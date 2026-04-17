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Atlético Nacional respondió a Kevin Viveros y aseguró que no ha sido notificado de la demanda del futbolista ante la FIFA

A través de un comunicado, el cuadro Verdolaga citó punto por punto los señalamientos del atacante, actualmente en el Athlético Paranaense de Brasil

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El delantero caleño es uno de los futbolistas más destacados desde el banco de suplentes para Atlético Nacional-crédito Lina Gasca/Colprensa
Kevin Viveros, campeón con Atlético Nacional en 2024 y hoy en Athletico Paranaense, anunció que demandó al club ante la FIFA - crédito Lina Gasca/Colprensa

Atlético Nacional emitió un comunicado oficial este viernes 17 de abril de 2026 en Medellín, con el que mostró su rechazo ante las recientes declaraciones hechas por el futbolista Kevin Viveros.

El delantero, que actualmente milita en Athlético Paranaense y ganó la Liga BetPlay 2024/II con el cuadro Verdolaga, afirmó en el programa Despierta Win, de Win Sports, que interpuso recursos legales contra el club ante la FIFA, denunciando una serie de irregularidades tanto en su contratación como en su tranferencia al Paranaense, a lo que se sumaría una deuda del club con el jugador.

Cuando llegué al equipo, me hicieron firmar dos contratos y eso es ilegal. Creo que mi abogado me dice que eso es ilegal en Colombia, firmar dos contratos. En medio de mi traspaso a Athletico Paranaense, yo era representado por dos agentes que ahora no estaban validados por la FIFA”, reveló.

Además, el futbolista aseguró que el club le asignó un representante sin su conocimiento: “Ellos me pusieron un agente de FIFA, al cual yo nunca he conocido en mi vida. Nunca he conocido en mi vida, la verdad, no sé quién es esa persona. Entonces, ahora hay un problema ahí grande”, señaló.

Kevin Viveros
Kevin Viveros suma seis goles en 12 partidos con Athletico Paranaense en la temporada 2026 - crédito Athletico Paranaense

Horas después de las declaraciones de Viveros, el club publicó un comunicado en sus cuentas oficiales en el que calificó las afirmaciones como infundadas y perjudiciales. Además, hizo aclaraciones puntuales sobre la relación contractual, la gestión de agentes, el manejo de obligaciones económicas y los canales de comunicación internos, en respuesta a lo expresado por el jugador.

En el primer apartado, Atlético Nacional remarcó que la relación con Viveros “se ha desarrollado conforme a los mecanismos legales establecidos y bajo acuerdos debidamente formalizados, en cumplimiento de la normatividad vigente”. El club aseguró que no obliga a ningún jugador a firmar documentos fuera del marco legal ni existen contratos paralelos ni actuaciones indebidas.

Respecto a la representación de jugadores, el comunicado fue enfático al señalar que Atlético Nacional no impone ni exige trabajar con agentes determinados. “Cualquier relación, acuerdo u obligación entre el jugador y terceros pertenece exclusivamente al ámbito de sus relaciones particulares”, expresó el club.

En el documento también se precisó que “no existe fundamento legal ni contractual que habilite a Atlético Nacional para solicitar u ordenar la modificación, suspensión o congelamiento de pagos a terceros”, descartando cualquier intervención sobre asuntos ajenos a la órbita contractual. Además, la directiva subrayó que todas las obligaciones económicas derivadas de la relación contractual han sido satisfechas en tiempo y forma, sin que exista a la fecha suma exigible pendiente.

A través de un comunicado, el club se pronunció punto por punto ante lo dicho por Viveros, advirtiendo que hasta ahora no han recibido notificación de la demanda por parte de la FIFA - crédito @nacionaloficial/X
A través de un comunicado, el club se pronunció punto por punto ante lo dicho por Viveros, advirtiendo que hasta ahora no han recibido notificación de la demanda por parte de la FIFA - crédito @nacionaloficial/X

Sobre la supuesta demanda presentada por el jugador ante la FIFA, Atlético Nacional “se reserva y ejercerá las acciones legales que considere necesarias para la protección de su buen nombre y reputación”. La entidad aseguró que todavía no recibió ninguna notificación formal acerca de la demanda y, en caso de hacerlo, dará respuesta a través de los canales habituales".

Finalmente, la institución abordó las acusaciones sobre supuestos problemas en la comunicación con sus directivos, pues Viveros indicó en el programa de Win Sports que trató de comunicarse en varias ocasiones con ellos pero no obtuvo respuestas de su parte.

Ante esto, el comunicado de Atlético Nacional afirmó que los canales de comunicación con el jugador y sus apoderados han permanecido abiertos y que todas las solicitudes fueron atendidas oportunamente. El club reafirmó su compromiso con los principios de legalidad, respeto e integridad y reiteró que cualquier controversia deberá ser tramitada a través de los mecanismos legales y contractuales correspondientes.

En los minutos posteriores a la comunicación, los hinchas salieron en respaldo del cuadro Verdolaga y exigieron a Viveros que presentara las pruebas de sus acusaciones contra el equipo. Cabe recordar que Viveros lleva seis goles anotados en el Brasileirao con Parananse, en lo corrido de la temporada.

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