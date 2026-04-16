Los hipopótamos dividen a ambientalistas y científicos en Colombia por el debate sobre la eutanasia

Según lo ministra de Ambiente, debido a la endogamia, los hipopótamos empiezan a presentar dificultades genéticas - crédito Cornare

El manejo de hipopótamos en Colombia ha causado un conflicto abierto entre sectores animalistas, científicos y grupos animalistas de oposición, según expresó la senadora y animalista Esmeralda Hernández, en entrevista con Infobae Colombia.

El debate gira en torno a la estrategia nacional para abordar la presencia de esta especie invasora, que incluye traslado internacional, control poblacional con esterilización y la eutanasia como última opción.

La confrontación entre grupos animalistas y científicos surge por diferencias profundas ante las soluciones propuestas para los hipopótamos introducidos ilegalmente en el país. Mientras unos defienden la vida individual de cada animal, otros consideran prioritario proteger la biodiversidad, lo cual significa aceptar medidas como la esterilización, el traslado o, en última instancia, la eutanasia.

Debate entre animalistas y científicos sobre los hipopótamos en Colombia

“La gente ha recibido un mensaje equivocado sobre el plan de manejo de hipopótamos. No se trata únicamente de aplicar eutanasia, sino de explorar alternativas como el traslado internacional y el control poblacional mediante esterilización”, aseguró Hernández a este medio.

La funcionaria detalló que el Ministerio de Ambiente mantiene diálogos con centros internacionales, incluyendo la opción de cooperación con el Santuario de Bantara en India. La funcionaria explicó que se busca trasladar animales bajo criterios técnicos para garantizar su bienestar.

En cuanto a diferencias internas, Hernández señaló: “Dentro del movimiento animalista hay quienes rechazan cualquier eutanasia porque anteponen el derecho a la vida individual, mientras otros consideran necesario proteger la biodiversidad, incluso si eso implica decisiones dolorosas”.

Agregó: “Yo no descarto la eutanasia como última opción, pero esto debe basarse en un plan serio y sólido de comunicación y gestión social para que no se entienda como una solución fácil ni se normalice la pérdida animal”.

Respecto a la situación genética actual, la senadora explicó que cerca de los 200 hipopótamos presentes en Colombia descienden de cuatro ejemplares traídos de manera ilegal. Señaló que esto ha causado problemas de endogamia y enfermedades genéticas.

Explicó la diferencia entre traslocación y traslado: “La traslocación implica llevar a los animales a su ecosistema natural, pero eso es inviable por su carga genética y los riesgos para otros ecosistemas. El traslado, en cambio, contempla enviarlos a recintos controlados fuera del país, donde puedan recibir atención especializada y evitar reproducción”.

Sobre la aplicación del plan, enfatizó: “El plan de manejo no se ha detenido. Incluye en paralelo la opción de traslado, esterilización y, como último recurso, la eutanasia, porque entendemos que la presencia de los hipopótamos afecta gravemente a especies nativas como el tapir, el manatí y la tortuga”. Rechazó normalizar la muerte animal como si fuera un logro y responsabilizó a la sociedad por los errores históricos.

Estigmatización y logros históricos del movimiento animalista

Durante la conversación con Infobae Colombia, Hernández criticó las etiquetas que descalifican al sector: “Llamar a los animalistas ‘peluchistas’, ‘anticiencia’ o ‘ignorantes’ es una muestra de desconocimiento y falta de respeto”.

Rechazó la estigmatización que algunos sectores han dirigido contra la defensa de los derechos de los animales y resaltó la historia del movimiento animalista en Colombia.

Recordó: “Hoy estamos hablando de proteger al manatí, la tortuga y los hipopótamos porque existe una historia de lucha que logró prohibir las peleas de gallos, las corridas de toros, el coleo, el uso de animales silvestres en circos y la experimentación cosmética en animales. No se puede olvidar que estos avances son fruto del trabajo colectivo, que ahora se pone en cuestión con argumentos infundados”.

Más allá de los hipopótamos: retos sobre especies invasoras en Colombia

Para Hernández, el debate sobre los hipopótamos debe expandirse y considerar otras especies invasoras que afectan los ecosistemas colombianos. “Si de verdad nos preocupa la biodiversidad, debemos hablar también de la ganadería y de otras especies invasoras que impactan nuestros ecosistemas, pero que no se enfrentan del mismo modo porque involucran intereses económicos”, advirtió.

La senadora pidió que la conversación supere la visión mediática y promueva soluciones integrales. Precisó que el plan nacional no debe centrarse solo en un caso ni reproducir un enfoque selectivo.

Sobre la diversidad de posturas en el movimiento animalista, Hernández afirmó: “Está claro que existe una amplia variedad de opiniones; unos se oponen radicalmente a la eutanasia y otros priorizan la protección de sistemas ecológicos. Pero todos coincidimos en que esta no puede ser una decisión celebrada, sino un momento para la reflexión ética y para mejorar la respuesta del Estado ante situaciones similares”.

El caso de los hipopótamos revela una fractura en la sociedad colombiana sobre los límites de la intervención humana y los debates entre ciencia y ética animal. Hernández remarcó que no se deben ignorar los antecedentes históricos ni minimizar la gravedad del problema, según destacó Infobae Colombia.

Lejos de ser un motivo de celebración, este caso señala la urgencia de respuestas responsables y de aprendizaje social para evitar que se repitan errores similares en el futuro.