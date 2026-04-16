Exsenador ‘Manguito’ entuteló a Iván Cepeda por negarse a los debates presidenciales: “A dedo quieren llegar al poder”

Jonatan Tamayo anunció la preparación de un proyecto de ley, llamado “el heredero” - crédito Colprensa

El exsenador Jonatan Tamayo Pérez, conocido popularmente como Manguito, presentó una acción de tutela contra Iván Cepeda, congresista y candidato presidencial del Pacto Histórico, con el fin de evitar que el aspirante progresista se ausente de los debates presidenciales, en medio de la campaña electoral que se adelanta en Colombia para definir al próximo presidente de la nación.

En sus redes sociales, el excongresista, que inicialmente hacía parte de la denominada Lista de la Decencia y posteriormente pasó al partido Centro Democrático, sostiene que la ausencia de los candidatos en dichos espacios de discusión restringe el derecho de los ciudadanos a informarse sobre las propuestas que presentan quienes buscan suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

“Este es un derecho a un voto que ha sido vulnerado por aquellos candidatos que no expresan lo que van a hacer en su gobierno, pero que a dedo quieren llegar al poder”, manifestó el exparlamentario.

La acción popular fue radicada por el excongresista Jonatan Tamayo - crédito @jonatantamayop/X

En paralelo, Tamayo anunció la preparación de un proyecto de ley denominado “El Heredero”. A través de esta iniciativa, busca que los aspirantes a la máxima magistratura del país deban explicar a la ciudadanía los motivos por los que merecen su voto.

“No queremos más herederos en política, sino candidatos que le demuestren a los ciudadanos por qué hay que votar por ellos”, complementó.

- crédito @jonatantamayop/X

Durante su pronunciamiento, el excongresista invitó a la justicia colombiana a apoyar la defensa del derecho colectivo a emitir un voto informado, solicitando además que los candidatos se presenten en los espacios de discusión abiertos.

“A Iván Cepeda le exigimos y le pedimos que vaya a los debates para que no sigan engañando al ciudadano. A la justicia la invito a que nos ayude a defender el derecho de todos los colombianos a que sepan por quién votar y a los candidatos a que vayan a los debates”, concluyó.

- crédito @jonatantamayop/X

Propuesta de David Luna

Además de la tutela del exsenador Tamayo, el excongresista y excandidato presidencial David Luna inició una campaña para que la participación en los debates presidenciales sea una obligación legal en Colombia.

La petición se da en respuesta a las posturas de candidatos como Iván Cepeda, quien ha condicionado su presencia en estos espacios a la discusión exclusiva de propuestas y ha evitado los intercambios de confrontación personal.

El excongresista de Cambio Radical argumenta que los aspirantes a la presidencia deben estar obligados a debatir abiertamente ante los ciudadanos porque “los debates no son opcionales, son un deber y los ciudadanos necesitan conocer propuestas porque están aburridos de los insultos”.

David Luna - crédito @lunadavid/X

El efecto de la ausencia de Iván Cepeda se siente también en otros frentes. Las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella –ambos identificados con sectores de derecha– debaten la conveniencia de acudir a encuentros en los que la figura opositora principal del país no se encuentra presente.

De hecho, De la Espriella anunció en diálogo con Noticias Caracol que solo asistirá a un debate si asiste presencialmente el candidato del Pacto Histórico. “Voy a ir a los debates si va Cepeda con el mayor gusto, pero si no va a Cepeda, y solo va Paloma, Sergio Fajardo, Claudia López (…) ¿Qué sentido tiene?”, declaró el abogado al citado medio de comunicación.

Por su parte, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, reclamó también la participación de Cepeda en estos debates.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

En ese sentido, David Luna, a través de su cuenta oficial de X, subrayó la necesidad de que todos los aspirantes expongan propuestas y sean interrogados por la ciudadanía.

“Quien aspire a gobernar este país tiene la obligación de dar la cara, explicar sus propuestas y responder preguntas difíciles. Lo demás es puro marketing. Los invito a firmar”, afirmó el exsenador, promoviendo su petición en Change.org para exigir la obligatoriedad de los debates presidenciales.

La propuesta de Luna y las respuestas encontradas de Cepeda, de la Espriella y Valencia reflejan el estado actual de la competencia política en Colombia, en la que la exigencia de participación obligatoria en los debates no solo busca transparentar las propuestas de los candidatos, sino también canalizar la insatisfacción ciudadana ante una campaña signada por el ataque personal y el descrédito mutuo.