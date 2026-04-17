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Esta es la fecha para la final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina: hubo cambio de horario

El combinado nacional busca conquistar el título en Paraguay, que no obtiene desde 1993, frente a un rival considerado favorito

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Colombia vs. Argentina en el Sudamericano Sub-17
Colombia vs. Argentina, la final del Sudamericano Sub-17 en Paraguay, tuvo cambio de horario - crédito Conmebol

El Sudamericano Sub-17 concluirá su edición 2026 el fin de semana del 18 y 19 de abril, cuando se disputen los últimos partidos para definir al campeón, el podio y el séptimo clasificado al Mundial de Qatar. Durante estas jornadas se espera una alta intensidad en Paraguay.

La Conmebol anunció una novedad para la final entre Colombia y Argentina, que competirán por un título que, por primera vez desde 2019, no quedará en manos de Brasil, selección que ha ganado 14 ediciones, incluidas las dos más recientes en 2023 y 2025.

Después de estos compromisos, el combinado nacional iniciará una nueva fase de preparación pensando en el Mundial Sub-17, con una serie de partidos amistosos para llegar en las mejores condiciones al certamen, que cuenta con 48 participantes y un formato similar al torneo de mayores.

Hora para la final Colombia vs. Paraguay

Hay mucha expectativa por el compromiso que cerrará el Sudamericano Sub-17, debido a que los cafeteros dieron un golpe tremendo en Asunción, en el estadio Defensores del Chaco, donde los cafeteros golearon a la campeona Brasil por 3-0 y la destronaron del certamen.

La Federación Colombiana de Fútbol informó que la Conmebol adelantó la final entre la Tricolor y Argentina, sin conocerse una razón exacta, pero sin afectar de gran manera el compromiso que coronará al nuevo vencedor del torneo juvenil, aunque en un escenario poco común.

Sudamericano Sub-17
Así quedaron los horarios para la final y el partido del tercer puesto en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

“De acuerdo con la organización, el compromiso que estaba programado para las 6:00 p. m. ahora se jugará a las 5:30 de la tarde (hora de Colombia) en la cancha de CONMEBOL (Luque, Paraguay)”, fue lo que informó la FCF en un comunicado en su página web, el viernes 17 de abril.

El compromiso se realizará en el campo de juego de la Confederación Sudamericana de Fútbol, un espacio en las instalaciones de la organización que se usa principalmente para entrenamientos, capacitaciones de árbitros, cuerpo médico y entrenadores, pero son pocos los compromisos oficiales porque no tiene espacios amplios para aficionados.

Sudamericano Sub-17
Esta es la cancha de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, donde se disputará la final del Sudamericano Sub-17 2026 - crédito Conmebol

De esta manera, los dirigidos por Fredy Hurtado se alistan para hacer historia en el certamen, pues la última vez que una selección Colombia salió campeona de un torneo fue la sub-20 masculina en el Sudamericano de 2013 en Argentina, desde entonces se han perdido varias finales.

“Que el país se sienta representado”

En charla con la prensa, citado por El Heraldo, el técnico Fredy Hurtado explicó el triunfo sobre Brasil: “El plan de juego era eso, competir, mostrar lo que tenemos. Hemos tenido dificultades, porque se nos lesionaron tres jugadores y la nómina quedó corta, pero los chicos se han esforzado, se han blindado, han corrido, han recibido la información y el plan de juego lo han hecho como queremos, y aquí está el resultado a todo ese esfuerzo. Estamos muy contentos por este pase a la final”.

Obviamente, todas las selecciones brasileñas son de temer. Esta tiene jugadores muy buenos, tiene un excelente técnico, y el reto de nosotros era ese, que el plan de juego los chicos lo interpretaran y lo ejecutaran de la mejor manera, casi a la perfección, porque contra Brasil no hay que cometer ni medio error porque te lo cobran. Los chicos lo interpretaron, por momentos queríamos otras cosas, sobre todo de encontrar el balón y no perderlo tan rápido, que era lo más importante, y lo logramos, al punto de que les hicimos mucho daño”, añadió.

Selección Colombia sub-17
La selección Colombia sorprendió en el Sudamericano Sub-17 al eliminar al campeón Brasil y ser finalista - crédito FCF

Hurtado le dio crédito a sus dirigidos por sacar adelante un partido que se resolvió en el segundo tiempo: “El mérito es de los chicos. Sabíamos a qué nos enfrentábamos y lo asumimos, sacando todo el carácter y el fútbol que podemos brindar, y al final lo ganamos bien. Estamos muy orgullosos de los chicos”.

Finalmente, el entrenador le apunta al título en Luque: “Nosotros nos hemos propuesto, con las categorías 2008 y 2009, darle alegrías a Colombia, que el país se sienta representado por estos jugadores jóvenes, que sientan que hay futuro. Hemos apretado desde la parte mental, que ellos se crean lo que son y lo que pueden dar. Lo más importante es que nuestros chicos crezcan, evolucionen, vayan de categoría en categoría y luego los podamos ver en la selección absoluta”.

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