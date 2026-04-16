Colombia

Paloma Valencia criticó nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud: “La agresión final contra los más débiles”

De acuerdo con la candidata presidencial, la designación de el exalcalde de Medellín no tiene como objetivo la estabilización del sector

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Daniel Quintero y Paloma Valencia, candidatos presidenciales - crédito @quinterocalle/Instagram/@PalomaValenciaL/X
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y exaspirante a la presidencia, y Paloma Valencia, candidata presidencial - crédito @quinterocalle/Instagram/@PalomaValenciaL/X

La controversia política se agudizó tras la publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud por parte de la Presidencia de la República el 15 de abril de 2026, hecho que motivó la reacción de Paloma Valencia, candidata presidencial.

Para Valencia, este movimiento representa “la agresión final contra los más débiles: los enfermos en Colombia”, además de ocurrir, según indicó, “en un momento de máxima fragilidad institucional, justo cuando el Gobierno busca consolidar una ‘intervención total’”.

A solo 45 días de las elecciones, la senadora del Centro Democrático advirtió sobre las implicaciones del cargo: “Poner a un funcionario acusado de delitos y con historial de suciedad administrativa es la jugada final para la captura electoral, y para saltarse la ley de garantías y girar recursos a sus ‘aliados de la paz total territorial’”, señaló en su cuenta de X.

La aspirante a ocupar la Casa de Nariño, hizo un llamado directo a los entes de control: “Procurador, órganos de control, Cortes: hay que cuidar a la gente. Estamos en sus manos, porque van a intervenir a Sura y otras para su ‘chu chu chu final’”, enfatizó Valencia, aludiendo a la posible intervención de entidades clave en el sistema de salud.

De acuerdo con Valencia, la designación de Quintero no tiene como objetivo la estabilización del sector. En sus palabras, “queda claro que la prioridad no es la estabilización del sistema, sino asegurar un operador político con capacidad de presión sobre el flujo de recursos de la Nueva EPS y las entidades intervenidas”.

Paloma Valencia sobre nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de salud - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia sobre nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de salud - crédito @PalomaValenciaL/X

Daniel Quinterio se refiere a su nuevo nombramiento

El exalcalde de Medellín, asumió públicamente su nuevo rol al frente de la Superintendencia de Salud y aseguró que su gestión tendrá como prioridad la intervención directa en el sistema, con el objetivo de erradicar la corrupción que, según él, afecta la atención a los usuarios.

Quintero afirmó en su cuenta de X que pondrá en marcha una estrategia para combatir las estructuras ilegales que, según sus palabras, se han apropiado de los recursos públicos en el sector salud: “Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”, manifestó.

El nuevo superintendente anticipó una política de vigilancia estricta y justicia para quienes considere responsables del desfalco. “Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia“, puntualizó Quintero en la misma red social.

El exalcalde Daniel Quintero aseguró que su trabajo en la Superintendencia de Salud se centrará en hacer intervenciones - crédito @QuinteroCalle/X
El exalcalde Daniel Quintero aseguró que su trabajo en la Superintendencia de Salud se centrará en hacer intervenciones - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero explicó que su labor se concentrará en realizar intervenciones y en ubicar a los presuntos responsables del desvío de fondos que, según denuncias del Gobierno nacional, han causado graves deficiencias en la atención. Estas irregularidades, sostiene, han derivado incluso en la muerte de usuarios por fallas en el acceso a los servicios de salud.

El anuncio de Quintero surge tras la publicación de su perfil profesional en la página de la Presidencia. El documento destaca su formación como ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialización en Finanzas de la Universidad de Los Andes y maestría en administración de empresas de la Universidad de Boston.

A lo largo de su trayectoria, Quintero ha ocupado cargos como asesor de gerencia en Intrasoft SA, gerente de Innpulsa Colombia, viceministro en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además de su mandato como alcalde de Medellín.

El congresista Andrés Forero informó sobre el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud - crédito @AForeroM/X
El congresista Andrés Forero informó sobre el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud - crédito @AForeroM/X

Con este nombramiento, el Gobierno apuesta por una gestión orientada a la intervención y el fortalecimiento del control en el sector salud, en un contexto marcado por denuncias de corrupción y afectaciones directas a los usuarios del sistema.

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