior del edificio.

Los hechos ocurrieron en minutos: primero se registró la caída de Ramírez Álvarez y, mientras los vigilantes y la administración reaccionaban al suceso, ocurrió la caída de su esposa. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección correspondiente, confirmando que no hubo intervención de terceros.

Universidad Nacional lamentó la partida del instructor

Ramírez Álvarez estuvo vinculado durante 44 años a la Universidad Nacional, sede Medellín, en labores relacionadas con el deporte y la actividad física. Por esta razón, la institución, lo recordó con un emotivo mensaje: “Acompañó y motivó a varias generaciones, aportando a la formación profesional y humana de cientos de integrantes de la comunidad universitaria”.

La comunidad educativa lamentó la partida del instructor - crédito Sede Medellín UNAL / Facebook

Según el reporte de El Colombiano, vecinos y conocidos describieron a la pareja fallecida como personas trabajadoras, reservadas y de trato cordial, sin antecedentes de conflictos en la comunidad residencial. Para quienes compartieron con ellos parte de su vida cotidiana, la noticia resultó tan inesperada como dolorosa, pues destacaron que no se observaron señales externas que anticiparan la magnitud de la desesperación o la gravedad de su situación financiera.

Incluso, personas cercanas al caso confirmaron que la venta del apartamento no respondía al deseo de mudar de vivienda, sino a la urgencia de resolver deudas imposibles de sostener pese a múltiples esfuerzos. Esta presión económica permanente debilitó su estabilidad emocional y terminó por desencadenar el desenlace fatal.

La tragedia de dos vidas tras perder su hogar en Medellín alerta por la soledad financiera demostró la preocupación que se vive en los hogares colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso reabrió el debate sobre la vulnerabilidad emocional y económica a la que están expuestos los adultos mayores, especialmente cuando las redes de apoyo familiar o institucional no logran anticipar o contener las consecuencias de la soledad y el endeudamiento.

Debido a la gravedad del caso, la comunidad académica y los residentes del sector insisten en la importancia de fortalecer los canales de acompañamiento oportuno ante escenarios de endeudamiento grave y piden a quienes enfrenten dificultades de este tipo busquen asistencia especializada antes de tomar decisiones que comprometan la vida propia o la de sus seres cercanos.