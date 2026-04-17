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Deportivo Pereira arremetió contra Acolfutpro y un medio por versiones de liquidación: “No salgan a decretar la muerte de una institución”

El presidente del club envió una carta dirigida al gremio de jugadores y a un portal de noticias local que señalaron a la institución por una supuesta falta de acuerdo respecto a su deuda con acreedores

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Deportivo Pereira y Acolfutpro
Deportivo Pereira y Acolfutpro chocaron por una información sobre la crisis del club de Risaralda - crédito Colprensa

Deportivo Pereira es el único equipo que, en lo que va del primer semestre de 2026, no ha conseguido una victoria en la Liga BetPlay. Se ubica en el último lugar con siete puntos y, de no sumar de a tres en los próximos partidos, se acerca peligrosamente al descenso al final de la temporada.

Además, el club enfrenta una crisis económica que casi provoca su desaparición, ya que el Ministerio del Deporte le abrió un proceso para retirarle el reconocimiento deportivo a finales de 2025, debido a deudas superiores a dos meses con jugadores y empleados. Sin embargo, la institución se acogió a la ley de reorganización empresarial para evitar la pérdida de su estatus.

Ahora, los matecañas enfrentan una nueva polémica relacionada con el proceso de acuerdo con los acreedores, una de las obligaciones fundamentales para que el Deportivo Pereira continúe en competencia. Esta situación provocó una fuerte respuesta de su presidente a los medios y al gremio de jugadores.

“Usar al Deportivo Pereira para generar pánico”

Desde comienzos de 2026, el club ha enfrentado diversos problemas, desde la falta de recursos para pagar los salarios de sus jugadores hasta sanciones de la FIFA que le impiden inscribir nuevos refuerzos. Además, por obras en el estadio Hernán Ramírez Villegas, ha tenido que cambiar de sede, primero a Armenia y actualmente a Yopal.

Se le suma ahora un fuerte pronunciamiento del presidente Álvaro López con respecto al proceso de reorganización, debido a que aparecieron versiones de que la institución no está cumpliendo con las condiciones exigidas por la ley para acogerse a esa norma, que es para entidades en quiebra: “Basta de titulares amarillistas y de usar al Deportivo Pereira para generar pánico e interacción. Lo que publican NO es cierto y solo busca prender fuego en una plaza que ya está caliente”.

Deportivo Pereira
La carta del presidente del Deportivo Pereira, Álvaro López, contra Acolfutpro y un medio de comunicación - crédito Deportivo Pereira

“El club NO está ‘en riesgo de liquidación’ hoy. Estar en un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades es justamente lo contrario a liquidarse: es el mecanismo legal para ordenar deudas, proteger el patrimonio y garantizar la operación. Decir que ‘no hay avances significativos’ cuando el proceso tiene términos, audiencias y reservas que ustedes no conocen, es desinformar”, informó.

El presidente continuó en el comunicado al mencionar que “‘no lograr acuerdos con acreedores’ es falso. El proceso sigue su curso y hay etapas cumplidas. Lanzar esa afirmación sin soporte del expediente ni de la Supersociedades es irresponsable. Si tienen el auto que decreta la liquidación, muéstrenlo. Si no lo tienen, están mintiendo”.

Álvaro López
Álvaro López, presidente del Deportivo Pereira y una de las personas más polémicas en el fútbol colombiano por la crisis del club - crédito Deportivo Pereira

“El uso de la imagen de jugadores abrazados, en un momento de dolor, para ilustrar una supuesta “quiebra” es miserable. No instrumentalizan la crisis: la fabrican. Eso no es periodismo ni gremialismo; es activismo de la confusión", afirmó el directivo, con respecto a una publicación.

Un medio y Acolfutpro, los señalados del Pereira

La carta del presidente de los matecañas se dio como un ataque a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales y al medio local Pereira En Vivo, debido a una publicación del gremio al señalar que “sigue sin lograr un acuerdo con sus acreedores. La situación es crítica porque, si para el próximo 18 de mayo no se formaliza dicho acuerdo, el club podría entrar inmediatamente en proceso de liquidación”.

Deportivo Pereira
Esta fue la alerta de la Acolfutpro, que desde hace meses sigue la situación del Deportivo Pereira por su crisis económica - crédito Acolfutpro

“Acolfutpro: su deber es defender a los futbolistas. Hagan eso. Exijan pagos puntuales, denuncien incumplimientos con pruebas. Pero no salgan a decretar la muerte de una institución porque no les conviene el ruido. Cada vez que lanzan “alertas” sin fundamento, le pegan al valor del club, espantan patrocinios y complican las mismas negociaciones que dicen que les preocupan. Adivinen quién termina pagando eso: los jugadores que ustedes representan", dijo el presidente.

Álvaro López señaló luego al portal web: “Pereira En Vivo: titular ‘DEPORTIVO PEREIRA EN RIESGO DE LIQUIDACIÓN’ en mayúsculas, sin matices, es buscar conflicto a costa del club. Si van a informar, informen: pongan número de expediente, estado procesal y declaraciones oficiales. Si van a opinar, aclaren que es opinión. Lo que hicieron es viralizar miedo”.

Deportivo Pereira
Deportivo Pereira también atacó a un medio de comunicación local en la ciudad por informar sobre la crisis del club - crédito Pereira en Vivo

“Exigimos rectificación pública. Con el mismo despliegue que le dieron a la desinformación. Y si de verdad les importa el Pereira, dejen de jugar a enterrarlo antes de tiempo”, añadió el directivo de los risaraldenses.

La carta del presidente del Pereira termina al decir que “el club tiene problemas, como muchos del FPC. Y los está enfrentando por las vías legales. Lo que no vamos a permitir es que terceros decreten liquidaciones por redes sociales para pescar en río revuelto”.

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