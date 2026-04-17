Colombia

El congresista republicano Bernie Moreno desmintió a Gustavo Petro sobre amenazas a Iván Cepeda y advirtió sobre otros candidatos

El funcionario de Estados Unidos se pronunció en redes sociales luego de que el mandatario colombiano afirmara que la CIA ya tenía conocimiento de los riesgos contra la integridad del candidato presidencial del Pacto Histórico

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Bernie Moreno y Gustavo Petro - crédito Jon Cherry/REUTERS/Presidencia
Bernie Moreno negó que hubiese consignadas contra Iván Cepeda, pero mostró su preocupación por uno de los otros candidatos presidenciales - crédito Jon Cherry/REUTERS y Presidencia

La atención pública sigue centrada en la seguridad del proceso electoral que se celebrará el próximo 31 de mayo. Un reciente pronunciamiento del senador republicano Bernie Moreno ha generado un nuevo foco de atención en la campaña electoral de Colombia para el 2026.

A través de su cuenta X, el legislador en Estados Unidos negó las afirmaciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien sostuvo que la CIA disponía de información concreta sobre un posible atentado contra Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Bernie Moreno negó que tuviesen conocimiento de amenazas contra Iván Cepeda, como lo afirmó Petro - crédito @berniemoreno/X
Bernie Moreno negó que tuviesen conocimiento de amenazas contra Iván Cepeda, como lo afirmó Petro - crédito @berniemoreno/X

“Esto es falso: los funcionarios de EE.UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello”, escribió Moreno. Como contrapartida, expresó su preocupación “por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”, haciendo referencia a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quien cuenta con pasaporte de dicho país.

“Como he señalado antes, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”, agregó en su mensaje.

La controversia surgió después de que el presidente Gustavo Petro informara públicamente sobre la existencia de datos de inteligencia que apuntan a un presunto plan de ataque contra Iván Cepeda.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, manifestó a través de X.

La intervención ante el Congreso estadounidense visibilizó la vigilancia que se mantiene sobre las elecciones, ante la probabilidad de consecuencias externas si se concretan atentados contra candidatos - crédito captura de pantalla @petrogustavo / X
La intervención ante el Congreso estadounidense visibilizó la vigilancia que se mantiene sobre las elecciones, ante la probabilidad de consecuencias externas si se concretan atentados contra candidatos - crédito captura de pantalla @petrogustavo / X

El mandatario colombiano aseguró que la información ya había sido transmitida a la CIA, lo que incrementó la preocupación durante una campaña caracterizada por la multiplicación de amenazas contra figuras políticas. Petro subrayó la urgencia de actuar con rapidez para neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar el proceso electoral e insistió en la importancia de proteger la vida de los candidatos presidenciales.

De acuerdo con lo reportado por Semana, durante una audiencia en el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó el monitoreo internacional sobre el proceso electoral colombiano.

Petro expresó su preocupación ante presuntas amenazas contra la vida de Iván Cepeda y aseguró que la CIA ya tenía conocimiento de ellas - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Petro expresó su preocupación ante presuntas amenazas contra la vida de Iván Cepeda y aseguró que la CIA ya tenía conocimiento de ellas - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Michael Kozak, subsecretario de dicha división gubernamental, advirtió que cualquier agresión dirigida a los candidatos podría acarrear graves consecuencias internacionales.

Según lo recogido por la agencia Reuters, se han conformado equipos especializados para prevenir ataques durante el periodo electoral, con estrategias coordinadas para garantizar la integridad de quienes participan en la contienda.

En sus declaraciones en X, Petro agradeció el respaldo del presidente Donald Trump a “unas elecciones libres” en Colombia, y vinculó los riesgos actuales con antecedentes de violencia política en el país norteamericano.

“Recordemos que el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que sufrió el propio Donald Trump provienen del mismo bando: la extrema derecha, que utiliza al Estado para matar y la muerte para obtener votos”, apuntó.

Iván Cepeda se refirió a las supuestas amenazas contra su vida

La confirmación surge después de la alarma emitida por el mandatario colombiano, quien señaló una alerta divulgada por medios sobre potenciales acciones contra el candidato durante el proceso electoral reciente - crédito @IvanCepedaCast/X

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se refirió a lo revelado por el presidente Petro en redes sociales, declarando que, por motivos de prudencia, no hizo públicas otras amenazas recibidas durante los últimos meses de campaña.

“No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública. Frente a eso he asumido una actitud responsable”, afirmó.

Además, aseguró que pedirá a las autoridades pertinentes detalles sobre esta cuestión que ha calificado de “seria” y “grave”. De igual modo, resaltó que “bajo ninguna circunstancia” va a abandonar su trabajo político ni la campaña electoral.

Mi decisión es totalmente firme y he decidido afrontar todos los riesgos y circunstancias que implican la responsabilidad asumida con el pueblo colombiano en este proceso electoral. Así que sin miedo seguimos adelante con nuestra campaña”, advirtió.

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