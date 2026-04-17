Estados Unidos advirtió represalias si hay nuevos ataques a candidatos presidenciales en Colombia: “Terribles consecuencias”

Estados Unidos advierte consecuencias severas para quienes atenten contra candidatos presidenciales en Colombia durante la campaña electoral - Lenin Nolly/EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia de “terribles consecuencias” a cualquier individuo o grupo que intente atacar a los candidatos presidenciales de Colombia, resaltando su compromiso de cooperación directa con las autoridades locales para reforzar la protección de los aspirantes en la recta final de las elecciones.

Michael Kozak, encargado para América Latina, formuló esta advertencia en el Congreso y destacó que el objetivo principal de Washington es impedir que actores violentos, motivados por el clima actual de intimidaciones, alteren la seguridad y viabilidad del proceso democrático colombiano.

La contundencia de la posición estadounidense responde al aumento notable de amenazas en las últimas semanas, tanto contra candidatos de la oposición como del oficialismo.

Desde el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, Washington reconoció el agravamiento del contexto y alertó sobre el riesgo de “retornar a los años más oscuros de la violencia política en Colombia”, añadió Kozak en la audiencia legislativa, precisando que ambas administraciones mantienen comunicación constante, en especial con la Policía Nacional.

La advertencia de Washington responde al aumento de amenazas y al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 - crédito Centro Democrático

Al menos ocho integrantes del Pacto Histórico del departamento de Norte de Santander han sido objeto de recientes amenazas, situación que también fue denunciada formalmente por la Defensoría del Pueblo.

Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, compareció ante el subcomité especializado en la Cámara de Representantes, en la que la congresista María Elvira Salazar pidió una postura inequívoca de Washington ante la ola de intimidaciones, mencionando en particular a los aspirantes Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

En la respuesta oficial, Kozak expuso: “Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan”

Remarcó que el propósito no es solo actuar tras un eventual ataque, sino impedir el acceso físico de cualquier amenaza: “Nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente como para siquiera intentarlo”.

Michael Kozak insiste en que cualquier intento de ataque durante la campaña presidencial será respondido con castigo terrible por Estados Unidos - crédito Esteban Biba/EFE

El diplomático enfatizó que la colaboración no es nueva, sino parte de un esquema histórico de coordinación bilateral enfocado en fortalecer los equipos de protección y, en última instancia, evitar que hechos violentos dicten el destino político del país.

Este bloque responde de forma directa a la preocupación central: desde el magnicidio de Miguel Uribe Turbay hasta las amenazas actuales, Estados Unidos intensificó su presión diplomática y apoyo operativo.

La administración estadounidense declaró que cualquier intento de agresión durante la campaña presidencial será respondido con represalias graves, consolidando así un frente común con el Estado colombiano para prevenir una escalada de violencia política a las puertas de las elecciones.

Como consecuencia de la crisis de seguridad, el ministro del Interior Armando Benedetti anunció la activación de esquemas de protección reforzados, dotados con equipos de hasta diez integrantes de la Fuerza Pública para escoltar a los candidatos.

Estos dispositivos buscan reducir los riesgos derivados del contexto de orden público y permitir que toda la campaña se desarrolle en condiciones de relativa seguridad. El Gobierno enfatizó que, además de la protección directa, se aplicarán protocolos de prevención de delitos electorales y vigilancia en los espacios de mayor riesgo.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó el martes su “profunda preocupación” por la situación, tal como indicó un portavoz a El Tiempo, y condenó cualquier acto de intimidación o violencia contra los candidatos.

En el mismo sentido, la reciente circulación de imágenes mórbidas, como coronas fúnebres o mensajes de “descanse en paz” dirigidos a aspirantes de distintas fuerzas, ha generado una alerta internacional y reclamos de distintos sectores políticos.

La circulación de imágenes intimidatorias y mensajes de “descanse en paz” contra candidatos genera alarma política e internacional en Colombia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Tanto Paloma Valencia, del Centro Democrático, como Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, reportaron amenazas recibidas en el periodo reciente y elevado sus niveles de alerta ante la posibilidad de atentados.

El Departamento de Estado recordó, cómo enfatizó Kozak, que “estamos cooperando con las autoridades de seguridad para proteger a todos los candidatos contra cualquier tipo de amenaza”.

El funcionario agregó una advertencia final: “Colombia ha tenido suficientes años de violencia política, no necesita volver a eso nunca más”.

Las acciones coordinadas buscan asegurar que el proceso electoral avance sin que la violencia y el temor definan los resultados o desincentiven la participación de los dirigentes políticos, en un contexto en el que la memoria reciente de la violencia obliga a mantener la vigilancia diplomática y operativa internacional.