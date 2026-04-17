Novia de Epa Colombia aclaró la realidad sobre la libertad condicional de la influenciadora y de cómo está su proceso legal: “Falta poco”

Karol Samantha desmiente los rumores sobre la libertad de Epa Colombia y aclara su situación - crédito @karolsamantaoficial/IG

En medio de una creciente ola de rumores que ha circulado en redes sociales durante los últimos días, la pareja de Epa Colombia decidió salir a aclarar la verdadera situación jurídica de la empresaria e influenciadora, desmintiendo de forma categórica las versiones que aseguraban que ya habría obtenido la libertad condicional y que se encontraba en su casa junto a su familia.

En la madrugada del 17 de abril, Karol Samantha, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, abordó directamente la inquietud que más se repetía entre los seguidores: si Daneidy Barrera Rojas ya había recuperado su libertad y en su intervención, aseguró que dicha información es completamente falsa y que corresponde a una cadena de desinformación que se ha viralizado sin sustento.

“Amigas, cierro la cajita de preguntas respondiéndoles a todas nuevamente su pregunta sobre si es verdad o no es verdad que Dane se encuentra con nosotras en la casa. Quiero volverles a confirmar que eso es falso. O sea, todas las noticias que han salido estos días sobre Dane con imágenes de hace mucho tiempo o imágenes que ni siquiera son reales, son falsas, amiga”, expresó en el video, visiblemente insistente en frenar la difusión de versiones erróneas.

Las declaraciones surgen luego de que en distintas plataformas digitales comenzaran a circular publicaciones acompañadas de fotografías antiguas, así como imágenes fuera de contexto, que daban a entender que la influenciadora ya había regresado a su hogar y se encontraba compartiendo con su pareja y su hija. No obstante, la realidad es muy distinta, según reiteró su entorno cercano.

El entorno de Epa Colombia rechaza versiones sobre su supuesta salida de prisión - crédito @karolsamantaoficial/IG

“Desafortunadamente, Dane aún no se encuentra con nosotras. Aún Dane no está en casa, aún Dane sigue privada de su libertad”, agregó Karol Samantha, confirmando que la empresaria continúa cumpliendo su condena bajo custodia de las autoridades.

Actualmente, Epa Colombia permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, donde cumple la pena impuesta por la justicia colombiana tras los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019 y su proceso judicial ha estado rodeado de controversia, no solo por la condena en sí, sino también por las condiciones en las que ha permanecido detenida.

En las últimas semanas, informes y versiones difundidas en medios y redes han puesto en el centro del debate posibles privilegios dentro del centro de reclusión, así como algunos altercados con otras internas. Incluso se habló de un posible traslado a otro establecimiento penitenciario, como la cárcel El Buen Pastor.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Justicia como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han desmentido estos cambios, confirmando que la influenciadora seguirá en la Escuela de Carabineros bajo las mismas condiciones.

Karol Samantha desmiente los rumores sobre la libertad de Epa Colombia y aclara su situación - crédito @karolsamantaoficial/IG

De acuerdo con información oficial, la permanencia de Barrera Rojas en ese lugar responde a razones de seguridad, luego de que anteriormente manifestara riesgos para su integridad en otros centros de reclusión. No obstante, las autoridades también han indicado que deberá cumplir con estrictas normas de comportamiento, especialmente tras reportes internos que derivaron en una investigación disciplinaria.

Mientras tanto, el tema de una eventual libertad condicional no ha sido confirmado por ninguna entidad oficial, lo que refuerza la versión entregada por su pareja y desmonta las especulaciones que se han multiplicado en Internet. Por ahora, cualquier cambio en su situación legal dependerá exclusivamente de decisiones judiciales y no de información filtrada o no verificada.

En medio de este panorama, Karol Samantha también aprovechó el espacio para agradecer el respaldo que han recibido y enviar un mensaje de esperanza a quienes siguen de cerca el caso: “Muchas gracias nuevamente por todo el apoyo, por todo el cariño. Vuelvo y les reitero que el día que eso pase, ustedes de verdad van a ser las primeras en saberlo, se los aseguro. Es una noticia que estamos esperando con muchas ansias y sé que falta poco tiempo, porque no perdamos la fe ni las esperanzas ni nada así. Así tiren puya, el tiempo de Dios es perfecto, amigas”.

El caso de la influenciadora sigue generando conversación en la opinión pública, pero la realidad dista de los rumores, ya que no hay libertad condicional confirmada y su situación jurídica permanece sin cambios, a la espera de decisiones oficiales que definan el futuro de uno de los personajes más polémicos del entorno digital colombiano.

Epa Colombia sigue recluida: su pareja aclara todo y manda mensaje de esperanza a los seguidores - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube/X