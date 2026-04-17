EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: Bogotá vivirá uno de los días con más precipitaciones del año

Abril corresponde a una de las temporadas más lluviosas en Bogotá, con episodios que pueden incluir lluvias torrenciales, granizo y descargas eléctricas. El clima de la ciudad se mantiene frío, con registros térmicos durante el día entre 18 y 20 grados y descensos nocturnos entre 8 y 10 grados.
Afectación por lluvias
Las lluvias continuas en diferentes zonas de Bogotá provocaron grandes encharcamientos en la avenida Ciudad de Cali, especialmente entre el sector de Suba y la calle 26 la mañana de este jueves. El fenómeno afecta de forma directa la movilidad, ya que el tramo mencionado se encuentra totalmente anegado, de acuerdo con el reporte de Noticias Caracol.
Por este motivo, las autoridades recomiendan a quienes transiten por dicha vía que disminuyan la velocidad, utilicen rutas alternas y ejerzan extrema precaución, sobre todo a los motociclistas, que deben avanzar con cuidado para prevenir accidentes de tránsito.
El resto de la ciudad enfrenta condiciones similares, según se indicó en el canal colombiano, lo que obliga a salir con anticipación y priorizar la prevención frente a las dificultades viales provocadas por la acumulación de agua.
El meteorólogo Max Enríquez advirtió que Bogotá registraría lluvias continuas desde la madrugada de este viernes 17 de abril de 2026, con precipitaciones previstas hasta la tarde. Según el especialista, el fenómeno ya afectaba sectores como Fontibón, El Dorado, el centro y el sur de la capital desde la noche anterior.
Enríquez recomendó a la ciudadanía salir con paraguas, gabardina y prendas abrigadas por el descenso de temperatura y la persistencia de lluvias, como señaló en una publicación en X. “Mañana viernes amanecerá cayendo agua en la capital, hasta promediar la tarde. Lleven sus paraguas, gabardinas y suéteres”, escribió el meteorólogo.
Durante la madrugada, se confirmaron precipitaciones constantes en diversos barrios de la ciudad, cumpliéndose el pronóstico emitido por Enríquez.