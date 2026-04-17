Colombia

Maluma y Ryan Castro estrenan ‘Pa’ la seca’, su nueva colaboración con un homenaje colombiano: esta es la letra completa

Los paisas presentaron una colaboración de reguetón y dancehall que forma parte del próximo álbum de Maluma y que refuerza la conexión de ambos artistas con la identidad colombiana a través de su música y videoclip

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Maluma y Ryan Castro apuestan por las raíces en el lanzamiento de Pa’ la seca: conozca la letra completa de la canción - crédito Paola España Comunicaciones
Maluma y Ryan Castro apuestan por las raíces en el lanzamiento de Pa’ la seca: conozca la letra completa de la canción - crédito Paola España Comunicaciones

Maluma y Ryan Castro lanzaron el sencillo Pa’ la seca, una colaboración que forma parte de la estrategia de adelantos del próximo álbum de Maluma, previsto para este año.

El tema, publicado el 16 de abril de 2026, se suma a otros lanzamientos recientes del artista como 1+1 junto a Kany García, Con El Corazón con Yeison Jiménez y Botero con Arcángel y NTG. La colaboración con Ryan Castro refuerza la tendencia de Maluma de trabajar con figuras relevantes de la música urbana colombiana y de explorar nuevas conexiones dentro del género.

Pa’ la seca es una canción de reggaetón con elementos de dancehall, caracterizada por un tempo medio y una estructura melódica que mezcla el estilo de Maluma con la propuesta de Ryan Castro. La producción crea una atmósfera de fiesta nocturna en la que los protagonistas relatan una experiencia en una discoteca. El tema se centra en una interacción casual y en el desarrollo de una historia de atracción, con un coro que busca ser memorable y captar la atención del público a través de frases directas y repetitivas.

El videoclip, dirigido por Stillz, narra la historia de dos colombianos que trabajan vendiendo flores en las calles de Estados Unidos - crédito Paola España Comunicaciones
El videoclip, dirigido por Stillz, narra la historia de dos colombianos que trabajan vendiendo flores en las calles de Estados Unidos - crédito Paola España Comunicaciones

El videoclip, dirigido por Stillz, sitúa la acción en Estados Unidos y narra la historia de dos colombianos que trabajan vendiendo flores en las calles. A lo largo del video, ambos personajes interactúan con diferentes personas mientras ahorran dinero con el objetivo de regresar a Colombia.

El cierre muestra a los protagonistas con el dinero, los pasaportes y los tiquetes de avión, subrayando la intención de regresar a su país de origen. Las flores, presentes durante toda la narrativa, funcionan como un símbolo de la industria exportadora colombiana y refuerzan la identidad nacional de los artistas.

Con este lanzamiento, los millones de seguidores de Maluma están a la espera del anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum.

La colaboración entre Maluma y Ryan Castro en Pa’ la seca se desarrolló a partir de una campaña de expectativa sostenida durante varias semanas antes del lanzamiento oficial. Ambos artistas colombianos promovieron la canción a través de acciones en redes sociales y apariciones públicas, como la entrega de flores en semáforos de calles en Estados Unidos.

El cierre del videoclip muestra a los protagonistas listos para regresar a Colombia, reforzando el mensaje de conexión con sus raíces - crédito @maluma / Instagram
El cierre del videoclip muestra a los protagonistas listos para regresar a Colombia, reforzando el mensaje de conexión con sus raíces - crédito @maluma / Instagram

La estrategia de promoción incorporó la participación activa de ambos artistas en redes sociales. Maluma, en particular, utilizó un tono humorístico al referirse a la vida personal de Ryan Castro y publicó mensajes en los que anunciaba que le buscaba pareja. “Le estoy buscando novia a @ryancastrro... ¿Quién me lo ajuicia pues?”, escribió el cantante, lo que generó una rápida viralización y provocó numerosas reacciones.

Letra completa de ‘Pa’ la seca’ de Maluma y Ryan Castro

Pa’ las gata’ beso’ y los pirobo’ plop Pa’ las, pa’ las, pa’ las gatas beso’ y los pirobos plop-plop Pa’ las gata’ beso’ y los pirobos plop Yeah Pa’ las, pa’ las, pa’ las gata’ beso’ y los pirobos plop

Qué casualidad Que en la misma disco, mamacita, nos veamos Qué casualidad Que bailemo’ pegaíto’ y ni nos conocemo’

Y no podemos negar Que el ambiente está hot Y por la hookah no se ve Wah-wah, wah, wah Ambos queremos Y el destino también

Mi baby top, no le demos stop Pa’ la seca el tequi, boquita, lollipop No miremos el clock, solo el fondo del shot Pa’ las gata’ beso’, y los pirobos plop-plop

Mi baby top, no le demos stop Pa’ la seca el tequi, boquita, lollipop No miremos el clock, solo el fondo del shot Pa’ las gata’ beso’, y los pirobos plop-plop Uh

‘Tamos fumando Y la nota se nos sube, ma’ Dos cachá y me siento en las nube’, ma’ Ojitos chiquitico’ de Gatúbela Tú no ere’ normal Awoo

Vamo’ a meterle con to’ En el Porsche o la Bronco vamo’ a hacer una porno Awoo Baila rico como en TikTok No te azares si en la disco suena plo-plo-plo-plo

Que no la miren de otra forma Que ella es mi princesa Me transformo pa’ otra parte cuando ella me besa Ella es fresa de El Poblado, pero baila en la mesa Sus amigas dicen que ella es mala por naturaleza

Conozca la letra completa de la colaboración de los dos paisas que está pensada para el próximo álbum de estudio de Maluma - crédito Paola España Comunicaciones

De cerquita la tanguita se te ve Se te ve, se te ve Porfa, no pare’, que me tiene’ en un vaivén Un vaivén HP

Mi baby top, no le demos stop Pa’ la seca el tequi, boquita, lollipop No miremos el clock, solo el fondo del shot Pa’ las gata’ beso’, y los pirobos plop-plop

Mi baby top, no le demos stop Pa’ la seca el tequi, boquita, lollipop No miremos el clock, solo el fondo del shot Pa’ las gata’ beso’, y los pirobos plop-plop

Bebé, tú estás dura Diablo, qué cura Tú me roza’ y sube la temperatura Sientes lo mismo, bebecita, ¿me lo jura’? De una vez por toda’, sácame de duda Sácame de duda

De cerquita la tanguita se te ve Se te ve, se te ve Porfa, no pare’, que me tiene en un vaivén Un vaivén, un vaivén

Mi baby top, no le demos stop Pa’ la seca el tequi, boquita, lollipop No miremos el clock, solo el fondo del shot Pa’ las gata’ beso’, y los pirobos plop-plop

Mi baby top, no le demos stop Pa’ la seca el tequi, boquita, lollipop No miremos el clock, solo el fondo del shot Pa’ las gata’ beso’, y los pirobos plop-plop

Pa’ las gata’ beso’ y los pirobo’ plop Pa’ las, pa’ las, pa’ las gatas beso’ y los pirobos plop-plop Pa’ las gata’ beso’ y los pirobos plop Pa’ las, pa’ las, pa’ las gata’ beso’ y los pirobos plop

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