Colombia

Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo: ala Registraduría comenzó el proceso

La Registraduría avanza en la organización del proceso electoral con la puesta en marcha de capacitaciones, simulacros técnicos y la incorporación de herramientas de verificación biométrica

Guardar
Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, según el censo electoral oficial - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil acelera la preparación de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, en las que más de 41 millones de colombianos estarían habilitados para votar.

El proceso avanza con un despliegue logístico y tecnológico de gran escala, orientado a fortalecer la transparencia, la organización y la confiabilidad de la jornada electoral.

La distribución por departamentos y consulados evidencia una alta concentración del potencial electoral en las principales regiones del país, especialmente en los grandes centros urbanos, que tendrán un peso decisivo en los resultados de la contienda.

Los datos a abril muestran que Bogotá. lidera el censo electoral con más de 6,1 millones de votantes, seguida por Antioquia, que supera los 5,4 millones de habilitados. Ambas regiones concentran el mayor peso electoral del país y serán determinantes en el resultado de la contienda presidencial.

En un segundo nivel se ubican departamentos como Cundinamarca, con más de 2,3 millones de habilitados, y Atlántico, con cerca de 2,1 millones. También destacan regiones como Bolívar, Santander, Valle del Cauca y Boyacá, que mantienen un volumen importante de votantes dentro del escenario nacional.

El censo electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo muestra una fuerte concentración de votantes en las principales ciudades del país, con Bogotá y Medellín - crédito Registraduría
El censo electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo muestra una fuerte concentración de votantes en las principales ciudades del país, con Bogotá y Medellín - crédito Registraduría

En contraste, los departamentos de menor tamaño electoral corresponden principalmente a la Amazonía y la Orinoquía. Casos como Guainía, Amazonas y Guaviare registran menos de 100.000 votantes en cada caso, reflejando su baja densidad poblacional y las dificultades geográficas para el acceso electoral.

El registro también incorpora el voto de los colombianos en el exterior, representado en la categoría de consulados, que supera 1,2 millones de ciudadanos habilitados. Este segmento, aunque disperso, puede resultar relevante en una elección cerrada y forma parte del censo oficial administrado por la Registraduría.

En conjunto, la estructura del censo confirma una alta concentración del voto en los principales centros urbanos del país, especialmente en Bogotá y Antioquia, mientras que los territorios rurales y apartados mantienen menor participación relativa, aunque continúan siendo fundamentales para la cobertura y legitimidad del proceso electoral de 2026.

El plan operativo implementado desde las votaciones del 8 de marzo del 2026 contempla la habilitación de 13.489 puestos de votación en todo el país, con cobertura también en el exterior, donde ciudadanos podrán sufragar en 67 países.

La implementación del tarjetón único desde la Carta Política de 1991 consolidó el control y la igualdad electoral en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La jornada electoral presidencial está prevista para el 31 de mayo, en el marco del calendario establecido por la Registraduría para el proceso de 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Este componente internacional implica retos adicionales, especialmente en la coordinación entre la primera y eventual segunda vuelta presidencial.

Uno de los ejes centrales de la organización electoral es la capacitación de los jurados de votación, considerada clave tras la detección de errores en procesos anteriores asociados a fallas en la formación.

El sorteo para la selección de jurados iniciará en mayo, con énfasis en ciudadanos postulados por los partidos y movimientos políticos, lo que busca fortalecer la representación y el control en las mesas.

Como parte del cronograma, la Registraduría definió una serie de simulacros técnicos que permitirán evaluar el funcionamiento del sistema antes de la jornada electoral.

El 16 de mayo se realizará un simulacro general de preconteo, seguido de ejercicios de escrutinio los días 19 y 20 de mayo, y una prueba específica para la digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo.

La Registraduría habría informado que solo 60 puestos de votación han tenido que ser reubicados por dificultades logísticas asociadas a condiciones climáticas, una cifra considerada baja frente a la magnitud del operativo nacional, según Valora Analitik.

No obstante, uno de los principales retos sigue siendo la gran cantidad de documentos de identidad sin reclamar.

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
Miles de cédulas y tarjetas de identidad continúan sin ser reclamadas en distintas regiones del país, lo que podría afectar la participación de los ciudadanos en las elecciones - crédito Alcaldía de Bogotá

En el departamento de Antioquia, más de 68.000 cédulas y tarjetas de identidad permanecen pendientes de entrega, lo que podría afectar la participación electoral si los ciudadanos no los recogen a tiempo.

La situación se replica en departamentos como Bolívar, Meta y Caldas, donde en conjunto se superan los 44.000 documentos sin reclamar. La entidad ha reiterado que, una vez vencidos los plazos legales, estos serán destruidos, obligando a repetir el trámite.

La falta de documento vigente no solo impide votar, sino que también restringe el acceso a servicios esenciales, lo que ha llevado a la Registraduría a intensificar el llamado a la ciudadanía para verificar el estado de sus documentos y reclamarlos oportunamente.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Registraduría de ColombiaVotaciones 31 de mayoJurados votacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Consejo Nacional Electoral advirtió irregularidades en encuestas sobre las elecciones presidenciales en 2026 que incumplen requisitos

La autoridad electoral indicó que las sanciones por divulgar estos sondeos pueden incluir desde multas hasta la cancelación de la habilitación para operar en el país

Consejo Nacional Electoral advirtió irregularidades en encuestas sobre las elecciones presidenciales en 2026 que incumplen requisitos

Resultado Chontico Día hoy 16 de abril

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultado Chontico Día hoy 16 de abril

Daniel Quintero continuó respondiendo a quienes critican su designación como superintendente de Salud: “Se la han robado desde la Ley 100”

El exalcalde de Medellín arremetió contra Daniel Briceño, Andrés Forero y Juan Daniel Oviedo por tirarle pullas en X tras su nombramiento en la entidad

Daniel Quintero continuó respondiendo a quienes critican su designación como superintendente de Salud: “Se la han robado desde la Ley 100”

Francia Márquez habló de las tensiones con Gustavo Petro y confirmó su distanciamiento: “Hemos tenido diferencias”

En diálogo con The Guardian, la vicepresidenta colombiana afirmó que la falta de apoyo presidencial limitó su capacidad de gestión, sobre todo en su paso por el Ministerio de Igualdad

Francia Márquez habló de las tensiones con Gustavo Petro y confirmó su distanciamiento: “Hemos tenido diferencias”

Directores del Departamento Nacional de Planeación y el Igac serán citados a debate de control político por incremento del impuesto predial

La reciente convocatoria tiene como objetivo esclarecer la actualización catastral que ha generado aumentos en las obligaciones tributarias, mientras la comisión legislativa exige transparencia y explicaciones sobre la implementación y sus repercusiones en las finanzas familiares

Directores del Departamento Nacional de Planeación y el Igac serán citados a debate de control político por incremento del impuesto predial
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro respondió a quienes la acusan de haberle sido infiel a Westcol con un DJ brasileño: “Las personas pueden ser malas”

Luisa Castro respondió a quienes la acusan de haberle sido infiel a Westcol con un DJ brasileño: “Las personas pueden ser malas”

Karina García sorprendió al revelar el monto “mínimo” de cuota alimentaria que, según ella, deben aportar los padres: “Hasta pal’ arriendo”

Karol G ya tendría fechas para su gira en Colombia: estos son los días en los que el ‘Tropicoqueta Tour’ llegaría al país

La nueva canción de Ryan Castro y Maluma ya tiene fecha de estreno: así suena la colaboración

Manuela Gómez reveló en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’: “Lo quería desde hace un año”

Deportes

Figura de la selección Portugal, Bernardo Silva, anunció su salida del Manchester City: “Legado que siempre guardaré en mi corazón”

Figura de la selección Portugal, Bernardo Silva, anunció su salida del Manchester City: “Legado que siempre guardaré en mi corazón”

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Famoso streamer argentino causó furor por su reacción ante el gol de Luis Díaz ante el Real Madrid: “Saca la mondá con aguardiente”

Luis Díaz multiplica sus posibllidades de ir tras el Balón de Oro: estos son sus números después del golazo contra el Real Madrid

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania