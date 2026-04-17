Corte Suprema avaló la extradición de cabecilla de la temida red criminal Black Panthers: es requerido por el gobierno español

El alto tribunal estableció que el Gobierno nacional deberá supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el proceso de extradición y evaluar eventuales consecuencias ante posibles incumplimientos - crédito Colprensa y Dijín de la Policía Nacional

La Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para la extradición del ciudadano colombiano Jefferson Alexander Muriel Caicedo, señalado por autoridades españolas como uno de los cabecillas de la organización criminal conocida como Black Panthers.

La decisión quedó consignada en un documento de 31 páginas en el que se analiza la solicitud elevada por el Gobierno del Reino de España.

Muriel Caicedo es requerido para comparecer ante la justicia española por los delitos de pertenencia a organización delictiva y asesinato en grado de tentativa, en el marco de un proceso adelantado por la Audiencia Provincial de Navarra. De acuerdo con la información oficial, su rol dentro de la estructura criminal incluía la planificación de ataques violentos contra otras organizaciones.

En el concepto emitido, la Corte Suprema estableció que “la Corter Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, V. EMITE CONCEPTO FAVORABLE respecto de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JEFFERSON ALEXANDER MURIEL CAICEDO”, solicitud que fue formulada por vía diplomática por el Gobierno español para su enjuiciamiento.

Asimismo, el alto tribunal precisó que el Gobierno nacional deberá hacer seguimiento a las condiciones de la eventual entrega: “Encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su posible incumplimiento”.

La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición de Jefferson Alexander Muriel Caicedo - crédito Corte Suprema de Justicia

Captura en Colombia y solicitud internacional

La captura de Muriel Caicedo se produjo en mayo de 2025 en el municipio de Calima del Darién, Valle del Cauca, en un operativo adelantado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento se realizó en cumplimiento de una notificación roja de Interpol emitida a solicitud de España.

De acuerdo con la información recopilada, Muriel Caicedo habría llegado a España a los 14 años y, con el paso del tiempo, se habría convertido en uno de los principales líderes de la estructura criminal con base en Zaragoza. Desde esa posición, habría coordinado acciones violentas con fines de retaliación contra otras bandas.

Uno de los hechos que sustentan el proceso en su contra se remonta al 19 de julio de 2021, cuando, según las investigaciones, participó en la organización de un ataque sicarial en Pamplona, en coordinación con otra estructura delictiva. Este acuerdo contemplaba un intercambio de acciones violentas entre bandas.

El ciudadano colombiano fue capturado en mayo de 2025 en Calima del Darién, Valle del Cauca, mediante una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol - crédito Dijín e Interpol

El 23 de julio de ese mismo año se habría registrado un intento de homicidio múltiple en el que varias personas armadas con machetes atacaron a una de las víctimas, mientras Muriel Caicedo presuntamente coordinaba el hecho. Las autoridades españolas consideran este episodio como uno de los principales cargos en su contra.

Tras conocer el avance de las investigaciones, en 2023 Muriel Caicedo regresó a Colombia. Según lo reportado, el traslado se produjo bajo el argumento de visitar a un familiar enfermo. Posteriormente, fue capturado en territorio nacional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, en momentos en que incumplía una medida de detención domiciliaria.

Actividad de los “Black Panthers” en España

Las autoridades han advertido que este tipo de estructuras criminales utilizan redes sociales para coordinar ataques y amenazas, lo que ha incrementado los episodios de violencia en esa ciudad española - crédito Dijín e Interpol

La organización criminal “Black Panthers” ha sido identificada por autoridades españolas como una de las bandas juveniles con mayor actividad en la ciudad de Zaragoza desde 2011. Según informes citados por El Periódico de Aragón, esta estructura ha estado involucrada en múltiples enfrentamientos con otros grupos, en especial con la banda Dominican Don’t Play (DDP).

Las autoridades han documentado un incremento en la frecuencia y gravedad de los hechos violentos asociados a estas disputas. Entre los casos más recordados se encuentra un ataque ocurrido el 23 de diciembre de 2024 en la calle Delicias, donde varios integrantes de los “Black Panthers” agredieron a un joven presuntamente vinculado a la banda rival.

Además de los enfrentamientos físicos, las autoridades han señalado que ambas organizaciones utilizan redes sociales para coordinar encuentros violentos y difundir amenazas, lo que ha contribuido al aumento de riñas y altercados en diferentes zonas de la ciudad.

La Policía Nacional de España ha indicado que la actividad de estas bandas ha generado preocupación en la población, debido a la reiteración de incidentes violentos. En ese contexto, el proceso contra Muriel Caicedo se enmarca dentro de las acciones judiciales orientadas a desarticular estas estructuras criminales.