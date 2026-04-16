Cancillería abrió convocatoria de becas para que extranjeros vengan a estudiar a Colombia: obsequiarán hasta la visa de estudiante

La convocatoria ofrece hasta 70 becas que cubren el 100 % de la matrícula para cursos de español y posgrados en Colombia - crédito VisualesIA/Icetex

En medio de la estrategia del Gobierno nacional para posicionar a Colombia como un referente de educación a nivel mundial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Tecnicos en el Exterior (Icetex) anunciaron una nueva convocatoria para estudiantes extranjeros.

Según indicó la cartera, un máximo de 70 becas completas estará disponible para ciudadanos internacionales interesados en cursar posgrados o perfeccionar su español en Colombia, según la nueva edición del programa Beca Colombia

Entre las condiciones del concurso, se indicó que las inscripciones ya se habilitaron y permanecerán abiertas hasta el 5 de junio en la página oficial del Icetex.

La convocatoria se dirige a quienes deseen acceder a una formación académica en instituciones de educación superior del país, con tres opciones principales: cursos de español, especializaciones y maestrías.

Las inscripciones para la convocatoria de la beca estarán abiertas hasta el 5 de junio en la página oficial del Icetex - crédito Cancillería

Según las condiciones de la beca, cada modalidad ofrecerá una duración diferente: los cursos de español se extienden hasta un semestre, las especializaciones hasta dos y las maestrías hasta cuatro semestres.

Entre los beneficios para los estudiantes extranjeros, la Cancillería anunció que el programa cubre la exención de matrícula, un auxilio para gastos de sostenimiento, seguro médico, la visa de cortesía y el apoyo para obtener la cédula de extranjería.

Esta iniciativa, según explicó María Angélica García, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, busca consolidar a Colombia como un destino académico atractivo, con instituciones reconocidas y una oferta educativa amplia, dentro de un entorno cultural y científico en expansión.

Para postularse, los aspirantes deben cumplir requisitos estrictos: ser extranjeros sin nacionalidad colombiana, no residir en el país, no haber sido beneficiarios previos, no tener vínculos maritales en Colombia y contar con un promedio académico mínimo de 4 sobre 5.

La Beca Colombia ofrece hasta 70 becas completas a ciudadanos extranjeros interesados en estudiar posgrados o español en Colombia - crédito Cancillería

Además, los postulantes deben contar con un título profesional, carta de admisión definitiva a la universidad, y buen estado de salud física y mental. La edad permitida para aplicar es entre 18 y 50 años.

La iniciativa también fortalece los procesos de internacionalización de las universidades colombianas y apoya la estrategia nacional de bilingüismo y multilingüismo, integrando a estudiantes con trayectorias internacionales que enriquecen el ambiente académico.

Quienes deseen consultar el detalle de los requisitos y completar la solicitud pueden hacerlo directamente en la página oficial del Icetex: https://web.icetex.gov.co/becas/beca-colombia-extranjeros.

Icetex abrió becas para estudiar en China: así puede aplicar

El Icetex abrió una convocatoria internacional para otorgar becas del 100 % en una misión académica de inteligencia artificial, innovación tecnológica y física cuántica en la República Popular China, según informó la entidad recientemente.

La beca es para directivos - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El programa cubrirá todos los costos académicos y de traslado durante los 13 días de actividades en ciudades como Beijing, Shanghái, Hangzhou, Shenzhen y Hong Kong.

El objetivo es que los beneficiarios —hasta 15 directivos de instituciones de educación superior afiliadas a Fodesep— accedan a entornos internacionales de desarrollo tecnológico con visitas a universidades, centros de investigación y empresas de manufactura inteligente y computación cuántica, según detalla la convocatoria. Las actividades incluyen conferencias y encuentros con actores clave del sector tecnológico.

De acuerdo con al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, el plazo de inscripción fue extendido y la fecha límite es el viernes 10 de abril. Álvaro Urquijo Gómez, citado por Revista Semana, explicó: “Esta misión a China permitirá conocer avances en inteligencia artificial, tecnología y transformación digital para impulsar el desarrollo de las instituciones del país”.

La postulación debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales del Icetex, en el área de becas para estudios en el exterior, dentro de la sección de programas especiales y cofinanciados. La entidad reiteró la importancia de evitar intermediarios y reportar cualquier intento de fraude por sus vías institucionales.