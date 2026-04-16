Caso Colmenares: Corte Suprema ratificará absolución de Laura Moreno y Jessi Quintero; así se conocerá crucial decisión

El caso Colmenares, que concentró la atención mediática del país, se cerrará tras casi 16 años - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia anunciará el jueves 16 de abril la ratificación de la absolución de Laura Moreno y Jessi Quintero, en el proceso que aún cursaba en su contra por la muerte de Luis Andrés Colmenares, con lo que cerrará de esta manera uno de los expedientes judiciales más controvertidos de Colombia en los últimos años, pues no podrá prosperar recurso alguno a partir de entonces.

De acuerdo con la información de El Tiempo, la audiencia pública para la lectura del fallo se programó para las 2:30 p. m. y en esta diligencia se confirmará la determinación tomada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá: que absolvió en mayo de 2021 tanto a Moreno como a Quintero, bajo el principio de duda razonable en relación con los señalamientos en su contra, como presuntas autoras de la muerte.

La familia Colmenares rechazó desde el primer momento el fallo absolutorio en favor de Laura Moreno y Jessi Quintero, que será ratificado por la Corte Suprema - crédito @jcolmenarese/Instagram

En efecto, el alto tribunal determinó en ese entonces que no existían pruebas suficientes para condenar a las jóvenes, señaladas como coautoras del homicidio de Colmenares, estudiante universitario, fallecido el 31 de octubre de 2010. El abogado Jaime Lombana, representante de la familia del universitario, interpuso recurso de casación; sin embargo, este no prosperó ante la Corte.

La lectura del fallo estará a cargo del magistrado ponente, Carlos Roberto Solórzano. Tras el análisis de lo dispuesto por el abogado Lombana, la Sala de Casación determinó no anular ni revocar el fallo de un tribunal inferior. Así pues, la justicia determinó poner punto final al proceso por la muerte de Colmenares.

Las dos mujeres señaladas de haber sido partícipes del presunto crimen de Luis Andrés Colmenares fueron absueltas del caso: Laura Moreno y Jessi Quintero - crédito Johan Manuel Largo / Infobae

El caso Colmenares: el fin a casi 16 años de controversias, hipótesis y señalamientos

El caso del joven que desapareció tras salir de una discoteca en la Zona Rosa de Bogotá, junto a Laura Moreno y Jessi Quintero, habría presentado contradicciones desde el inicio. La primera necropsia determinó una muerte accidental por inmersión, asociada a un alto nivel de alcohol en sangre; sin embargo, una exhumación posterior identificó fracturas en el cráneo, lo que sugirió homicidio.

Con ello, las investigaciones posteriores en el caso dirigieron la atención hacia Moreno Quintero y, del mismo modo, Carlos Cárdenas, exnovio de Moreno, bajo la hipótesis de un posible triángulo amoroso y una agresión a Colmenares. No obstante, tras 11 años de proceso judicial, ambas mujeres fueron absueltas en dos instancias al no comprobarse su responsabilidad en homicidio o falso testimonio.

Luis Andrés Colmenares tenía 20 años al momento de su deceso - crédito suministrada a Infobae Colombia

En efecto, Moreno, entonces pareja de Colmenares, fue acusada de participación en el crimen; mientras que Quintero, amiga de ambos, fue señalada por presunto encubrimiento; pero pese a los señalamientos de la Fiscalía, ambas resultaron absueltas en primera y segunda instancia, en medio de un expediente en el que se encontraron culpables a tres personas por falso testimonio.

Y en lo que respecta a Cárdenas, que en su momento fue señalado como el principal sospechoso del aparente crimen por la Fiscalía, fue absuelto en junio de 2014, toda vez que el ente acusador no pudo probar su participación en el homicidio de Colmenares, al calificar las pruebas como “especulaciones” en torno a su supuesta responsabilidad en este hecho, que todavía sigue generando interrogantes.

El exfiscal Luis Antonio González fue señalado en su momento de conseguir testigos falsos para el caso en mención; no obstante, su caso fue cerrado por la Corte Suprema - crédito Colprensa

Asimismo, es válido precisar que el exfiscal Antonio Luis González Navarro, reconocido por su participación en el caso, no fue hallado culpable de los delitos de fraude procesal, soborno y prevaricato que se le atribuían, en relación con las personas que trataron de desviar las investigaciones con sus declaraciones; según indicó la Corte Suprema en su decisión de agosto de 2024, al precluir el proceso.

Frente al particular, la familia del joven, cuyo cuerpo fue hallado casi 12 horas después, pese a que el lugar ya había sido inspeccionado por los bomberos, rechazó la determinación del Tribunal Superior de Bogotá. Y a través de su abogado interpuso el recurso excepcional, que finalmente no fue considerado, en una determinación que causó revuelo en la opinión pública por la trascendencia del caso.