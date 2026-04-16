Colombia

Mafe Carrascal defendió el aumento del salario mínimo en 2026: “La derecha miente, subirlo no empobrece a nadie”

Según la representante del Pacto Histórico, los ingresos del 80% de los trabajadores colombianos aumentaron más que en las tres administraciones anteriores

Guardar
La congresista Mafe Carrascal defendió la reforma laboral, pero advirtió que esta misma puede ser usada por el sector de la derecha - crédito Mafe Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal defiende avances salariales y equidad de género durante el gobierno de Petro - crédito Mafe Carrascal/Facebook

El debate sobre el impacto del gobierno de Gustavo Petro en los ingresos de los trabajadores colombianos se intensificó tras la publicación de un video en la red social X, en el que Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico, aseguró que los ingresos de los trabajadores en los ocho primeros deciles crecieron más que en los tres gobiernos anteriores.

Carrascal rechazó las críticas de sectores opositores, quienes afirman que la actual administración fracasó en mejorar la situación de quienes laboran en la informalidad o perciben menos que el salario mínimo.

La derecha miente: subir el salario mínimo no empobrece a nadie. Con Gustavo Petro, los ingresos crecieron para todos… pero más para quienes menos tienen", aseguró.

Según la representante, los datos analizados por el Centro de Pensamiento Vida mediante la Encuesta Integrada de Hogares evidencian incrementos históricos, sobre todo entre los sectores de menores ingresos.

Mafe Carrascal mostró cifras de crecimiento en los ingresos más bajos - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal mostró cifras de crecimiento en los ingresos más bajos - crédito @MafeCarrascal/X

“Durante este gobierno, los ingresos del 10% de los trabajadores y trabajadoras con menos ingresos subieron en un 45%”, informó Carrascal.

Este incremento, calificado de inédito por la funcionaria, se asoció principalmente con las políticas implementadas desde la llegada de Petro a la Presidencia.

La parlamentaria destacó que el promedio de los ingresos del 80% de los trabajadores, correspondientes a los ocho primeros deciles de la escala de ingresos, experimentó una variación positiva superior a la registrada durante las administraciones previas.

El promedio de los ingresos de los ocho primeros deciles aumentó más que durante los tres gobiernos anteriores”, puntualizó Carrascal. Según la legisladora, estos resultados desmienten la tesis de que el actual gobierno perjudicó a los sectores más vulnerables.

El análisis divulgado por la representante también abordó la evolución de los ingresos según el nivel educativo. De acuerdo con Carrascal, “los resultados de quienes no tienen educación formal frente a los que sí la tienen aumentaron más durante el gobierno Petro que en cualquiera de los tres gobiernos anteriores”.

El argumento central es que los avances no se limitaron a un segmento específico, sino que beneficiaron a todos los grupos de trabajadores, aunque el impacto fue mayor entre quienes se ubican en la base de la pirámide social.

Mafe Carrascal destacó mejoras en los ingresos de mujeres y trabajadores informales tras aumento del salario mínimo del Gobierno Petro - crédito @MafeCarrascal/X

En lo referente al salario mínimo, el planteamiento de la parlamentaria apuntó a que los trabajadores con remuneraciones inferiores a ese umbral (los que ganaban ingresos por debajo del mínimo), ubicados en el decil seis en el año 2025 según la clasificación oficial, también registraron los mayores aumentos porcentuales.

El aumento en los ingresos de quienes ganan menos que eso fue todavía mayor”, agregó la representante del Pacto Histórico, subrayando que la evidencia respalda la postura de su bancada durante la discusión de la reforma laboral.

La dirigente vinculó estos resultados con el objetivo de “justicia social” que, según sus palabras, guía las políticas del ejecutivo.

Los aumentos en los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras formales irrigan en la economía popular, en toda la economía del país, y aumenta la demanda agregada en beneficio de todos”, argumentó.

La funcionaria insistió en que el crecimiento de los ingresos no provocó disminuciones en otros sectores, al señalar que “absolutamente todos, todas ganamos. Hay crecimiento en todos los deciles de ingresos”.

La congresista María Fernanda Carrascal responsabilizó a un portal de comunicación por la posible amenaza que enfrenta debido a la atención mediática negativa - crédito @mafecarrascalr/Instagram
Mafe Carrascal sacó pecho por salario vital del Gobierno Petro - crédito @mafecarrascalr/Instagram

El segmento dedicado a la equidad de género tomó relevancia en el mensaje de Carrascal, quien afirmó que “se han logrado mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras y sustancialmente el de las mujeres con menos ingresos”.

De acuerdo con la representante, el grupo de mujeres trabajadoras del decil más bajo experimentó un incremento del 40% en sus ingresos durante la administración actual.

Mejores ingresos para las mujeres trabajadoras implica también más autonomía, más libertad”, sostuvo la congresista, y añadió que este avance contribuye a disminuir el riesgo de violencias basadas en género.

Carrascal concluyó su intervención reafirmando el respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y a la vicepresidencia de Aida Quilcué, figuras centrales del Pacto Histórico.

Llevando a Iván Cepeda y a Aida Quilcué a la presidencia y a la vicepresidencia, este proyecto político sí es con las mujeres. Si la derecha vuelve al poder, no duden de que vamos a retroceder. Así que vamos por más”, expresó la representante en su video.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) manifestó su rechazo a la convocatoria del paro nacional impulsado por sectores cercanos al Gobierno, argumentando que se trata de una maniobra política para distraer la atención de los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y a congresistas del Pacto Histórico - crédito Fenalco/X
Jaime Alberto Cabal rechazó incremento del salario mínimo y señaló impacto en empleo formal - crédito Fenalco/X

Esto dice Fenalco sobre el aumento del salario mínimo, muy contrario a lo que dice Carrascal

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó su desacuerdo respecto al incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en 23,7%.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, Cabal cuestionó el respaldo de algunos gremios empresariales a la medida y advirtió que, aunque la gran industria podría asumirla, la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas enfrentarían mayores dificultades.

La gran industria puede pagar salario mínimo de 23,7% pero las pequeñas empresas no puede”, aseguró.

Cabal señaló que la decisión del Gobierno parece responder más a criterios políticos que económicos y advirtió que ya se estarían observando consecuencias en empleo, precios y sostenibilidad de varios negocios.

La convocatoria del Gobierno colombiano a un paro nacional podría generar pérdidas económicas diarias estimadas en 278.000 millones de pesos, según Jaime Alberto Cabal - crédito Colprensa
Jaime Alberto Cabal advirtió riesgos para pequeñas empresas por alza del salario mínimo en 2026 - crédito Colprensa

El impacto mayor recae sobre las empresas más pequeñas, que constituyen el grueso del sector productivo”, afirmó.

El líder gremial recordó que, en Colombia, cerca de 2,4 millones de trabajadores perciben el salario mínimo, mientras más de 13 millones permanecen en la informalidad laboral.

Cabal advirtió que un salario mínimo más alto podría dificultar la generación de empleo formal para parte importante de la población en edad productiva.

El debate sobre la viabilidad del nuevo monto salarial sigue abierto, mientras se espera la expedición del decreto correspondiente, en medio de un proceso normativo aún en desarrollo y controversias entre sectores empresariales y el Ejecutivo.

Temas Relacionados

Mafe CarrascalSalario mínimoSalario vitalDerecha políticaColombia-Noticias

Más Noticias

El Distrito busca a los responsables de actos vandálicos contra buses e infraestructura del sistema de transporte en Bogotá

Concejal de la ciudad ya habría advertido sobre un plan para vandalizar las columnas del metro

El Distrito busca a los responsables de actos vandálicos contra buses e infraestructura del sistema de transporte en Bogotá

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

El cuadro antioqueño buscará dar el golpe en el estadio Maracaná ante el vigente campeón de América

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Así quedaron las proyecciones en la lucha por el Balón de Oro: Luis Díaz sigue en la carrera

El delantero colombiano volvió a brillar en un partido crucial, marcando y asistiendo para clasificar al Bayern de Múnich

Así quedaron las proyecciones en la lucha por el Balón de Oro: Luis Díaz sigue en la carrera

Resultado Dorado Mañana hoy 16 de abril

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Dorado Mañana hoy 16 de abril

La animalista y senadora Esmeralda Hernández insistió en trasladar y no matar a los hipopótamos de Pablo Escobar: “No es una victoria”

La estrategia aprobada impulsa el fortalecimiento de capacidades técnicas y la incorporación de nuevos actores sociales para alcanzar soluciones sostenibles. Hernández detalló a Infobae Colombia las medidas que se implementarán

La animalista y senadora Esmeralda Hernández insistió en trasladar y no matar a los hipopótamos de Pablo Escobar: “No es una victoria”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Karol G ya tendría fechas para su gira en Colombia: estos son los días en los que el ‘Tropicoqueta Tour’ llegaría al país

Karol G ya tendría fechas para su gira en Colombia: estos son los días en los que el ‘Tropicoqueta Tour’ llegaría al país

La nueva canción de Ryan Castro y Maluma ya tiene fecha de estreno: así suena la colaboración

Manuela Gómez reveló en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’: “Lo quería desde hace un año”

Westcol hizo el ridículo en redes, compró un lujoso carro en China pero no pudo ni cerrar las puertas: “La clase no se compra”

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

Deportes

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Así quedaron las proyecciones en la lucha por el Balón de Oro: Luis Díaz sigue en la carrera

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

Alerta en Millonarios por lesión de Rodrigo Contreras: un golpe en la cabeza obligó su cambio