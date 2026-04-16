Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo: ala Registraduría comenzó el proceso

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, según el censo electoral oficial - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil acelera la preparación de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, en las que más de 41 millones de colombianos estarían habilitados para votar.

El proceso avanza con un despliegue logístico y tecnológico de gran escala, orientado a fortalecer la transparencia, la organización y la confiabilidad de la jornada electoral.

La distribución por departamentos y consulados evidencia una alta concentración del potencial electoral en las principales regiones del país, especialmente en los grandes centros urbanos, que tendrán un peso decisivo en los resultados de la contienda.

Los datos a abril muestran que Bogotá. lidera el censo electoral con más de 6,1 millones de votantes, seguida por Antioquia, que supera los 5,4 millones de habilitados. Ambas regiones concentran el mayor peso electoral del país y serán determinantes en el resultado de la contienda presidencial.

En un segundo nivel se ubican departamentos como Cundinamarca, con más de 2,3 millones de habilitados, y Atlántico, con cerca de 2,1 millones. También destacan regiones como Bolívar, Santander, Valle del Cauca y Boyacá, que mantienen un volumen importante de votantes dentro del escenario nacional.

El censo electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo muestra una fuerte concentración de votantes en las principales ciudades del país, con Bogotá y Medellín - crédito Registraduría

En contraste, los departamentos de menor tamaño electoral corresponden principalmente a la Amazonía y la Orinoquía. Casos como Guainía, Amazonas y Guaviare registran menos de 100.000 votantes en cada caso, reflejando su baja densidad poblacional y las dificultades geográficas para el acceso electoral.

El registro también incorpora el voto de los colombianos en el exterior, representado en la categoría de consulados, que supera 1,2 millones de ciudadanos habilitados. Este segmento, aunque disperso, puede resultar relevante en una elección cerrada y forma parte del censo oficial administrado por la Registraduría.

En conjunto, la estructura del censo confirma una alta concentración del voto en los principales centros urbanos del país, especialmente en Bogotá y Antioquia, mientras que los territorios rurales y apartados mantienen menor participación relativa, aunque continúan siendo fundamentales para la cobertura y legitimidad del proceso electoral de 2026.

El plan operativo implementado desde las votaciones del 8 de marzo del 2026 contempla la habilitación de 13.489 puestos de votación en todo el país, con cobertura también en el exterior, donde ciudadanos podrán sufragar en 67 países.

La jornada electoral presidencial está prevista para el 31 de mayo, en el marco del calendario establecido por la Registraduría para el proceso de 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Este componente internacional implica retos adicionales, especialmente en la coordinación entre la primera y eventual segunda vuelta presidencial.

Uno de los ejes centrales de la organización electoral es la capacitación de los jurados de votación, considerada clave tras la detección de errores en procesos anteriores asociados a fallas en la formación.

El sorteo para la selección de jurados iniciará en mayo, con énfasis en ciudadanos postulados por los partidos y movimientos políticos, lo que busca fortalecer la representación y el control en las mesas.

Como parte del cronograma, la Registraduría definió una serie de simulacros técnicos que permitirán evaluar el funcionamiento del sistema antes de la jornada electoral.

El 16 de mayo se realizará un simulacro general de preconteo, seguido de ejercicios de escrutinio los días 19 y 20 de mayo, y una prueba específica para la digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo.

La Registraduría habría informado que solo 60 puestos de votación han tenido que ser reubicados por dificultades logísticas asociadas a condiciones climáticas, una cifra considerada baja frente a la magnitud del operativo nacional, según Valora Analitik.

No obstante, uno de los principales retos sigue siendo la gran cantidad de documentos de identidad sin reclamar.

Miles de cédulas y tarjetas de identidad continúan sin ser reclamadas en distintas regiones del país, lo que podría afectar la participación de los ciudadanos en las elecciones - crédito Alcaldía de Bogotá

En el departamento de Antioquia, más de 68.000 cédulas y tarjetas de identidad permanecen pendientes de entrega, lo que podría afectar la participación electoral si los ciudadanos no los recogen a tiempo.

La situación se replica en departamentos como Bolívar, Meta y Caldas, donde en conjunto se superan los 44.000 documentos sin reclamar. La entidad ha reiterado que, una vez vencidos los plazos legales, estos serán destruidos, obligando a repetir el trámite.

La falta de documento vigente no solo impide votar, sino que también restringe el acceso a servicios esenciales, lo que ha llevado a la Registraduría a intensificar el llamado a la ciudadanía para verificar el estado de sus documentos y reclamarlos oportunamente.