Gustavo Petro afirmó que hay un plan para atentar contra Iván Cepeda: “La CIA ya cuenta con información concreta sobre un posible atentado”

La transmisión de datos a agencias estadounidenses eleva la inquietud ante la sucesión de intimidaciones, en un contexto de creciente violencia durante la campaña electoral en Colombia - crédito Catalina Nathalia Angarita / Reuters

El presidente colombiano Gustavo Petro advirtió sobre información concreta de inteligencia acerca de un posible atentado contra Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Según precisó Petro en su cuenta oficial de X, antes Twitter, los datos ya estarían en manos de la CIA, lo que incrementa la preocupación en plena campaña electoral marcada por una escalada de amenazas a figuras políticas.

“La CIA ya cuenta con datos reales y concretos sobre un posible ataque contra el candidato Iván Cepeda. En Colombia, las amenazas son omnipresentes, pero la información sobre planes reales debe ser neutralizada de antemano”, afirmó Petro en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La advertencia del presidente obedece al conocimiento de planes reales contra Cepeda. Petro considera crucial tomar medidas preventivas, ya que la alerta proviene del jefe de Estado y está respaldada por organismos internacionales.

Esta situación agrava el panorama de seguridad de los candidatos presidenciales en Colombia.

La intervención ante el Congreso estadounidense visibilizó la vigilancia que se mantiene sobre las elecciones, ante la probabilidad de consecuencias externas si se concretan atentados contra candidatos - crédito captura de pantalla @petrogustavo / X

Petro considera prioritario neutralizar cualquier plan que ponga en riesgo la vida de los candidatos en el proceso electoral colombiano, dada la proliferación de amenazas y antecedentes de violencia política documentados en el país.

Durante una audiencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó el seguimiento internacional al tema. Michael Kozak indicó: “Cualquier acción que atente contra la integridad de los candidatos a la Presidencia de Colombia podría generar consecuencias graves”, según recogió Semana.

Consecuencias internacionales ante amenazas electorales

El pronunciamiento del Departamento de Estado, citado por Semana, pone en foco la vigilancia internacional sobre las elecciones en Colombia. Esta postura estadounidense resalta la gravedad de las amenazas y su posible impacto en las relaciones bilaterales.

Petro insistió en la urgencia de abordar estas informaciones para proteger la vida de los aspirantes y evitar que los planes criminales se materialicen, y agradeció a Donald Trump.

Una cooperación bilateral se ha establecido para impedir ataques durante el periodo electoral, mediante la creación de equipos especializados y estrategias coordinadas para salvaguardar a quienes participan en la contienda ciudadana - crédito Europa Press

“Agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a las elecciones libres. Recordemos que el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que sufrió el propio Donald Trump provienen del mismo bando: la extrema derecha, que utiliza al Estado para matar y la muerte para obtener votos”, finalizó Petro.

Escalada de amenazas y violencia en el proceso electoral

Las advertencias del presidente se produjeron tras recientes denuncias de otros candidatos, que han reportado intimidaciones directas.

Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático, fue blanco de una corona funeraria con el mensaje “Paloma Valencia, descanse en paz” y las fechas 1978–2026, un acto percibido como amenaza simbólica.

También Abelardo de la Espriella recibió intimidaciones similares, según expuso Semana. Al mismo tiempo, el asesinato del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay durante un mitín en Bogotá agravó la sensación de inseguridad entre quienes compiten en las elecciones.

El gobierno de Estados Unidos expresa preocupación por amenazas tras asesinato de senador en Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este jueves una advertencia de “terribles represalias” contra quienes intenten atacar a candidatos electorales en Colombia, tras señalar su preocupación por amenazas vigentes desde el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, según declaraciones de Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Entre las medidas adoptadas figuran equipos de seguridad conjuntos y un aumento de recursos para la prevención de riesgos durante los eventos proselitistas, según fuentes oficiales de ambos países - crédito Europa Press

Tras reportes de amenazas dirigidas en los últimos días a Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, a Paloma Valencia del Centro Democrático y a ocho miembros del oficialista Pacto Histórico en el departamento de Norte de Santander —según denunció la Defensoría de Colombia—, Kozak precisó ante el Congreso que “quienes piensen en hacerles daño se enfrentarán a terribles represalias si tan solo lo intentan”.

El funcionario subrayó que la Administración de Donald Trump mantiene como objetivo central impedir cualquier acercamiento hostil a políticos en campaña y detalló que desde 2025 su gobierno ha sostenido una colaboración cercana con la Policía Nacional de Colombia para fortalecer la seguridad, a través de la creación de equipos de protección y otras medidas coordinadas para salvaguardar a todos los candidatos frente a ataques o intimidaciones.