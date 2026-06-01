Westcol respondió a las críticas de los internautas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

De la Espriella afirmó que defendería a Westcol si le dispara a un bandido - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

Westcol anunció semanas atrás que realizaría una transmisión en vivo con candidatos a la Presidencia para escuchar sus propuestas y debatir, a su manera, qué planeaban para sus cuatro años de gobierno en caso de resultar vencedores.

Sin embargo, durante el proceso se produjeron movimientos que dejaron a un único candidato interesado en la transmisión: Abelardo de la Espriella. La cita con Paloma Valencia se canceló por la cercanía que mostró la candidata del Centro Democrático con Yeferson Cossio, creador de contenido con quien Westcol tuvo diferencias en el pasado, cuando lo llamó “estafador”.

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Westcol tendrá el sábado 30 de mayo al abogado Abelardo de la Espriella en un stream; a un solo día de que se lleve a cabo la primera vuelta - crédito suministrada a Infobae Colombia

Sobre Iván Cepeda, en su más reciente publicación en X, el paisa aseguró que el candidato de izquierda nunca aceptó su invitación. Sumado a esto, Luis Fernando Villa Álvarez, nombre de pila del streamer, decidió responder a las críticas que llegaron a su bandeja de mensajes y en diferentes publicaciones.

En la publicación de X, Villa se preguntó por qué los internautas estaban tan alterados por su conversación con Abelardo de la Espriella.

Y agregó: “Se habló para dos directos donde los candidatos Abelardo y Iván Cepeda pudieran hablarle al país y contar sus propuestas, a ninguno de los dos se les iba atacar, queríamos escuchar propuestas, quizás dar un par de opiniones y desmentir rumores de redes sociales. Uno no quiso.. el otro si ¿cuál es el problema? Se viene segunda vuelta".

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Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella - crédito @WestCOL/X

La publicación del paisa tuvo algunas reacciones entre sus seguidores, de las cuales destacan: “Te faltó Paloma, si realmente decías que querías escuchar sus propuestas”; “De qué hablas, él te entrevistó a ti, su equipo te manipuló todo el tiempo”; “El problema está en que se robaron las elecciones, todos los E-14 alterados no le dicen algo”, entre otros.

En medio de los comentarios, Westcol respondió el por qué no quiso reunirse con Paloma Valencia, y esto dijo: “Le dejé ese stream a otros, pero como que salió mal, eso tampoco es mi culpa”.

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Estos fueron algunos de los temas de los que hablaron en la entrevista

La conversación pública entre Abelardo de la Espriella y el creador de contenido Westcol giró en torno a la seguridad ciudadana y la defensa personal en Colombia, en el marco de la campaña presidencial. El candidato afirmó de manera tajante que apoyaría jurídicamente a Westcol si llegara a matar a un ladrón durante un intento de robo en su domicilio, incluso si el intruso estuviera desarmado o cargara un objeto inofensivo.

“Así venga con un peluche y le das un tiro, no tienes que ir preso”, sostuvo el abogado penalista, asegurando que la ley presume legítima defensa cuando hay invasión de domicilio.

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El candidato presidencial respondió a la pregunta que Westcol le hizo en el pasado a Uribe y Petro - crédito Visuales IA

De la Espriella remarcó que, en caso de ganar la presidencia, su prioridad sería restablecer la confianza de Estados Unidos en Colombia, garantizando la lucha contra la delincuencia y los grupos armados. Señaló que perseguir el microtráfico sería clave para cambiar la percepción internacional y prometió una relación “fluida y armónica” con el gobierno estadounidense.

Además, el candidato subrayó la importancia de la seguridad para el desarrollo empresarial y social, destacando casos de éxito como el de Westcol, quien proviene de contextos de pobreza y ha logrado prosperar pese al entorno adverso. Insistió en que el destino de las empresas depende de los políticos elegidos y criticó abiertamente el modelo que propone Iván Cepeda, relacionándolo con el “fracaso” de la dictadura venezolana.

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Respecto a las políticas sociales, De la Espriella reconoció avances del gobierno de Gustavo Petro, aunque los calificó como “pañitos de agua tibia”, insuficientes para resolver los problemas de fondo.

Finalmente, el candidato recalcó que, si gana, mantendrá su residencia en Colombia y estará atento a la voluntad popular, desmarcándose de prácticas políticas tradicionales y reiterando su enfoque en la seguridad y la defensa ciudadana.

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