Asociación de Sociedades Científicas rechazó designaciones de Daniel Quintero en la Supersalud y de Jorge Iván Ospina en la Nueva EPS

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) expresó su rechazo a las designaciones de Daniel Quintero Calle y Jorge Iván Ospina en el sistema de salud - crédito @asocientificas/X

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) se refirió a las recientes designaciones de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como interventor de la Nueva EPS y superintendente de Salud.

A través de un comunicado, la Acsc rechazó de manera contundente las designaciones de Quintero y Ospina, pues según la entidad, no cuentan con el perfil adecuado para ejercer los cargos de interventor y superintendente.

La Acsc también mencionó los procesos penales que enfrentan los dos exalcaldes por presunta corrupción.

“La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, rechaza de manera contundente las designaciones de Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, al considerar que no sólo no cuentan con el perfil indicado para liderar estos cargos, en especial el señor Quintero quien sería el encargado de la inspección, vigilancia y control del Sistema de Salud, sino además por tener abiertos, estas dos personas, sendos procesos penales por presunta corrupción, algunos de ellos en etapa de juicio”, se lee en el comunicado.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) se refirió a las recientes designaciones de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín - crédito @asocientificas/X

Para la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la designación de Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina “pone en grave riesgo no solo las finanzas del sector”

“Lo anterior pone en grave riesgo no solo las finanzas del sector, sino además el correcto ejercicio derecho fundamental a la salud de nosotros los colombianos. La crisis de la salud que cobra vidas, cierra servicios, afecta el suministro de medicamentos, debilita la sostenibilidad del sistema, atenta contra el talento humano en salud, exige personas competentes para buscar una solución”, precisaron.

La Acsc le solicitó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, “poner la cara” y explicar las razones que llevaron al nombramiento de los exalcaldes de Medellín y Cali.

La Acsc le solicitó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, “poner la cara” y explicar las razones que llevaron al nombramiento de los exalcaldes de Medellín y Cali - crédito Juan David Duque/REUTERS

“Solicitamos al señor Presidente y al señor Ministro de Salud, poner la cara, explicar al país las razones de estos nombramientos y su revocatoria inmediata”, afirmaron.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteró, a través de un video, su rechazo a las designaciones de Daniel Quintero Calle como Superintendente Nacional de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la nueva EPS.

En el mensaje, la organización volvió a mencionar que ambos funcionarios no cumplen con el perfil requerido para estos cargos, en particular Quintero, quien asumiría la inspección, vigilancia y control del sistema de salud.

El pronunciamiento advierte que la crisis del sistema de salud continúa, con servicios que siguen cerrando, dificultades en el suministro de medicamentos y afectaciones al talento humano en salud, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

“La organización advierte que la crisis en el sistema de salud continúa, con cierres de servicios, dificultades en el suministro de medicamentos y afectación al talento humano en salud, lo que requiere personas competentes para buscar soluciones inmediatas”, afirmó.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas reiteró, a través de un video, su rechazo a las designaciones de Daniel Quintero Calle como Superintendente Nacional de Salud y de Jorge Iván Ospina como interventor de la nueva EPS - crédito Nueva EPS/Alcaldía de Cali

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas solicitó al presidente de la República, al ministro de Salud y a la actual Superintendencia Nacional de Salud explicar públicamente las razones de estos nombramientos y pidió que sus designaciones sean revocadas de manera inmediata. El video fue firmado por Agamenón Quintero, presidente de la organización.

La designación ha generado varias reacciones, entre ellas la de Carlos Carrillo, director de la Ungrd.

En su cuenta oficial de X, el funcionario afirmó que designar al exalcalde de Medellín como superintendente de Salud representa un retroceso para el proyecto político, además de ser un “daño al Gobierno” y dar “gasolina a la oposición”.

“El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición (sic)“, expresó Carrillo.

Afirmó que su “deber moral” es advertir, y sostuvo que la verdadera lealtad hacia el presidente Gustavo Petro consiste en hablarle con honestidad.