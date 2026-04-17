Colombia

‘Cartagena 1600: cuando el tirano mandó’: el libro que cuenta la historia desconocida de esclavitud, contrabando y libertad que moldeó la ciudad

Manuel Camacho Montoya reveló en su obra el impacto de la esclavitud, el comercio ilegal y la mezcla de culturas en la Cartagena colonial

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Cartagena 1600: Cuando el tirano mandó
Camacho reconoció el trabajo de su padre en la investigación - crédito Suministrada a Infobae

En diálogo con Infobae Colombia, Manuel Camacho Montoya habló sobre su obra Cartagena 1600: Cuando el tirano mandó, en la que busca que el lector se acerque a uno de los periodos más decisivos y menos explorados de la historia temprana de Cartagena de Indias.

Lejos de limitarse a la cronología de hechos, el autor reconstruyó el clima político, social y emocional de una ciudad en la que la burocracia imperial, los intereses comerciales y la violencia cotidiana moldearon un orden que aún repercute en la memoria urbana.

Uno de los principales aportes de la obra es la recuperación y articulación de fuentes primarias poco difundidas. Una investigación profunda en la que estuvieron más de dos años Manuel y su padre, Manuel Camacho Diago.

El libro incluye la exposición de cartas, informes administrativos, testimonios judiciales y crónicas que permiten reconstruir la estructura del gobierno y cómo era la vida diaria en la ciudad, incluyendo el peso del comercio de esclavos, la vulnerabilidad ante ataques extranjeros, las pugnas entre élites locales y los conflictos con la Iglesia.

Cartagena 1600: Cuando el tirano mandó
Manuel Camacho Montoya habló con Infobae Colombia sobre lo más destacado de su obra - crédito Suministrada a Infobae

—¿Qué fue lo más sorprendente que descubrió sobre la vida cotidiana en la ciudad?

El gran hallazgo para mí fue lo mezclada que es Cartagena hoy y hace 400 años cuando empezó la esclavitud. Los esclavos llegaban amarrados en muy malas condiciones, pero progresivamente se fueron mezclando con las familias. De hecho, muchos vivían desamarrados, daban permiso para ir a bailar los sábados y posteriormente ya hacían parte de las casas del día a día. Ya en 1700 muchos esclavos de Cartagena habían logrado comprar su libertad o ya tenían hijos libres, y Getsemaní se volvió un lugar de Cartagena, mulata, libre, lleno de artesanos y trabajadores rebuscadores del día a día. Me sorprendió entender esa evolución racial y de la libertad.

—¿Cómo aborda usted en la obra temas complejos como la esclavitud y el contrabando?

Para mí fue impresionante descubrir que desde el origen Cartagena estuvo mezclada con el comercio legal y con el comercio ilegal. Llegaron 120.000 esclavos legales por el puerto de Cartagena y se calcula que llegaron otros 120.000 que no pasaron por el puerto oficialmente. Los holandeses, los ingleses y los franceses empezaron a generar un comercio que se mezclaba entre piratería y comercio; eran los mismos barcos los que venían y vendían los productos de manera ilegal por Riohacha, Santa Marta o inclusive por puertos cercanos a Cartagena. Esa convivencia entre comercio y piratería promovida por los otros imperios fue una gran sorpresa.

Cartagena 1600: Cuando el tirano mandó
Camacho Montoya habló de lo difícil que es competir con las redes sociales - crédito Suministrada a Infobae

—¿Cómo logró equilibrar el rigor histórico con una narrativa atractiva para el lector contemporáneo?

Competir con las redes sociales y los medios de comunicación es prácticamente imposible para hacer un libro de historia y lograr una lectura masiva. Es bastante difícil. Con humildad, la herramienta que yo empleé fue tratar de colocar emociones, sensaciones, el amor y construir una novela en donde hay mucho del olfato del gusto, pero también de las pasiones humanas. Ir contando la historia de la ciudad fue la herramienta y la estrategia que utilicé y que, pues, espero sea de gusto de los lectores.

—¿Encontró algún personaje o episodio poco conocido que merecería una obra propia?

Benkos Bióho. Colombia le debe mucho a este primer negro, que se emancipó, que creó su comunidad, que defendió su cultura, fundador de Palenque, y que creó en la pobreza y en el abandono de Palenque... Este es un símbolo de la falta de reconocimiento e información que tenemos de este líder temprano de la libertad. Probablemente, él tuvo y construyó el primer territorio libre de las Américas y no le hemos dado ese reconocimiento.

Cartagena 1600: Cuando el tirano mandó
Camacho buscó contar los secretos de la historia de Cartagena - crédito Suministrada a Infobae

—¿Qué lecciones cree que la Cartagena de 1600 puede ofrecer a la ciudad y al país hoy?

Lo primero es el tema de que somos una cultura mezclada; partimos de muchas diferentes razas: india, negra y blanca, pero dentro de la blanca, de todas las culturas posibles, la importancia que tuvieron los judíos en nuestra común colonización temprana. Muchos de los pilotos de los barcos fueron judíos que, huyendo de la Inquisición en Europa, vinieron; inclusive hay historias de una primera sinagoga de las Américas en Cartagena. La página del libro ya cuenta con más de 13.000 lectores. Ha sido interesante esa mezcla, cómo el gusto de la lectura y el interés por la ciudad se vuelcan a que la gente lo busque a uno en las redes para esos temas.

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