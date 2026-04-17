Colombia

CiberPaz: el plan del Ministerio TIC que protege a la niñez en la red

Más de un millón de personas han sido sensibilizadas y 14.000 mujeres obtuvieron certificaciones gracias a iniciativas en escuelas y comunidades rurales

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El Ministerio TIC lanzó la estrategia nacional CiberPaz 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales seguros en Colombia.
El Ministerio TIC lanzó la estrategia nacional CiberPaz 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales seguros en Colombia.

El Ministerio TIC lanzó la estrategia nacional CiberPaz 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales seguros en Colombia. El programa, presentado el 16 de abril en Bogotá, combina formación, sensibilización y acompañamiento territorial, e incorpora un proyecto de decreto dirigido a robustecer la protección de la infancia en internet hasta 2026.

CiberPaz 2026 consiste en un plan integral de seguridad y bienestar digital para menores en Colombia. Su despliegue nacional prioriza capacitaciones, acciones pedagógicas y creación de nodos de respuesta ante incidentes cibernéticos, llegando a comunidades vulnerables y a zonas históricamente excluidas en los 32 departamentos del país. La inclusión de herramientas normativas fortalece la propuesta.

El objetivo central de CiberPaz 2026 es promover una cultura de uso responsable de la tecnología y reforzar la convivencia y la paz digital, con énfasis en la infancia y adolescencia.
El objetivo central de CiberPaz 2026 es promover una cultura de uso responsable de la tecnología y reforzar la convivencia y la paz digital, con énfasis en la infancia y adolescencia.

El objetivo central de CiberPaz 2026 es promover una cultura de uso responsable de la tecnología y reforzar la convivencia y la paz digital, con énfasis en la infancia y adolescencia. Bajo el lema “Volver a encontrarnos para cuidarnos en lo digital”, la estrategia integra formación en ciberseguridad, promoción del bienestar digital y prevención de riesgos asociados al uso de plataformas y redes sociales.

La estructura del programa prevé experiencias de sensibilización tanto presenciales como virtuales, así como recursos de acompañamiento técnico para padres, docentes y estudiantes. El despliegue contempla la colaboración con instituciones educativas y actores comunitarios, multiplicando el impacto a nivel regional y local.

Acciones para entornos digitales seguros

Entre las principales acciones, CiberPaz 2026 establece capacitaciones multitudinarias y certificaciones en competencias digitales.
Entre las principales acciones, CiberPaz 2026 establece capacitaciones multitudinarias y certificaciones en competencias digitales.

Entre las principales acciones, CiberPaz 2026 establece capacitaciones multitudinarias y certificaciones en competencias digitales. Más de un millón de personas serán sensibilizadas durante el periodo vigente y al menos 15.000 ciudadanos obtendrán certificación en habilidades digitales avanzadas.

El programa incluye la creación de nodos de respuesta inmediata ante incidentes cibernéticos, rutas de intervención pedagógica y mayor prevención digital junto a operadores de telecomunicaciones. Asimismo, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica incorpora laboratorios de inteligencia artificial, software de protección y kits de acceso seguro en escuelas y comunidades.

CiberPaz se articula con iniciativas como Colombia 5.0 y la transformación digital del turismo, facilitando la transición de nuevos sectores económicos y elevando la confianza de los usuarios en las transacciones en línea.

Alcance e impacto de CiberPaz 2026

Desde su lanzamiento, la cobertura de la estrategia ha alcanzado a cerca de 3,4 millones de personas sensibilizadas y más de 25.000 certificadas. El programa beneficia a docentes, estudiantes, padres y, especialmente, a comunidades indígenas, NARP (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros) y habitantes de zonas rurales dispersas.

Sobresale que 14.000 mujeres han recibido certificaciones y que la estrategia llegó a 1,5 millones de mujeres, como parte de los esfuerzos para reducir la brecha de género en tecnología. CiberPaz expandió su alcance desde el sector escolar hasta 764 municipios, incluidos territorios PDET y ZOMAC, con especial atención a La Guajira, Boyacá y Huila.

La propuesta formativa incorpora seis cursos virtuales de doble certificación universitaria en inteligencia artificial, desarrollados con la Universidad de Pamplona. Cada curso consta de 48 horas académicas y está orientado a fortalecer capacidades laborales, educativas y sociales.

El enfoque de inclusión social se extiende a la capacitación de mujeres vendedoras informales para la migración de sus negocios a plataformas electrónicas, el fortalecimiento de la protección de datos y el desarrollo de habilidades digitales para la economía contemporánea.

Marco normativo para la protección de la infancia

El Ministerio TIC mantiene abierta hasta el 26 de abril la consulta pública del proyecto de decreto destinado a asegurar entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes.
El Ministerio TIC mantiene abierta hasta el 26 de abril la consulta pública del proyecto de decreto destinado a asegurar entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio TIC mantiene abierta hasta el 26 de abril la consulta pública del proyecto de decreto destinado a asegurar entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes. Este documento fija lineamientos para la convivencia digital y estrategias puntuales para salvaguardar a menores en internet.

La consulta busca enriquecer el proceso legislativo con aportes de la ciudadanía y distintos sectores del ecosistema digital, consolidando la discusión sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el contexto tecnológico. El proyecto abarca medidas preventivas y el respeto por los derechos fundamentales, y su texto completo está disponible en la página oficial del Ministerio TIC.

La implementación de CiberPaz 2026 proyecta a Colombia como referente regional en ciberseguridad e inclusión digital, extendiendo sus beneficios más allá de los centros urbanos para llegar a todos los territorios. El Gobierno prevé que esta transformación digital abra oportunidades concretas para la infancia y contribuya a consolidar una sociedad digital integradora y segura.

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