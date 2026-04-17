Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

La organización del evento informó que todas las entradas adquiridas seguirán vigentes y los asistentes podrán ocupar las ubicaciones seleccionadas originalmente sin realizar ningún trámite adicional - crédito Ronda Churchill / EFE

El concierto El Último Regreso de Ricardo Montaner en Bucaramanga ha reprogramado su fecha.

El evento, considerado uno de los más relevantes de la actual gira internacional, se celebrará el 1 de noviembre en el Centro de Ferias y Exposiciones de Bucaramanga (Cenfer).

Quienes ya adquirieron entradas para el espectáculo podrán utilizarlas en la nueva fecha. No será necesario realizar ningún trámite adicional y se respetará el mismo sector o ubicación seleccionado originalmente, según los organizadores.

El proceso para quienes requieran la devolución está disponible a través de canales digitales y la taquilla oficial, garantizando el acceso o el reembolso a los compradores.

Validez de las entradas para la nueva fecha

Las entradas emitidas conservan su validez para el 1 de noviembre de 2026. Las personas que compraron sus boletos antes de la reprogramación mantendrán su sitio dentro del recinto.

Los compradores que decidan no asistir podrán solicitar el reembolso siguiendo los procedimientos habilitados por la plataforma digital o la taquilla autorizada, bajo los plazos establecidos - crédito Fenix

Esta garantía se extiende a todas las zonas de Cenfer, incluidos aquellos que adquirieron sus entradas antes del anuncio del cambio de calendario. El espectáculo está planteado como un recorrido por los grandes éxitos del artista, enfocado en la conexión con distintos públicos y generaciones.

Proceso de devolución de entradas para el concierto en Cenfer

Para los que opten por no asistir a la nueva fecha, existe un procedimiento de devolución disponible. Los interesados podrán solicitarlo a través de los canales oficiales de la taquilla autorizada o en la plataforma boletomovil.co.

Es indispensable seguir las condiciones y plazos definidos por la organización para acceder al reembolso. Los organizadores han señalado que solo los medios oficiales gestionarán las solicitudes, garantizando la transparencia y la seguridad durante el proceso.

El concierto será una ocasión especial que reunirá a los seguidores de Ricardo Montaner en Bucaramanga para revivir los grandes momentos de su trayectoria en una noche pensada para el reencuentro.

El regreso de Karol G a Bogotá genera expectativa por tres posibles conciertos en 2026

La posible llegada de Karol G a Bogotá con su nuevo espectáculo, Tropicoqueta Tour, ha generado una ola de expectación y especulaciones entre sus seguidores en Colombia.

La cantante antioqueña estaría afinando detalles para llevar el “Tropicoqueta Tour” a Bogotá en diciembre, aunque aún no hay confirmación oficial de parte de su equipo - crédito Amanda Perobelli / Reuters

La información difundida por Alejandro Villalobos, locutor y vicepresidente de contenidos y producción de RCN Radio, indica que la artista estaría evaluando presentarse durante tres noches consecutivas el 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en la capital colombiana.

Este dato surge tras el destacado paso de la cantante como cabeza de cartel en Coachella 2026 y mientras aún se aguarda una confirmación oficial por parte de la propia Karol G o de su equipo.

El propio Villalobos ha declarado en sus redes: “Me botaron este dato: separe el 4, 5 y 6 de diciembre si quiere ver a ‘La Bichota’”.

La reiteración de fechas seguidas se alinea con las estrategias anteriores de la intérprete de Papasito, que en ocasiones previas agotó entradas y llenó estadios en tiempo récord en escenarios internacionales.

Aunque aún no hay un anuncio oficial, la perspectiva de tres noches consecutivas confirma la magnitud de la convocatoria esperada.

La gira de Karol G llegaría al país en la primera semana de diciempre 2026 - crédito @alejovillalobos/ Instagram

En los últimos meses, se han multiplicado las pistas en redes vinculadas al círculo de Karol G. Perfiles como Bichota Records y Karolgtour publicaron una foto inédita de la cantante de niña junto a la frase: “A ella le estás pidiendo otro tour que haga historia”.

La actividad en cuentas especializadas, incluyendo Music Trends –que adelantó que el anuncio formal ocurriría entre marzo y abril de 2026– y Conciertos Colombia, que subrayó el inminente regreso de la artista a los escenarios nacionales, se sumó a la publicación de un video el 12 de marzo en el que se presentó a Karol G como headliner en Coachella 2026.

Según interpretaron muchos fans, esta posición en el festival sería el contexto idóneo para dar a conocer las fechas y el recorrido del Tropicoqueta Tour.