Colombia

Westcol vivió momento viral al intentar comprar un carro de lujo en China: no sabía cómo cerrar sus puertas y provocó burlas en redes sociales

El ‘streamer’ colombiano se convirtió en tendencia tras mostrar su desconocimiento sobre el mecanismo de cierre de un exclusivo vehículo, durante una visita a un concesionario en el país asiático

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Westcol vivió un momento incómodo al no saber cómo cerrar correctamente un carro lujoso en China - crédito @westcol / Instagram
Westcol vivió un momento incómodo al no saber cómo cerrar correctamente un carro lujoso en China - crédito @westcol / Instagram

El streamer colombiano Westcol generó una ola de comentarios en redes sociales tras protagonizar un momento inesperado durante la exploración de un lujoso automóvil convertible en China.

El creador de contenido se volvió tendencia al no saber cómo cerrar las puertas tipo tijera del vehículo, lo que desató una serie de reacciones tanto en el lugar como en plataformas digitales.

En un video ampliamente difundido, Westcol aparece junto a un vendedor de la concesionaria, quien le consulta si conoce el mecanismo de cierre de las puertas. El streamer responde con seguridad que sí y toma la puerta con la mano para bajarla manualmente: “sí, obvio”. La situación cambia cuando una persona que lo acompaña señala frente a la cámara que ese método resulta “poco elegante”, mientras demuestra la forma correcta de accionar el sistema automático de cierre con unos simples toques. El gesto sorprende a Westcol, quien observa el funcionamiento y reacciona con asombro.

Durante la secuencia, el vendedor ofrece una disculpa al streamer: “perdona por lo poco elegante”, lo que provoca risas entre quienes se encontraban en el lugar. Más adelante, recibe otra demostración sobre cómo cerrar la puerta sin contacto directo, lo que intensifica su reacción de sorpresa: “Qué chimba”, exclama ante el mecanismo del automóvil.

El creador de contenido se hizo viral en redes sociales al intentar cerrar un auto hasta que el vendedor tuvo que corregirlo - crédito @wcol_clipss/ TikTok

La publicación del video en redes sociales impulsó una oleada de comentarios. Algunos usuarios se preguntaron si el streamer finalmente concretó la compra del lujoso vehículo, mientras otros optaron por dejar mensajes irónicos. “Por eso dicen que la clase no se compra 🤣“, ”No pues siendo sincero jajaja yo creo que casi nadie sabía que se cerraba así 🤣“, ”eso no es elegancia, eso es falta de información", “Por creerse el millonario ahí le enseñan quien de verdad es millonario”, dicen algunos de los comentarios.

El episodio tuvo lugar durante la visita de Westcol a China, donde se encuentra acompañado de su pareja, Luisa Castro.

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