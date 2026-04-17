Llegaron a Bogotá los primeros colombianos expulsados masivamente de Chile: por qué el gobierno de Kast los sacó del país

Una serie de medidas ha sido ejecutada por las autoridades chilenas para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional y restablecer el orden en las zonas fronterizas tras el inicio de gobierno - crédito Gobierno de Chile

La expulsión de migrantes irregulares en Chile ha iniciado una nueva fase con el primer operativo de gran escala bajo el gobierno de José Antonio Kast, realizado el 16 de abril. Cuarenta personas fueron trasladadas forzosamente a Colombia, Bolivia y Ecuador.

La autoridad ha anunciado que estas acciones se incrementarán en las próximas semanas, reforzando el enfoque de “mano dura” prometido por Kast durante su campaña, según Migración Chile.

En este primer operativo salieron 40 extranjeros —25 por medidas administrativas y 15 por órdenes judiciales—, una medida fundamentada en la existencia de órdenes de expulsión activas y en la comisión de delitos o faltas administrativas relacionadas con la permanencia irregular en el país.

Chile ha puesto en marcha una serie de expulsiones periódicas de migrantes irregulares, con especial énfasis en la realización de vuelos y salidas terrestres. Bajo este contexto, el vuelo con 19 colombianos llegó a Colombia el 16 de abril del 2026, a eso de las 8:00 p.m.

El vuelo partió del Grupo 10 de la Fuerza Aérea en Santiago, con una escala técnica en Iquique, y se dirigió a Santa Cruz de la Sierra, Quito y Bogotá.

30 de los expulsados tenían antecedentes relacionados con robo con violencia, tráfico de drogas, lesiones, amenazas o porte ilegal de armas, mientras que el resto fue sancionado por infracciones migratorias como ingreso irregular o falta de documentación adecuada.

Un total de cuarenta personas fueron trasladadas recientemente a varios países sudamericanos, en respuesta a la política de aumentar la regularidad y frecuencia de salidas forzosas de acuerdo con el mandato actual - crédito EFE

Todos fueron entregados a las autoridades correspondientes de cada país, como parte de un proceso que busca establecer la regularidad y frecuencia de estos operativos.

El gobierno informó que existen más de 44.000 personas en lista de expulsión. Esta cifra refleja un cambio de ritmo frente a administraciones anteriores y responde a la meta oficial de reforzar el control fronterizo, en diálogo con el País de América.

El subsecretario del Interior chileno, Máximo Pavez, declaró ante la prensa que los operativos seguirán por aire y tierra, pero evitó revelar detalles sobre la frecuencia por razones de seguridad, de acuerdo con El Tiempo.

Comparativa con gestiones anteriores y marco temporal

Durante el primer mes del gobierno de José Antonio Kast Rist, se han concretado 156 expulsiones, la mayoría de tipo administrativo, lo que supone un aumento del 33% respecto a las 117 realizadas en el primer mes del mandato anterior. Con el operativo más reciente, la cifra total de expulsiones alcanza 196 en tan solo un mes, de acuerdo con Migración Chile.

En los periodos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, la cifra anual de expulsados fue de 6.668 y 4.544, respectivamente, según informó el Servicio Nacional de Migraciones a El Tiempo.

Para Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, aunque hay un ritmo más acelerado al inicio de la nueva administración, la política de expulsiones sigue una línea similar a las adoptadas en gobiernos previos.

El aumento de expulsiones coincide con una reducción significativa del ingreso clandestino. Entre el 11 de marzo y el 11 de abril se reportaron 2.101 denuncias por ingreso irregular, en contraste con las 6.437 del mismo período del año anterior; esto representa una caída del 67,4%, según indicó Migración Chile.

Un total de cuarenta personas fueron trasladadas recientemente a varios países sudamericanos, en respuesta a la política de aumentar la regularidad y frecuencia de salidas forzosas de acuerdo con el mandato actual - crédito @GobiernoChile / Instagram

La administración de Kast ha vinculado de manera explícita la migración irregular con el incremento de la criminalidad y ha justificado medidas estrictas, como los “vuelos de expulsión” y las salidas en autobuses, para combatirla de manera continua. El grupo expulsado en el primer operativo estuvo compuesto mayoritariamente por colombianos, seguidos de bolivianos, venezolanos, peruanos y ecuatorianos, según Migración Chile.

“Vamos a intensificar los vuelos y también va a haber salidas en autobuses”, anticipó Pavez. Asimismo, el presidente Kast destacó que se trató del “primer vuelo de muchos” y aseguró que estos operativos se efectuarán de forma regular y estarán dirigidos a quienes “no deben continuar en nuestro país”, según declaró a El País de América.

La diferencia entre expulsiones administrativas y judiciales radica en que las primeras se aplican a las personas que han infringido normas migratorias —consideradas como faltas administrativas—, mientras las segundas afectan a quienes han cometido delitos.

El objetivo oficial es restablecer el orden, reforzar la seguridad y asegurar el cumplimiento de las leyes, según declaró el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, citado por Migración Chile.

La medida tiene repercusión directa sobre distintas nacionalidades. Si bien el grupo más numeroso en el primer vuelo fue el colombiano, el 65% de los migrantes irregulares sujetos a expulsión en Chile es de origen venezolano, lo que crea desafíos logísticos y políticos. En la actualidad, las relaciones diplomáticas y consulares entre Santiago y Caracas están suspendidas, lo que dificulta la expulsión ágil de ciudadanos venezolanos, según coincidieron El País de América y Migración Chile.

El presidente de Chile, José Antonio Kast - crédito Presidencia Chile

El gobierno de Kast evalúa la posibilidad de utilizar terceros países, como Colombia, como puente aéreo para facilitar el traslado de ciudadanos venezolanos. Por parte de Gustavo Petro, la respuesta oficial ha sido limitada.

A pesar de que en el pasado alertó a sus compatriotas sobre la situación en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano afirmó a El País de América que no recibió información oficial sobre el operativo mientras este se desarrollaba.

Funcionarios colombianos aclararon que quienes arriben a Bogotá no serán privados de libertad salvo que cuenten con antecedentes penales en Colombia. Todas las medidas, subrayaron, deberán respetar el debido proceso y los derechos de los migrantes.

La administración de Kast prevé mantener y ampliar la regularidad de este tipo de operativos, tanto aéreos como terrestres. Se esperan futuros anuncios sobre los resultados y las nuevas rutas a implementar, informó Sauerbaum desde Migración Chile.