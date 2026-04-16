Mafe Carrascal defendió el aumento del salario mínimo en 2026: “La derecha miente, subirlo no empobrece a nadie”

Mafe Carrascal defiende avances salariales y equidad de género durante el gobierno de Petro - crédito Mafe Carrascal/Facebook

El debate sobre el impacto del gobierno de Gustavo Petro en los ingresos de los trabajadores colombianos se intensificó tras la publicación de un video en la red social X, en el que Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico, aseguró que los ingresos de los trabajadores en los ocho primeros deciles crecieron más que en los tres gobiernos anteriores.

Carrascal rechazó las críticas de sectores opositores, quienes afirman que la actual administración fracasó en mejorar la situación de quienes laboran en la informalidad o perciben menos que el salario mínimo.

“La derecha miente: subir el salario mínimo no empobrece a nadie. Con Gustavo Petro, los ingresos crecieron para todos… pero más para quienes menos tienen", aseguró.

Según la representante, los datos analizados por el Centro de Pensamiento Vida mediante la Encuesta Integrada de Hogares evidencian incrementos históricos, sobre todo entre los sectores de menores ingresos.

Mafe Carrascal mostró cifras de crecimiento en los ingresos más bajos - crédito @MafeCarrascal/X

“Durante este gobierno, los ingresos del 10% de los trabajadores y trabajadoras con menos ingresos subieron en un 45%”, informó Carrascal.

Este incremento, calificado de inédito por la funcionaria, se asoció principalmente con las políticas implementadas desde la llegada de Petro a la Presidencia.

La parlamentaria destacó que el promedio de los ingresos del 80% de los trabajadores, correspondientes a los ocho primeros deciles de la escala de ingresos, experimentó una variación positiva superior a la registrada durante las administraciones previas.

“El promedio de los ingresos de los ocho primeros deciles aumentó más que durante los tres gobiernos anteriores”, puntualizó Carrascal. Según la legisladora, estos resultados desmienten la tesis de que el actual gobierno perjudicó a los sectores más vulnerables.

El análisis divulgado por la representante también abordó la evolución de los ingresos según el nivel educativo. De acuerdo con Carrascal, “los resultados de quienes no tienen educación formal frente a los que sí la tienen aumentaron más durante el gobierno Petro que en cualquiera de los tres gobiernos anteriores”.

El argumento central es que los avances no se limitaron a un segmento específico, sino que beneficiaron a todos los grupos de trabajadores, aunque el impacto fue mayor entre quienes se ubican en la base de la pirámide social.

Mafe Carrascal destacó mejoras en los ingresos de mujeres y trabajadores informales tras aumento del salario mínimo del Gobierno Petro - crédito @MafeCarrascal/X

En lo referente al salario mínimo, el planteamiento de la parlamentaria apuntó a que los trabajadores con remuneraciones inferiores a ese umbral (los que ganaban ingresos por debajo del mínimo), ubicados en el decil seis en el año 2025 según la clasificación oficial, también registraron los mayores aumentos porcentuales.

“El aumento en los ingresos de quienes ganan menos que eso fue todavía mayor”, agregó la representante del Pacto Histórico, subrayando que la evidencia respalda la postura de su bancada durante la discusión de la reforma laboral.

La dirigente vinculó estos resultados con el objetivo de “justicia social” que, según sus palabras, guía las políticas del ejecutivo.

“Los aumentos en los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras formales irrigan en la economía popular, en toda la economía del país, y aumenta la demanda agregada en beneficio de todos”, argumentó.

La funcionaria insistió en que el crecimiento de los ingresos no provocó disminuciones en otros sectores, al señalar que “absolutamente todos, todas ganamos. Hay crecimiento en todos los deciles de ingresos”.

Mafe Carrascal sacó pecho por salario vital del Gobierno Petro - crédito @mafecarrascalr/Instagram

El segmento dedicado a la equidad de género tomó relevancia en el mensaje de Carrascal, quien afirmó que “se han logrado mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras y sustancialmente el de las mujeres con menos ingresos”.

De acuerdo con la representante, el grupo de mujeres trabajadoras del decil más bajo experimentó un incremento del 40% en sus ingresos durante la administración actual.

“Mejores ingresos para las mujeres trabajadoras implica también más autonomía, más libertad”, sostuvo la congresista, y añadió que este avance contribuye a disminuir el riesgo de violencias basadas en género.

Carrascal concluyó su intervención reafirmando el respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y a la vicepresidencia de Aida Quilcué, figuras centrales del Pacto Histórico.

“Llevando a Iván Cepeda y a Aida Quilcué a la presidencia y a la vicepresidencia, este proyecto político sí es con las mujeres. Si la derecha vuelve al poder, no duden de que vamos a retroceder. Así que vamos por más”, expresó la representante en su video.

Jaime Alberto Cabal rechazó incremento del salario mínimo y señaló impacto en empleo formal - crédito Fenalco/X

Esto dice Fenalco sobre el aumento del salario mínimo, muy contrario a lo que dice Carrascal

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó su desacuerdo respecto al incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en 23,7%.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, Cabal cuestionó el respaldo de algunos gremios empresariales a la medida y advirtió que, aunque la gran industria podría asumirla, la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas enfrentarían mayores dificultades.

“La gran industria puede pagar salario mínimo de 23,7% pero las pequeñas empresas no puede”, aseguró.

Cabal señaló que la decisión del Gobierno parece responder más a criterios políticos que económicos y advirtió que ya se estarían observando consecuencias en empleo, precios y sostenibilidad de varios negocios.

Jaime Alberto Cabal advirtió riesgos para pequeñas empresas por alza del salario mínimo en 2026 - crédito Colprensa

“El impacto mayor recae sobre las empresas más pequeñas, que constituyen el grueso del sector productivo”, afirmó.

El líder gremial recordó que, en Colombia, cerca de 2,4 millones de trabajadores perciben el salario mínimo, mientras más de 13 millones permanecen en la informalidad laboral.

Cabal advirtió que un salario mínimo más alto podría dificultar la generación de empleo formal para parte importante de la población en edad productiva.

El debate sobre la viabilidad del nuevo monto salarial sigue abierto, mientras se espera la expedición del decreto correspondiente, en medio de un proceso normativo aún en desarrollo y controversias entre sectores empresariales y el Ejecutivo.