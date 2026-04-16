Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

La expulsión del volante francés Eduardo Camavinga causó molestia en los jugadores del Real Madrid tras la eliminación de la UEFA Champions League-crédito Michaela Stache/REUTERS

La clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League por parte Bayern Múnich contó con el protagonismo de Luis Díaz tras anotar el gol del empate en el partido, y la ventaja en la serie para los “Gigantes de Baviera”.

Pero en medio del intenso partido que se jugó en el estadio Allianz Arena, se presentó una acción que cambió las acciones del juego: al minuto 85 de partido, a cinco minutos de finalizar el tiempo reglamentario, el volante francés Eduardo Camavinga recibió la segunda tarjeta amarilla por parte del árbitro esloveno Slavko Vinčić tras una entrada al inglés Harry Kane.

El atacante colombiano habló sobre la jugada que dejó -crédito @teledeporte/X

La jugada desató la molestia tanto en los compañeros de Eduardo Camavinga, como en el mismo afectado, ya que tres minutos después de la acción, llegó el gol del colombiano Luis Díaz, y que permitió adelantar en el marcador global a los “Gigantes de Baviera”.

El momento cuando Eduardo Camavinga sale de la cancha del Allianz Arena tras ser expulsado-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Allí Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga, explicando que pese a que no estuvo cerca de la jugada, el árbitro Vinčić sancionó bien al sacar la segunda amarilla al jugador del Real Madrid y expulsarlo del partido

La reacción de la prensa española no se hizo esperar, por lo que al situación escaló en las declaraciones que entregó Luis Díaz sobre la jugada.

El atacante colombiano habló sobre la jugada que dejó -crédito @teledeporte/X

“No estuve tan cerca de la jugada, la verdad, pero yo creo que cualquier árbitro haría eso, porque él creo que se lleva la pelota y no la entrega, ¿sabes? Y es lo que normalmente un árbitro hace cuando no le entregan la pelota al rival, por lo que creo que ha decidido bien. Capaz no entendió que tenía otra amarilla (Eduardo Camavinga) y cayó en cuenta muy tarde", explicó.

Las reacciones de los jugadores del Real Madrid captada por el programa El Chiringuito de Jugones

El programa español detalló la decepción de los jugadores del Real Madrid, tra la eliminación de la Champions League ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, y la molestia por la expulsión de su compañero Eduardo Camavinga-crédito @elchiringuitotv/X

Tras finalizado el partido entre Bayern Múnich y Real Madrid, el programa español El Chiringuito de Jugones captó la molestia e indignación de los futbolistas del cuadro español.

Uno de ellos fue el volante inglés Jude Bellingham, que al ser consultado por parte del periodista sobre la tarjeta roja que recibió su compañero, la calificó como “Una broma, es imposible que sea roja. Cometió dos faltas y recibió dos amarillas”.

Otro de los futbolistas del Real Madrid que mostró su molestia tras la expulsión de Camavinga fue el defensor alemán Antonio Rüdiger, y allí, en charla con los medios españoles dejó en juicio la acción y dijo lo siguiente:

“Todos lo han visto ¿no? Es mejor que no hable hoy", expresó.

El defensor brasileño Éder Militão también fue consultado de forma sencilla por El Chiringuito de Jugones sobre la acción de Camavinga como “injusta”.

La reacción del arquero ucraniano Andriy Lunin también fue notoria en las cámaras de la televisión española, ya que con cara de molestia dijo:

“No lo es, es demasiado exagerado”.

En las mismas imágenes pasaron las estrellas del cuadro español como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. Dani Carvajal, sin dar declaraciones a la prensa de España, pero mostrando su fastidio por la eliminación de la UEFA Champions League.

Más declaraciones de Luis Díaz tras la victoria ante el Real Madrid

En entrevista con el periodista Ezequiel Daray de ESPN, se le consultó a “El Guajiro” acerca de si el gol que marcó ante Real Madrid entraría en las mejores anotaciones que hizo en su carrera hasta el momento, dijo que podría ser y que estaría en el número 1:

“Creo que está ahí en el top tres, sino es es el número uno.Recordando mis goles importantes, este ha sido uno de los que más me ha gustado y el que más significado tiene, por el momento del partido”, reflexionó.

También tuvo la posibilidad de analizar el juego ante Real Madrid, y allí explicó que el cuadro bávaro fue superior en gran parte del partido al 15 veces campeón de Europa:

“Era un juego muy complicado, necesitábamos el resultado, y gracias a Dios pude marcar ese gol tan bonito para ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda. Ya veníamos empujando el partido. Empezamos a mover la pelota y a generar muchas más ocasiones. El Real Madrid es un equipo muy grande, con muchísima experiencia en estos partidos, e hizo un gran encuentro. Tratamos de buscar la mejor opción con la movilidad y la calidad que tenemos para llegar al gol. Creo que lo logramos. Y la expulsión también nos levantó: dijimos ‘este es el momento’”.