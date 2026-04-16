Colombia

Se incendió edificio turístico en El Rodadero, en Santa Marta: residentes y turistas tuvieron que ser evacuados

La coordinación entre socorristas y vecinos permitió que la emergencia no causara heridos ni afectara otras construcciones

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El siniestro originó momentos de angustia en un sector concurrido de Santa Marta, donde organismos de socorro realizaron evacuaciones y pidieron a la comunidad mantenerse alejada durante el operativo - crédito @luisbeltrannoti / X

Un incendio en el edificio Santa María del Mar generó alarma la mañana del 16 de abril de 2026 en El Rodadero, un sector turístico de Santa Marta.

Las llamas se iniciaron en un apartamento y se propagaron a varios pisos, provocando una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y la evacuación de residentes y turistas, según informaron medios regionales.

Los organismos de socorro trabajaron para evitar que el fuego se extendiera a otras áreas o inmuebles cercanos. No se reportaron personas heridas tras la emergencia.

Cerca de las 10:00 a.m., la situación causó momentos de pánico entre habitantes y visitantes de la zona turística. Los videos difundidos en redes sociales mostraron el alcance de las llamas y la preocupación de la comunidad.

La emergencia se registró durante la mañana del jueves y obligó a la salida preventiva de residentes y turistas, mientras los bomberos realizaron maniobras para controlar la propagación del fuego y proteger inmuebles cercanos - crédito captura de pantalla @luisbeltrannoti / X
La emergencia se registró durante la mañana del jueves y obligó a la salida preventiva de residentes y turistas, mientras los bomberos realizaron maniobras para controlar la propagación del fuego y proteger inmuebles cercanos - crédito captura de pantalla @luisbeltrannoti / X

El suceso originó una movilización inmediata de los equipos de emergencia, que exhortaron a la población a mantenerse alejada del sitio mientras se adelantaban las labores de control.

Labor de los organismos de socorro y control del incendio

Las unidades del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta atendieron la emergencia tras recibir el aviso.

Los bomberos lograron estabilizar la situación después de varios minutos de trabajo; además, informaron que el incendio ocurrió en el shuttle de basura, lo que hizo que se acumulara el humo.

La comunidad se mantuvo alerta ante la posibilidad de que las llamas avanzaran en el sector turístico.

La emergencia se viralizó en redes sociales mediante videos y mensajes que dieron cuenta de la magnitud del incendio y el nerviosismo de residentes y turistas.

El incendio en botadero de Bahía Solano provoca emergencia ambiental

Una densa nube de humo tóxico persiste sobre Bahía Solano, en el Pacífico colombiano, tras más de una semana de incendio en el botadero de residuos sólidos del municipio, situación que ha provocado una emergencia ambiental y sanitaria de gran alcance.

El humo tóxico del incendio en el botadero de Bahía Solano se ha extendido hasta 18 kilómetros, afectando la salud de miles de residentes y llegando al corregimiento El Valle - crédito Minuto 30
El humo tóxico del incendio en el botadero de Bahía Solano se ha extendido hasta 18 kilómetros, afectando la salud de miles de residentes y llegando al corregimiento El Valle - crédito Minuto 30

Ante el impacto del siniestro, la administración local pide la intervención inmediata de las autoridades nacionales por la extensión del humo, las restricciones en el aeropuerto y el aumento de enfermedades respiratorias entre la población.

El fuego, que se mantiene activo desde principios de abril, ha originado restricciones operativas en el aeropuerto José Celestino Mutis, el cual se encuentra a solo tres kilómetros del casco urbano.

Esta decisión complica el acceso y la salida de personas y mercancías, lo que agudiza la dificultad para abastecerse de insumos y responder a la crisis, especialmente en una región donde el transporte aéreo es esencial. La nube de humo ha alcanzado un radio de más de 18 kilómetros y afecta a unos 13.000 habitantes, llegando hasta el corregimiento El Valle.

El incendio ha sido alimentado por la descomposición de residuos acumulados a cielo abierto y la falta de un relleno sanitario en el municipio, lo que ha facilitado la generación y propagación del fuego.

Las altas temperaturas, que han bordeado los 40 °C, han propiciado la expansión del siniestro y elevado el nivel de alerta sanitaria. La exposición sostenida al aire contaminado ya ha generado un incremento de consultas médicas por dificultades respiratorias y casos de irritación ocular, con mayor incidencia en niños y adultos mayores, según reportes de los centros de salud.

Las altas temperaturas, cercanas a los 40 °C, han agravado la situación favoreciendo la combustión de los residuos y la emisión de gases tóxicos - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook
Las altas temperaturas, cercanas a los 40 °C, han agravado la situación favoreciendo la combustión de los residuos y la emisión de gases tóxicos - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

La magnitud de la emergencia ha sido reconocida oficialmente por la alcaldía mediante el Decreto 061, emitido el 7 de abril, que declaró la Emergencia Ambiental y Sanitaria y facultó al alcalde para implementar medidas extraordinarias.

Desde el 8 de abril, las autoridades municipales, junto a los bomberos voluntarios, comenzaron la remoción de pilas de desechos con la maquinaria disponible y el apoyo de carrotanques para combatir los focos más críticos del incendio, según informó la administración local.

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