Jornadas gratuitas de atención para mascotas en Bogotá: la agenda de abril con esterilizaciones, brigadas y adopciones

La Alcaldía de Chapinero lanza jornadas gratuitas para el bienestar animal - crédito Idpyba

En medio de las estrategias para promover el bienestar animal en la capital, la Alcaldía Local de Chapinero anunció una serie de jornadas gratuitas durante abril de 2026 que incluyen atención veterinaria, esterilización y adopción de perros y gatos.

La iniciativa, que hace parte del programa “Bogotá, mi ciudad, mi casa”, busca fortalecer la tenencia responsable y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía en el norte de la ciudad.

Estas actividades están dirigidas principalmente a habitantes de estratos 1, 2 y 3 de la localidad de Chapinero, con el fin de facilitar el acceso a servicios básicos de salud animal que, en muchos casos, representan un alto costo para las familias.

Desde la administración local destacaron el enfoque social de estas jornadas y su impacto en la salud pública: “En Bogotá cuidamos a los animales de compañía con servicios gratuitos que promueven su bienestar y la tenencia responsable”, señalaron desde la entidad, subrayando la importancia de este tipo de espacios para prevenir enfermedades y controlar la sobrepoblación animal.

Por qué el norte de Bogotá apuesta por el bienestar de mascotas en abril - crédito @alcaldiachapinero/IG

Brigadas veterinarias: atención básica gratuita

La programación incluye brigadas médico-veterinarias que permitirán a los ciudadanos acceder a revisiones generales para sus mascotas. Estas jornadas están diseñadas para detectar problemas de salud a tiempo y orientar a los cuidadores sobre el manejo adecuado de perros y gatos.

El cronograma contempla dos fechas clave:

Sábado 11 de abril, desde las 8:00 a. m., en el Salón Comunal Bosques de Bella Vista, sector Canteras (calle 101B #0 - 75).

Jueves 23 de abril, también a las 8:00 a. m., en la Plaza de Lourdes (carrera 13 #63-27).

Para acceder a estos servicios, los propietarios deben cumplir con requisitos básicos como llevar a sus animales con correa o guacal, presentar copia de un recibo público reciente de la localidad y documento de identidad.

Mascotas con agenda propia: atención veterinaria y adopciones gratis aterrizan en el norte de Bogotá - crédito @alcaldiachapinero/IG

Jornadas de esterilización: control responsable

Uno de los puntos centrales de la agenda son las jornadas de esterilización, consideradas fundamentales para controlar la reproducción y evitar el abandono de animales.

Las fechas establecidas son:

Martes 21 de abril en la Plaza Principal Paraíso (transversal Primera Bis Este con calle 40B-31).

Sábado 25 de abril en la cancha sintética de La Capilla (carrera 13 #54-74), desde las 7:00 a. m.

Para estos procedimientos, las autoridades han sido enfáticas en las condiciones que deben cumplir los animales. Entre ellas, se destaca el ayuno de ocho horas, buen estado de salud y el uso de elementos de seguridad como bozal en razas especiales.

Además, se limita la atención a máximo dos mascotas por persona y se exige documentación que acredite la residencia en Chapinero.

Las familias de Chapinero accederán a servicios veterinarios y esterilización sin costo en abril - crédito @alcaldiachapinero/IG

Jornada de adopción: una segunda oportunidad

Como parte de la agenda, también se realizará una jornada de adopción el domingo 19 de abril a las 9:00 a. m. en el Parque de los Hippies (calle 60 con carrera Séptima). Este espacio busca conectar a animales en situación de abandono con familias dispuestas a brindarles un hogar.

Desde la organización hicieron un llamado emotivo a la ciudadanía: “¡Adoptar es regalar una segunda oportunidad de amor! Ellos no necesitan una vida perfecta, solo alguien que los quiera. Dale un hogar, gana un mejor amigo para siempre”.

Estas jornadas no solo responden a una necesidad inmediata de atención veterinaria, sino que forman parte de una estrategia más amplia para fomentar la cultura del cuidado responsable en la ciudad.

La Alcaldía Local reiteró que estas acciones “reafirman su compromiso con la protección, el cuidado y el bienestar de los animales de compañía”, en un momento en el que la conciencia sobre los derechos de los animales cobra cada vez más relevancia en la agenda pública.

Las jornadas gratuitas que transforman la vida animal en Chapinero - crédito @alcaldiachapinero/IG

Con esta programación, Chapinero se convierte en un referente de iniciativas locales que buscan integrar a la comunidad en la construcción de una ciudad más consciente, donde el bienestar animal también es una prioridad.