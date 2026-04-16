Colombia

Hijo de Pablo Escobar defiende la serie de Disney sobre su infancia con el narcotraficante: “Yo no heredé un apellido”

El hijo del exjefe del cartel de Medellín respondió a las críticas contra la nueva producción que revive la historia de su familia y reabre el debate sobre el impacto de las narconovelas en Colombia

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Juan Sebastián Marroquín, el hijo del líder del cartel de Medellín habló sobre su crianza con Nacho Llantada, vocalista de la banda mexicana Los Claxons - crédito Jesús Aviles/Infobae
Juan Pablo Escobar responde en redes sociales al estreno de la serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios sobre la vida de su padre Pablo Escobar - crédito Jesús Aviles/Infobae

Juan Pablo Escobar, conocido actualmente como Sebastián Marroquín, utilizó sus redes sociales para responder a la polémica generada por el estreno de Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, la nueva serie de Disney que aborda su infancia y la vida de su padre, Pablo Escobar.

Ante una ola de comentarios que acusan a la producción de revivir el estigma de la violencia en Colombia, Marroquín afirmó: “Yo no heredé un apellido: heredé una historia que marcó cada paso de mi existencia. No la elegí, pero sí elegí qué hacer con ella”.

La declaración se produjo a través de una publicación en Instagram, acompañada por una fotografía inédita junto a su padre. En su mensaje, Marroquín enfatizó que su intención no es lucrar ni glorificar el pasado, sino transformar una experiencia personal marcada por el miedo y las consecuencias reales de las acciones de Escobar. “Hablar no es lucrar; callar sería negar las lecciones que costaron dolor, pérdidas y vidas humanas”, expresó.

Sebastián Marroquín afirma que su meta es transformar la historia marcada por la violencia, no lucrar ni glorificar el pasado de Pablo Escobar - crédito juanpabloescobarhenao / Instagram
Sebastián Marroquín afirma que su meta es transformar la historia marcada por la violencia, no lucrar ni glorificar el pasado de Pablo Escobar - crédito juanpabloescobarhenao / Instagram

Polémica por el impacto de las narconovelas

La llegada de la serie de Disney reabrió una herida persistente en la sociedad colombiana. Miles de ciudadanos han manifestado en redes sociales su rechazo hacia las llamadas “narconovelas”, argumentando que este tipo de contenidos refuerzan discursos de violencia y dañan la imagen internacional de Colombia. Sectores críticos consideran que el país debería enfocar sus relatos en historias de resiliencia y cultura.

Frente a este escenario, Marroquín defendió el valor pedagógico de narrar estos episodios si se los aborda con madurez. “Como hijo de Pablo Escobar, crecí en medio de una realidad que muchos solo conocen por series o titulares. Pero lo que para algunos es morbo, para mí fue infancia, miedo y consecuencias reales. Por eso, cuando comparto mi historia, no lo hago para glorificar el pasado, sino para evitar que se repita”, subrayó en su mensaje.

Marroquín destaca el valor pedagógico de narrar el pasado con madurez para evitar que los errores se repitan en las nuevas generaciones - crédito juanpabloescobarhenao / Instagram
Marroquín destaca el valor pedagógico de narrar el pasado con madurez para evitar que los errores se repitan en las nuevas generaciones - crédito juanpabloescobarhenao / Instagram

El argumento de la serie: no romantizar la violencia

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios narra la niñez de Juan Pablo Escobar en un contexto marcado por la violencia, el lujo y la presencia constante de sicarios encargados de su custodia.

De acuerdo con Disney Plus, la serie recrea escenarios emblemáticos como la Hacienda Nápoles, el edificio Mónaco y el barrio Pablo Escobar en Medellín, apoyándose en documentos y álbumes familiares facilitados por el propio Marroquín. Esto permitió mostrar información hasta ahora desconocida sobre los entornos de la familia Escobar.

El propio Marroquín señaló en una entrevista con AFP que “no es una historia que fue creada para glorificar la actividad criminal de mi padre, en absoluto, sino para invitar a otros a que vean que sí es posible cambiar y que sí es posible tomar un camino distinto muy a pesar de aquel que te dejan trazado tus padres”.

El hijo del líder del cartel de Medellín habló sobre su crianza: una mezcla de cariño, respeto y consejos que contrastaban con la brutalidad del personaje público - crédito Europa Press
El escritor advierte sobre el peligro de banalizar la violencia y resalta la importancia de comprender el contexto social e histórico de su historia - crédito Europa Press

Una infancia marcada por la violencia

En la serie, estrenada el 1 de abril de 2026, Marroquín relata cómo su niñez transcurrió en un entorno donde la seguridad era responsabilidad de hombres armados.

Para él, exponer esta realidad no implica una elección, sino una responsabilidad heredada. “Quienes opinan desde afuera suelen olvidar algo esencial: hay historias que no se cuentan por elección, sino porque son la vida misma”, escribió en su publicación.

El escritor y conferencista insistió en que su objetivo al compartir su historia es evitar que se repitan los errores del pasado. “A las nuevas generaciones les digo: no romantizar la violencia es un acto de inteligencia. Entender el contexto es un acto de conciencia. Y aprender de los errores ajenos es un acto de responsabilidad. No se trata de defender ni justificar, se trata de transformar. Porque el verdadero legado no es el que recibimos, sino el que decidimos construir”, expresó.

La historia aborda la vida de Juan Pablo, quien crece rodeado de guardaespaldas armados y lujos, en un ambiente marcado por la actividad criminal de su padre y la constante presencia del peligro - crédito Leo D'Cossio / Disney Plus
Dear Killer Nannies utiliza documentos y álbumes familiares inéditos para mostrar escenarios icónicos como la Hacienda Nápoles y el barrio Pablo Escobar - crédito Leo D'Cossio / Disney Plus

En su reflexión, Marroquín advirtió sobre el riesgo de banalizar la violencia y destacó la importancia de comprender el contexto histórico y social. “Y si contar mi historia incomoda, tal vez es porque obliga a ver una verdad que muchos prefieren ignorar”, concluyó en su publicación.

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