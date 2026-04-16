Colombia

Gustavo Petro reaccionó a decisión del Consejo de Estado de mantener las restricciones a sus alocuciones presidenciales: “Frena la pluralidad informativa”

El presidente de la República señaló que el auto emitido por el máximo tribunal vulnera los derechos de los colombianos

Guardar
Petro volvió a tener una pelea con el Consejo de Estado por las alocuciones presidenciales - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Colprensa
Petro volvió a tener una pelea con el Consejo de Estado por las alocuciones presidenciales - crédito Vannessa Jiménez/REUTERS y Colprensa

La Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó la orden de regular el uso de las alocuciones presidenciales tras rechazar las objeciones de la Presidencia de la República, Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

La decisión confirma el fallo que busca garantizar el pluralismo informativo, considerado un componente esencial del derecho a la información.

El Consejo de Estado respaldó su postura tras admitir la legitimación de Samuel Ortiz, estudiante de derecho, y del ya fallecido senador Miguel Uribe Turbay, junto a otras personas que acudieron a la tutela, calificando como uso “inadecuado y desproporcionado” del formato. De acuerdo con el fallo, las entidades accionadas “desconocieron la garantía del pluralismo informativo”.

Consejo de Estado puso límites a las alocuciones del presidente Gustavo Petro - crédito Consejo de Estado
Consejo de Estado puso límites a las alocuciones del presidente Gustavo Petro - crédito Consejo de Estado

Las impugnaciones de las entidades y del presidente Gustavo Petro se basaron en la supuesta falta del requisito de subsidiariedad, argumento que fue desestimado por los magistrados. La CRC también expresó que la decisión menoscaba sus funciones y afecta el marco constitucional, como recogió Semana.

La providencia del Consejo de Estado puntualizó que los accionantes recurrieron a este mecanismo para “obtener una protección integral, oportuna y efectiva del derecho fundamental cuya vulneración se alega”.

El presidente de la República señaló que el auto emitido por el máximo tribunal vulnera los derechos de los colombianos a la pluralidad informativa - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República señaló que el auto emitido por el máximo tribunal vulnera los derechos de los colombianos a la pluralidad informativa - crédito @petrogustavo/X

En reacción a la medida impartida por el Consejo de Estado, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo. En su opinión, el auto emitido vulnera los derechos de los colombianos a la pluralidad informativa.

Incluso, señaló que el máximo tribunal actúa bajo las órdenes de medios televisivos nacionales, citando RCN y Caracol, que deben modificar el cronograma de transmisión cada vez que el jefe de Estado realiza una alocución presidencial.

“El consejo de estado frenó el derecho de la ciudadanía a la pluralidad informativa y a conocer de los asuntos públicos y sin intermediarios interesados en negocios. Algún día habrá una justicia progresista que le haga honor al estado social de derecho y no a los dueños de RCN y Caracol (sic)”, escribió Petro en X.

Salario mínimo 2026: la otra pelea de Petro con el Consejo de Estado

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que el monto del salario mínimo de 2026 sigue vigente para los trabajadores - crédito @AntonioSanguino/X
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, dijo que el monto del salario mínimo de 2026 sigue vigente para los trabajadores - crédito @AntonioSanguino/X

El 14 de abril de 2026, la Sección Segunda del Consejo de Estado ratificó la suspensión del Decreto 1469 de 2025, que disponía un alza de 23,7% en el salario mínimo para 2026. La decisión, adoptada el 12 de febrero y confirmada ahora, implica que la norma se mantiene sin efectos mientras se resuelve el fondo del proceso.

El dictamen, que responde a un recurso de reposición presentado por un ciudadano que acusó al Consejo de extralimitarse en sus funciones, determinó que la medida cautelar de suspensión se ajusta tanto a la Constitución política de 1991 como a la ley. El alto tribunal también rechazó la petición de aclaración presentada por otra persona, tras concluir que los argumentos de su decisión original no presentan ambigüedades.

En la misma resolución, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno nacional la expedición de un nuevo acto administrativo que determine un aumento transitorio del salario mínimo, pero sin fijar un porcentaje específico, exigiendo que la cifra se base en los criterios legales hasta que se emita sentencia definitiva sobre el decreto anterior.

En este contexto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el salario mínimo se mantiene y “la decisión del Consejo de Estado no afecta el decreto transitorio” que se expidió el 19 de febrero de 2026 junto al presidente Gustavo Petro.

Y agregó: “En Colombia, las conquistas y derechos de las y los trabajadores no tienen reversa. La decisión del Consejo de Estado conocida hoy no afecta el decreto transitorio que expedimos junto al presidente Gustavo Petro el pasado 19 de febrero de 2026. El alto tribunal ratificó que el juez sí tiene competencia para ordenar medidas cautelares, incluyendo la expedición de actos administrativos provisionales para garantizar los derechos del pueblo trabajador mientras decide de fondo”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroConsejo de EstadoAlocuciones presidencialesDerechos de los colombianosColombia-Noticias

Más Noticias

Francia Márquez habló de las tensiones con Gustavo Petro y confirmó su distanciamiento: “Hemos tenido diferencias”

En diálogo con The Guardian, la vicepresidenta colombiana afirmó que la falta de apoyo presidencial limitó su capacidad de gestión, sobre todo en su paso por el Ministerio de Igualdad

Francia Márquez habló de las tensiones con Gustavo Petro y confirmó su distanciamiento: “Hemos tenido diferencias”

Directores del Departamento Nacional de Planeación y el Igac serán citados a debate de control político por incremento del impuesto predial

La reciente convocatoria tiene como objetivo esclarecer la actualización catastral que ha generado aumentos en las obligaciones tributarias, mientras la comisión legislativa exige transparencia y explicaciones sobre la implementación y sus repercusiones en las finanzas familiares

Directores del Departamento Nacional de Planeación y el Igac serán citados a debate de control político por incremento del impuesto predial

Cómo cambiarse el nombre en Colombia: requisitos, costos y pasos para hacer el trámite en 2026

Se trata de un proceso legal permitido, pero implica una serie de procesos y actualizaciones posteriores que pueden extenderse más allá de la notaría

Cómo cambiarse el nombre en Colombia: requisitos, costos y pasos para hacer el trámite en 2026

Jornadas gratuitas de atención para mascotas en Bogotá: la agenda de abril con esterilizaciones, brigadas y adopciones

Este mes, la localidad de Chapinero ofrece una agenda de actividades para animales de compañía, organizada por la Alcaldía, que incluirá distintos servicios con el objetivo de mejorar el bienestar animal

Jornadas gratuitas de atención para mascotas en Bogotá: la agenda de abril con esterilizaciones, brigadas y adopciones

Figura de la selección Portugal, Bernardo Silva, anunció su salida del Manchester City: “Legado que siempre guardaré en mi corazón”

El último gran logro del volante fue levantar la Copa de la Liga de Inglaterra ante Arsenal en la temporada 2025-2026

Figura de la selección Portugal, Bernardo Silva, anunció su salida del Manchester City: “Legado que siempre guardaré en mi corazón”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro respondió a quienes la acusan de haberle sido infiel a Westcol con un DJ brasileño: “Las personas pueden ser malas”

Luisa Castro respondió a quienes la acusan de haberle sido infiel a Westcol con un DJ brasileño: “Las personas pueden ser malas”

Karina García sorprendió al revelar el monto “mínimo” de cuota alimentaria que, según ella, deben aportar los padres: “Hasta pal’ arriendo”

Karol G ya tendría fechas para su gira en Colombia: estos son los días en los que el ‘Tropicoqueta Tour’ llegaría al país

La nueva canción de Ryan Castro y Maluma ya tiene fecha de estreno: así suena la colaboración

Manuela Gómez reveló en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’: “Lo quería desde hace un año”

Deportes

Figura de la selección Portugal, Bernardo Silva, anunció su salida del Manchester City: “Legado que siempre guardaré en mi corazón”

Figura de la selección Portugal, Bernardo Silva, anunció su salida del Manchester City: “Legado que siempre guardaré en mi corazón”

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Famoso streamer argentino causó furor por su reacción ante el gol de Luis Díaz ante el Real Madrid: “Saca la mondá con aguardiente”

Luis Díaz multiplica sus posibllidades de ir tras el Balón de Oro: estos son sus números después del golazo contra el Real Madrid

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania