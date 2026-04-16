Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección a instalaciones de JetSmart en El Dorado de Bogotá tras denuncias sobre el servicio

El minsiterio del Trabajo hizo presencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado para revisar las instalaciones de una aerolínea - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

El 16 de abril del 2026, funcionarios del Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, adelantaron una inspección en las instalaciones de la aerolínea chilena JetSmart, ubicadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Según información revelada por Caracol Radio, la intervención está relacionada con denuncias de los usuarios sobre el servicio, lo que podría poner en riesgo la seguridad operativa de la compañía. Hasta ahora, ni la cartera laboral ni la aerolínea de bajo costo, fundada en 2017, se han pronunciado al respecto.

Las denuncias contra JetSmart<b> </b>

La intervención a la aerolínea chilena se fundamenta en las denuncias de los usuarios por irregularidades en la atención y cobros derivados de fallas en sus plataformas digitales - crédito Agencia Andina

Los usuarios de la aerolínea JetSmart utilizaron las redes sociales para expresar su inconformidad por presuntas irregularidades en la atención a pasajeros y cobros derivados de fallas en sus plataformas digitales. Los denunciantes aseguraron que han enfrentado problemas recurrentes para realizar el check-in virtual debido a errores del sistema, situación que habría derivado en la imposición de penalidades económicas.

Según los testimonios, al intentar resolver la situación en los módulos presenciales del aeropuerto, no se les permitió completar el proceso de check-in, argumentando tiempos de antelación estrictos. Los afectados señalaron que, pese a presentarse antes del cierre del abordaje, no recibieron soluciones, lo que ocasionó pérdidas económicas, cancelaciones de itinerarios y afectaciones laborales.

Las denuncias estan relacionadas a falta de información sobre las tarifas y malos tratos por parte del personal - crédito @Erickse23/X

Adicionalmente, algunos viajeros afirmaron que, al intentar cancelar la penalidad, recibieron información errónea sobre la hora de salida de sus vuelos. Esta situación los habría obligado a pagar una penalidad que superaba los $200.000 y con una diferencia horaria de aproximadamente 5 horas.

Las denuncias de los ciudadanos incluyen la imposibilidad de radicar alguna queja formal dentro de las instalaciones aeroportuarias, incrementando la inconformidad. Frente a estos hechos, los usuarios cuestionaron si existe una práctica sistemática que traslada al pasajero las consecuencias de fallas operativas de la aerolínea, e insistieron en la necesidad de que las autoridades competentes revisen estos procedimientos para garantizar la protección de sus derechos.

Acusan a JetSmart de realizar operaciones sin franja horaria en el Aeropuerto El Dorado

Avianca acusó a JetSmart de realizar operaciones sin franja horaria en el Aeropuerto El Dorado - crédito John Vizcaino/Reuters

Con la posibilidad de que la Aeronáutica Civil colombiana redistribuya las franjas horarias (slots aéreos) en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el debate sobre la transparencia y legalidad en la asignación de estos recursos estratégicos se intensificó. Avianca, responsable de más de la mitad de las operaciones en el principal terminal aéreo del país, sostuvo que la actual administración de los horarios de aterrizaje y despegue presenta profundas falencias que afectan no solo a las aerolíneas, sino a la seguridad y a la experiencia de los pasajeros.

Richard Galindo, director jurídico de Avianca, en diálogo con Semana, denunció que JetSmart ha vendido y operado vuelos sin contar con los slots requeridos. La compañía presentó desde 2021 un total de 46 denuncias formales ante la Aerocivil por estas prácticas irregulares. Según Galindo: “Son 46 denuncias, más unos 25.000 vuelos que se han vendido u operado sin slot. Ninguna de estas denuncias ha terminado en sanción para los infractores, a pesar de tener todas las pruebas a la mano”. El ejecutivo precisó que, solo para la temporada de verano de 2026, Jetsmart tiene “más de 4.900 vuelos publicados en sistemas de distribución sin slot a la hora exacta en la que lo ofrece, para un lapso de seis meses”.

El director jurídico de Avianca enfatizó al medio citado que la acumulación de ventas y operaciones sin los permisos adecuados representa una amenaza directa a la organización del aeropuerto y la protección de los usuarios. “La afectación en la operación de esta cantidad de vuelos no programados es muy grande. No solo se afecta el cumplimiento de vuelos programados en perjuicio de todos los pasajeros, sino que se pone en peligro la seguridad de la operación”.