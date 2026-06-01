Colombia

Westcol respondió a las críticas de los internautas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

El creador de contenido fue blanco de ataques desde diferentes bandos políticos y de algunos de sus seguidores por la aparente cercanía que mostró con el candidato ganador de la primeta vuelta presidencial, un día antes de conocerse los resultados electorales

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella - Westcol
De la Espriella afirmó que defendería a Westcol si le dispara a un bandido - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

Westcol anunció semanas atrás que realizaría una transmisión en vivo con candidatos a la Presidencia para escuchar sus propuestas y debatir, a su manera, qué planeaban para sus cuatro años de gobierno en caso de resultar vencedores.

Sin embargo, durante el proceso se produjeron movimientos que dejaron a un único candidato interesado en la transmisión: Abelardo de la Espriella. La cita con Paloma Valencia se canceló por la cercanía que mostró la candidata del Centro Democrático con Yeferson Cossio, creador de contenido con quien Westcol tuvo diferencias en el pasado, cuando lo llamó “estafador”.

PUBLICIDAD

Westcol y Abelardo de la Espriella
Westcol tendrá el sábado 30 de mayo al abogado Abelardo de la Espriella en un stream; a un solo día de que se lleve a cabo la primera vuelta - crédito suministrada a Infobae Colombia

Sobre Iván Cepeda, en su más reciente publicación en X, el paisa aseguró que el candidato de izquierda nunca aceptó su invitación. Sumado a esto, Luis Fernando Villa Álvarez, nombre de pila del streamer, decidió responder a las críticas que llegaron a su bandeja de mensajes y en diferentes publicaciones.

En la publicación de X, Villa se preguntó por qué los internautas estaban tan alterados por su conversación con Abelardo de la Espriella.

Y agregó: “Se habló para dos directos donde los candidatos Abelardo y Iván Cepeda pudieran hablarle al país y contar sus propuestas, a ninguno de los dos se les iba atacar, queríamos escuchar propuestas, quizás dar un par de opiniones y desmentir rumores de redes sociales. Uno no quiso.. el otro si ¿cuál es el problema? Se viene segunda vuelta".

PUBLICIDAD

---
Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella - crédito @WestCOL/X

La publicación del paisa tuvo algunas reacciones entre sus seguidores, de las cuales destacan: “Te faltó Paloma, si realmente decías que querías escuchar sus propuestas”; “De qué hablas, él te entrevistó a ti, su equipo te manipuló todo el tiempo”; “El problema está en que se robaron las elecciones, todos los E-14 alterados no le dicen algo”, entre otros.

En medio de los comentarios, Westcol respondió el por qué no quiso reunirse con Paloma Valencia, y esto dijo: “Le dejé ese stream a otros, pero como que salió mal, eso tampoco es mi culpa”.

Estos fueron algunos de los temas de los que hablaron en la entrevista

La conversación pública entre Abelardo de la Espriella y el creador de contenido Westcol giró en torno a la seguridad ciudadana y la defensa personal en Colombia, en el marco de la campaña presidencial. El candidato afirmó de manera tajante que apoyaría jurídicamente a Westcol si llegara a matar a un ladrón durante un intento de robo en su domicilio, incluso si el intruso estuviera desarmado o cargara un objeto inofensivo.

“Así venga con un peluche y le das un tiro, no tienes que ir preso”, sostuvo el abogado penalista, asegurando que la ley presume legítima defensa cuando hay invasión de domicilio.

Abelardo de la Espriella - Westcol
El candidato presidencial respondió a la pregunta que Westcol le hizo en el pasado a Uribe y Petro - crédito Visuales IA

De la Espriella remarcó que, en caso de ganar la presidencia, su prioridad sería restablecer la confianza de Estados Unidos en Colombia, garantizando la lucha contra la delincuencia y los grupos armados. Señaló que perseguir el microtráfico sería clave para cambiar la percepción internacional y prometió una relación “fluida y armónica” con el gobierno estadounidense.

Además, el candidato subrayó la importancia de la seguridad para el desarrollo empresarial y social, destacando casos de éxito como el de Westcol, quien proviene de contextos de pobreza y ha logrado prosperar pese al entorno adverso. Insistió en que el destino de las empresas depende de los políticos elegidos y criticó abiertamente el modelo que propone Iván Cepeda, relacionándolo con el “fracaso” de la dictadura venezolana.

Respecto a las políticas sociales, De la Espriella reconoció avances del gobierno de Gustavo Petro, aunque los calificó como “pañitos de agua tibia”, insuficientes para resolver los problemas de fondo.

Finalmente, el candidato recalcó que, si gana, mantendrá su residencia en Colombia y estará atento a la voluntad popular, desmarcándose de prácticas políticas tradicionales y reiterando su enfoque en la seguridad y la defensa ciudadana.

Temas Relacionados

WestcolAbelardo de la EspriellaElecciones Colombia 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El presidente de Chile felicitó a Abelardo de la Espriella por los resultados en primera vuelta: “Una Colombia más libre y segura”

José Antonio Kast destacó que el proceso electoral colombiano puede influir en toda la región y expresó sus mejores deseos al abogado para la segunda vuelta presidencial, que se llevará acabo el próximo 21 de junio

El presidente de Chile felicitó a Abelardo de la Espriella por los resultados en primera vuelta: “Una Colombia más libre y segura”

Iván Cepeda retó a Abelardo de la Espriella a un ‘cara a cara’ antes de la segunda vuelta, pero bajo sus reglas: “Emplazo a debate político y electoral”

El candidato del Pacto Histórico ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo y deberá enfrentarse el 21 de junio nuevamente para definir al nuevo mandatario nacional

Iván Cepeda retó a Abelardo de la Espriella a un ‘cara a cara’ antes de la segunda vuelta, pero bajo sus reglas: “Emplazo a debate político y electoral”

María Corina Machado felicita a Abelardo de la Espriella tras primera vuelta: “Colombia y Venezuela tendrán paz y libertad”

La Nobel de Paz 2025 destacó el desarrollo del proceso democrático en el país y envió un reconocimiento a Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe, al tiempo que subrayó la importancia de la cooperación regional para enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad y gobernabilidad

María Corina Machado felicita a Abelardo de la Espriella tras primera vuelta: “Colombia y Venezuela tendrán paz y libertad”

Andi pide acompañamiento internacional y garantías para proteger la democracia y la transparencia electoral en Colombia

La Asociación advirtió que el clima de tensión política puede afectar la percepción pública sobre las instituciones y llamó a preservar un ambiente de estabilidad durante el proceso electoral, destacando el papel de la participación ciudadana

Andi pide acompañamiento internacional y garantías para proteger la democracia y la transparencia electoral en Colombia

Calendario Lunar 2026: cuáles son las fases de la luna de la semana

Voltea hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Perú

Calendario Lunar 2026: cuáles son las fases de la luna de la semana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos