Leyenda del Bayern Múnich Oliver Kahn elogió a Luis Díaz: “Nos ha elevado”

Oliver Kahn resalta la rápida adaptación de Luis Díaz a la Bundesliga y su impacto en el vestuario bávaro-crédito Heiko Becker/REUTERS

El reciente desempeño de Luis Díaz en Bayern Munich lo posicionó como una de las figuras más destacadas de la actual edición de la Uefa Champions League, tras anotar el gol decisivo que selló la clasificación del club alemán a las semifinales ante Real Madrid, el 15 de abril de 2026 en el estadio Allianz Arena.

Al reconocimiento deportivo que ha tenido la figura de la selección Colombia se suma el elogio de Oliver Kahn, subrayando la trascendencia del futbolista colombiano, tanto en el terreno de juego como en el vestuario.

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Munich contó con la colaboración clave del Liverpool y el respaldo del técnico Arne Slot-crédito Europa Press

El análisis de Kahn destaca no solo el impacto inmediato de Díaz. El exguardameta y uno de los referentes históricos de los “Gigantes de Baviera” habló sobre la importancia de la apuesta que significó su llegada a Múnich, precisando que en el momento de la decisión, la directiva del club consideró a otros perfiles, como Cody Gakpo, pero optó finalmente por el colombiano.

“Cuando la decisión se planteó en el Bayern entre Díaz y Cody Gakpo, no tuvimos ninguna duda en optar por Luis Díaz. Tomamos la decisión correcta”.

El dirigente también reconoció el papel del nuevo director técnico Arne Slot, procedente del Liverpool, en la operación que permitió el traspaso, y valoró la colaboración del club inglés.

“En primer lugar, hay que reconocer el mérito de Arne Slot y del Liverpool por permitir que este fichaje se hiciera realidad”, dijo.

Oliver Kahn destaca la constancia y adaptación de Díaz en la Bundesliga

El colombiano es considerado uno de los mejores extremos izquierdos de Europa durante la temporada 2025/2026-crédito Michaela Stache/REUTERS

Uno de los aspectos más resaltados por Oliver Kahn tiene que ver con la rápida integración de Luis Díaz al plantel bávaro, a pesar de las barreras idiomáticas y culturales:

“Díaz está entre los mejores extremos izquierdos de Europa en este momento, y lo ha demostrado de manera constante esta temporada a pesar de tener 29 años. Su capacidad para encarar a los rivales, generar peligro y sumar goles a su juego ha sido excepcional”.

La valoración es significativa, no solo por el rendimiento deportivo, sino por la proyección del colombiano dentro de un plantel exigente y en plena reconstrucción.

La actuación de Díaz resultó decisiva en el encuentro de vuelta ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League, considerado uno de los partidos más disputados y espectaculares en los últimos años del torneo. El colombiano marcó el gol que garantizó el boleto a la próxima fase al minuto 85 del partido y, con ello, recibió calificaciones sobresalientes y la ovación de la prensa alemana e internacional.

El aporte mental y la influencia de Díaz en el Bayern Múnich

El destacado rendimiento de Luis Díaz consolida su proyección en un exigente Bayern Munich en plena reconstrucción-crédito Michaela Stache/REUTERS

Kahn enfatizó que el aporte del jugador va más allá de lo estrictamente futbolístico. Tras el partido frente al Real Madrid:

“Lo que aporta a este equipo nos ha elevado—su influencia es enorme, y ese espíritu de lucha colombiano, esa negativa a rendirse, ha sido fundamental para nosotros”.

Estas palabras se suman a comentarios similares de figuras como Thierry Henry y refuerzan la percepción de la fortaleza mental del futbolista guajiro, especialmente en situaciones de alta presión.

El reconocimiento de uno de los clubes más tradicionales del continente europeo y de un protagonista de la historia reciente del fútbol alemán como Kahn confirma el ascenso de Luis Díaz a la élite del fútbol continental durante la temporada 2025/2026.

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Bayern Múnich podría ser campeón de la Bundesliga si Hoffenheim derrota al Borussia Dortmund-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de ganar su título 35 en la historia si el 18 de abril de 2026, Borussia Dortmund no vence al Hoffenheim en el estadio PreZero Arena.

Por otra parte, el equipo de Díaz y Kompany jugará el 19 de abril de 2026 ante Stuttgart a partir de las 10:30 a. m. en el estadio Allianz Arena.

A continuación, estos son los partidos que tendrán los rojos de Alemania en el mes de abril de 2026, destacándose el partido de ida por las semifinales de la Champions League ante París Saint Germain:

19 de abril de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Stuttgart

22 de abril de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Leverkusen vs. Bayern Múnich

25 de abril de 2026 - Bundesliga: Mainz vs. Bayern Múnich

28 de abril de 2026 - Champions League: PSG vs. Bayern Múnich