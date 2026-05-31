Colombia

La MOE pidió respetar el voto secreto tras la difusión del sufragio de Gustavo Petro y otros políticos en las elecciones presidenciales

Pese al revuelo público que generaron estos gestos, revelar el tarjetón marcado no sería un delito

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Un hombre con gafas y camisa blanca sonríe a la cámara mientras sostiene una boleta electoral blanca con múltiples fotografías de candidatos
El candidato presidencial Gustavo Petro mostró el tarjetón electoral con las opciones para las Elecciones en Colombia, sonriendo ante las cámaras - crédito (EFE)

La controversia se instaló este domingo 31 de mayo de 2026 en la jornada electoral colombiana tras la exhibición pública del voto por parte del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti. El episodio motivó respuestas inmediatas de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advirtió sobre la relevancia del secreto del voto como pilar de la democracia.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, intervino para recalcar que “en Colombia existe un amplio ejercicio logístico destinado a garantizar que cada ciudadano pueda votar de manera secreta”, en declaraciones a Noticias RCN. Barrios subrayó que esta protección no es un trámite, sino una medida para preservar la libertad y la seguridad de quienes acuden a las urnas.

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El secreto del voto y su función en el sistema democrático

La divulgación del voto ha despertado un debate en torno a los límites entre la expresión individual y las salvaguardas del proceso democrático. Según la MOE, el secreto del voto no solo constituye una formalidad, sino que representa una condición esencial para que los ciudadanos tomen decisiones autónomas y libres de presiones externas.

La Procuraduría examina si las acciones de funcionarios al mostrar su voto pueden constituir participación política - crédito @AABenedetti / X
La Procuraduría examina si las acciones de funcionarios al mostrar su voto pueden constituir participación política - crédito @AABenedetti / X

La organización sostuvo que el objetivo de dicha reserva consiste en “proteger la libertad y la seguridad de los electores”. Así, la MOE recordó que la confidencialidad del sufragio permite que cada persona ejerza su derecho electoral sin condicionamientos, reforzando la autonomía ciudadana.

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La directora de la entidad, Alejandra Barrios, fue enfática al señalar que la MOE no tiene la competencia de calificar si la revelación del voto por parte de funcionarios públicos constituye participación indebida en política. “Esa valoración debe ser realizada por las autoridades competentes y los organismos de control”, puntualizó.

En ese sentido, la funcionaria mencionó que corresponde a entidades como la Procuraduría y otras autoridades decidir si la conducta de los funcionarios se ajusta o no a los marcos legales sobre participación en política. La MOE se mantuvo en su postura de observador y garante, evitando emitir juicios sobre la legalidad de las acciones.

Ramírez aclaró en redes sociales que pese a la polémica su voto no fue anulado - crédito @SandraComunes / X
Ramírez aclaró en redes sociales que pese a la polémica su voto no fue anulado - crédito @SandraComunes / X

Reacciones de autoridades y nuevos episodios durante la jornada

El procurador General Gregorio Eljach también se pronunció ante la controversia. Desde su cargo, sostuvo: “El secreto del voto es una garantía democrática, no una obligación”, y enfatizó que es cada ciudadano quien decide si mantiene o no la reserva de su elección. Esta posición abrió un nuevo ángulo en el debate, sugiriendo que la confidencialidad es un derecho, pero no un deber impuesto por la ley, por lo que el presidente y el ministro no habrían incurrido en una falta disciplinaria.

Por su parte, la magistrada del CNE (Consejo Nacional Electoral), Alba Lucía Velásquez, afirmó que en Colombia no existe una prohibición para que un ciudadano decida mostrar públicamente su voto: “No hay prohibición en que cada ciudadano, por sí mismo, tome la decisión de presentarlo al público o no. Es una decisión intrínseca de cada ciudadano”.

Durante la mañana, la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, también exhibió su voto en la sede de la Imprenta Nacional. El gesto provocó que uno de los jurados rompiera el tarjetón argumentando la vulneración del principio de secreto, lo que generó revuelo y requirió la presencia de la policía nacional para controlar la situación.

El senador saliente Miguel Polo Polo encendió el debate electoral al publicar en redes sociales el sentido de su voto durante la jornada, sumándose a otros funcionarios que decidieron hacer pública su elección - crédito miguelpolopolo / Instagram

En respuesta a la polémica, Ramírez publicó en sus redes sociales: “Mostrar mi voto NO ES UN DELITO, aunque es secreto, cada quien es libre de mostrar su apoyo”. Además, reclamó a Noticias Caracol por supuestas imprecisiones en su cobertura: “Les exijo corregir las acostumbradas informaciones inexactas y erróneas, mi voto no fue anulado, ejercí mi derecho a pesar de las presiones indebidas y estigmatizantes de campañas contrarias, que valga decirlo, eso sí es un delito. Mostrar mi voto no es delito, es mi derecho y una decisión autónoma de revelarlo”.

Otra de las personas que reveló su voto fue el senador saliente Miguel Polo Polo que compartió en Instagram un video en el que exhibió su voto a favor de Abelardo de la Espriella. Hecho que provocó revuelo en redes sociales ya que presuntamente incumpliría con el mismo principio que los políticos anteriores.

En Colombia, el voto secreto, también denominado sufragio secreto, es un mecanismo diseñado para garantizar que ninguna persona externa pueda influir en la decisión de un elector o conocerla sin su consentimiento. Este resguardo no implica que los resultados globales sean confidenciales, sino que busca evitar la asociación entre una persona y su voto particular.

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