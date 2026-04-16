Colombia

Roy Barreras rechazó las declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre encarcelar a Gustavo Petro: “Está ofendiendo a Colombia”

El candidato presidencial calificó como una ofensa las declaraciones del también aspirante sobre el actual mandatario, y advirtió que tales posturas agravan la polarización en el país

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Roy Barreras rechazó dichos de Abelardo de la Espriella sobre Gustavo Petro y advirtió sobre la polarización en Colombia - crédito @RoyBarreras/X - Luisa Gonzalez/REUTERS
Roy Barreras rechazó dichos de Abelardo de la Espriella sobre Gustavo Petro y advirtió sobre la polarización en Colombia - crédito @RoyBarreras/X - Luisa Gonzalez/REUTERS

El escenario político colombiano enfrenta una nueva controversia tras Roy Barreras recordar declaraciones que ha hecho el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre el jefe de Estado Gustavo Petro.

Durante el espacio El Debate de Semana, el exsenador y también aspirante presidencial Barreras criticó abiertamente la intención de De La Espriella de “meter preso a Petro y extraditarlo”, calificando esas expresiones como una ofensa para una parte significativa de la sociedad colombiana.

Según el expresidente del Senado, “cuando De La Espriella habla de meter preso a Petro y extraditarlo, está ofendiendo a Colombia”, en referencia directa a los seguidores del actual presidente y a los sectores más vulnerables del país.

Estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata en el ámbito político, donde Roy Barreras consideró que tales comentarios no solo dividen a la ciudadanía, sino que profundizan la polarización existente.

Roy Barreras arremetió contra Abelardo de la Espriella en reciente entrevista - crédito Colprensa
Roy Barreras arremetió contra Abelardo de la Espriella en reciente entrevista - crédito Colprensa

Para Barreras, el país enfrenta desafíos estructurales que requieren de consensos y liderazgos capaces de unir, no de sembrar rencor.

No se puede gobernar con odio en el corazón, sino con la sensibilidad de saber que hay millones de colombianos vulnerables que se identifican con Petro”, señaló el exsenador, subrayando la necesidad de empatía y políticas incluyentes.

El candidato presidencial insistió en que la mitad de la nación se siente reconocida por el actual mandatario, un hecho que ningún aspirante al poder puede ignorar sin arriesgar la estabilidad y cohesión social.

Durante la entrevista al medio citado, Barreras argumentó que la estrategia de confrontación solo debilita la confianza necesaria para la inversión y el desarrollo nacional.

¿Puede un país dividido generar confianza?”, cuestionó el excongresista, advirtiendo sobre los riesgos económicos y sociales de un ambiente hostil a la pluralidad política. El líder político remarcó la importancia de garantizar seguridad jurídica para fomentar la inversión tanto local como extranjera.

Roy Barreras afirmó que declaraciones contra Gustavo Petro profundizan la división social en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters
Roy Barreras afirmó que declaraciones contra Gustavo Petro profundizan la división social en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

En su intervención, Roy Barreras también expuso una radiografía de los desafíos sociales del país. Según cifras compartidas, más de tres millones de colombianos han superado la pobreza, pero faltan 16 millones por salir de esa condición.

Además, existen dos millones de jóvenes sin acceso a educación ni empleo, un segmento al que el Estado debe ofrecer alternativas para evitar su captación por estructuras delictivas. Barreras también propuso integrar el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) al nivel secundario y ampliar la cobertura de la universidad pública.

El excongresista enfatizó la urgencia de recuperar el campo colombiano, impulsar la construcción de 15 mil kilómetros de vías terciarias y edificar un millón de viviendas para dinamizar el empleo. A esto sumó el reto de formalizar la minería y fortalecer sectores como el turismo, la infraestructura aeroportuaria y los corredores férreos.

La situación fiscal de Colombia fue otro punto central en la intervención de Barreras. El exsenador advirtió que la deuda externa representa el 57% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el pago de intereses consume 104 billones de pesos anuales.

El presidente de la USO, Martín Ravelo, asegura que la decisión de apoyar a Roy Barreras fue democrática e independiente, con participación de 28 subdirectivas del sindicato petrolero - crédito Lina Gasca/Colprensa
Roy Barreras pide gobierno de expertos y unidad nacional - crédito Lina Gasca/Colprensa

El déficit fiscal asciende a 38 billones, lo que exige, a juicio del exsenador, un gobierno con experiencia y conocimiento técnico para enfrentar la coyuntura.

“Quien llegue a gobernar tiene que ser un experto, tiene que saber y generar confianza para que bajen las tasas de interés de la deuda colombiana”, expresó.

La discusión sobre el futuro energético también estuvo presente en la conversación. Barreras mencionó la posibilidad de desarrollar el proyecto Sirius de gas, una iniciativa que podría contribuir a resolver la crisis energética del país y evitar un apagón. No obstante, advirtió que el proceso requiere cumplir con más de cien consultas previas, un reto administrativo y social considerable.

En relación con el liderazgo necesario para dirigir al país, Barreras utilizó una metáfora aeronáutica para ilustrar la importancia de la preparación técnica en el ejercicio del poder.

Usted no se monta en un avión si el piloto es un aprendiz o un payaso. Tiene que ser un piloto experto”, declaró, insistiendo en que la próxima administración debe estar compuesta por personas con experiencia y solvencia profesional.

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