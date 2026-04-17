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La selección Colombia sub-17 no solo busca el título del Sudamericano: una figura sería fichaje de la Premier League

Un jugador determinante en la plantilla del técnico Fredy Hurtado estaría en la mira de algunos clubes de Inglaterra y le siguen la pista desde hace días

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Selección Colombia sub-17
Varios jugadores de la selección Colombia sub-17 tienen opciones de cambiar de equipo después del Sudamericano Sub-17 - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 repitió su campaña de 2025, al superar la fase de grupos y las semifinales, consiguió una nueva final del Sudamericano juvenil y buscará el título en Paraguay, donde se medirá con Argentina en Luque para salir campeona por segunda vez en la categoría.

Uno de los jugadores de la Tricolor estaría en la mira de la Premier League, debido a que tres clubes lo buscarían para el próximo mercado de fichajes, así como otros equipos en Europa que se interesaron en el futbolista, quien apenas está dando sus primeros pasos como profesional.

Por lo pronto, la plantilla del técnico Fredy Hurtado se prepara para la final en Luque, donde no quiere repetir los errores cometidos en la edición de 2025 en Cartagena, donde el combinado nacional definió el título contra Brasil en Cartagena, cometió errores y le costó la derrota por la mínima diferencia.

“Ha impresionado en el torneo”

Los cafeteros saben que un título en la categoría menor sería determinante para iniciar una nueva generación ganadora para el futuro, pensando en aquellos jugadores que darán el salto a la sub-20, preolímpico y de mayores, pues se convertirían de una vez en figuras determinantes.

Ese sería el caso de Samuel Martínez, volante de Atlético Nacional que estaría siendo ojeado por representantes de clubes europeos, según la información del medio Givemesports, al informar que el futbolista de 16 años llama mucho la atención de conjuntos fuertes de la Premier League como Liverpool, Chelsea y Manchester City.

Samuel Martínez
Samuel Martínez, jugador de Atlético Nacional, tendría grandes opciones de seguir su carrera en Inglaterra - crédito FCF

“El mediocampista ofensivo de 17 años jugará como mediapunta y es considerado una de las promesas más destacadas de Colombia en su posición. Martínez, que también puede jugar como mediocampista ofensivo, ha impresionado en el torneo que se disputa hasta el momento en Paraguay”, mencionó el portal web.

Según el medio inglés, Martínez “posee un gran talento técnico y se ha consolidado rápidamente como una figura clave en el ataque de Colombia, demostrando una sólida calidad técnica, inteligencia táctica y capacidad para disparar desde larga distancia, además de que su regate también ha llamado la atención”.

Selección Colombia sub-17
Samuel Martínez es uno de los jugadores destacados de la selección Colombia sub-17 en el Sudamericano de Paraguay - crédito FCF

Los clubes que buscarían a Martínez

El portal web señaló que hay ojeadores en Paraguay mirando el potencial del volante de la selección Colombia sub-17, con la que ha disputado los cinco compromisos del Sudamericano, cuatro de ellos en condición de titular, y realizó dos asistencias, una de ellas en las semifinales frente a Brasil.

Ojeadores del City Football Group, Chelsea, Liverpool, Atlético de Madrid, Bayern, Dortmund y Benfica” observaron a Samuel Martínez en las semifinales contra Brasil, añadiendo que “se entiende que está interesado en fichar por un equipo europeo”.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Samuel Martínez viene de eliminar a Brasil en las semifinales del Sudamericano Sub-17 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

De otro lado, Atlético Nacional tiene contrato con Martínez hasta junio de 2026, pero el cuadro verde tendría opción en la negociación “para acordar los términos de su salida, pero se espera que esté disponible por un precio bajo”, debido a que aún no debuta en primera división.

Finalmente, el medio destacó que existen otras figuras en el Sudamericano Sub-17 a mirar en los últimos partidos del certamen, varios de ellos con mucha proyección: “La selección colombiana también incluye al defensa de 16 años Alex Gómez, que juega en los New York Red Bulls”.

“La selección brasileña cuenta con los talentosos laterales Denner y Angelo. Denner se unirá al Chelsea procedente del Corinthians en el verano de 2026, mientras que el Estrasburgo tiene un preacuerdo con el São Paulo para que Angelo se incorpore en 2027. Eduardo Conceição, del Palmeiras, también ha impresionado en el torneo y lleva dos goles hasta el momento. El delantero está en la mira de algunos de los mejores clubes de Europa”, finalizó.

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