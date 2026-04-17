Colombia

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

La caldense se incorporó al formato de Caracol Televisión en 2018, con la tarea de reemplazar a Margarita Rosa de Francisco, y se ha mantenido en el puesto desde entonces

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Andrea Serna admitió que pasar de presentar formatos en espacio cerrado a uno como el 'Desafío' fue motivo de dudas incialmente, para aceptar la oferta de reemplazar a Margarita Rosa de Francisco - crédito @andreasernafotos/Instagram
Andrea Serna admitió que pasar de presentar formatos en espacio cerrado a uno como el 'Desafío' fue motivo de dudas incialmente, para aceptar la oferta de reemplazar a Margarita Rosa de Francisco - crédito @andreasernafotos/Instagram

Andrea Serna se ha consolidado como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana en el siglo XXI. La caldense inició su trayectoria como presentadora en Comando, del Canal RCN, y posteriormente participó en la sección de entretenimiento de Noticias RCN y en producciones como Factor X, Protagonistas de Nuestra Tele y el Concurso Nacional de la Belleza.

Con su paso a Caracol Televisión en 2018, Serna vivió un cambio significativo por cuenta de su vinculación al Desafío, el reality de supervivencia que se transformó en sello de identidad de la cadena.

El reto fue especialmente complejo debido a que tenía que tomar el lugar de Margarita Rosa de Francisco, que venía cumpliendo ese rol desde los inicios del formato. Pese a ello, logró consolidarse en el rol y ser el nuevo rostro del Desafío en años recientes.

El cambio no solo marcó un giro en la conducción del que es considerado como uno de los formatos de telerrealidad más emblemáticos de la televisión colombiana, sino que supuso una redefinición del papel de la presentadora.

El relevo trajo consigo cuestionamientos y tensiones, pero también la exigencia de trasladar al terreno físico la autoridad forjada en años de eventos en estudio, según relató durante su paso por Geniales y Mayores, el pódcast de Vanessa de la Torre, en Caracol Radio.

Margarita Rosa de Francisco
Andrea Serna tuvo la tarea de sustituir a Margarita Rosa de Francisco en la conducción del 'Desafío' a partir de 2018, manteniéndose hasta hoy - crédito Colprensa

Serna reconoció que tomar el lugar de la “Mencha” fue algo dificil de asimilar. “La primera vez: ‘Auxilio, socorro, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hace uno?’”, comentó entre risas.

A lo anterior le sumó que, si bien había presentado otros concursos y reality shows en el pasado, estos no se grababan en espacio abierto como el Desafío, ni tenían tanto predominio de lo físico, lo que le generó dudas a la hora de aceptar la propuesta de Caracol.

“Lo primero, cuando me lo proponen, yo les dije: ‘Yo vengo de tantos años presentando en unos sets con vestidazos, el Concurso Nacional de Belleza, el Factor X, bajando las escaleras de Protagonistas de Nuestra Tele, etcétera’”, relató.

Serna estaba más acostumbrada a producciones donde debía lucir el mejor vestido o estar en un set elaborado y a menudo elegante o, como ella misma lo describió, en “mi versión diosa”. De ahí que el contraste tuvo su complejidad para la caldense.

“Y pasar a rudo, pero además que esa rudeza también se transmita a través de lo físico. Eso fue lo primero cuando me invitaron a hacer el Desafío. Yo les dije: ‘Guau, ¿ustedes están seguros?’”, comentó.

Pese a las dudas que tenía, Serna aseguró que comprendió cómo manejarse en esta nueva etapa imprimiendo su propio estilo.

Después lo entendí mucho mejor. Realmente lo físico es un poco lo que la conductora quiere imprimirle a esa comunicación no verbal a través de su cuerpo, esa fortaleza para hablarle a unos atletas, entrar en esa sintonía, en su mente. Entonces, para eso tú también tienes que estar, digo yo, esa es mi propuesta, en la misma sintonía”, expresó.

Andrea Serna, presentadora del ‘Desafío del Siglo XXI’
Serna afirmó que la sintonía con los participantes era la clave para su durabilidad en el 'Desafío', incluyendo el apartado físico - crédito @desafiocaracol/Instagram

Serna también contó detalles sobre lo exigente que es el programa por sí solo. “Al final lo que necesita un formato como el Desafío es muchísima experiencia. ¿En qué sentido? En la dinámica, en cómo se graba el formato. El tono que tiene el formato. Si bien el Desafío se tiene que grabar un poco antes, porque te imaginarás la postproducción de un programa de este tamaño, lo hacemos como si fuera en vivo“, apuntó.

Por otra parte, la presentadora reconoció que era dificil para ella lidiar con los momentos en que debía descalificar participantes cuando se saltaban el reglamento. “Es durísimo”, admitió

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