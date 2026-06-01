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Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Kevin Castaño sería otro de los jugadores con varios minutos de juego ante la ausencia de ritmo de competencia en River Plate; mientras que Daniel Muñoz y Jefferson Lerma serán los de menos tiempo en cancha

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La selección Colombia jugará contra Costa Rica antes de viajar a Estados Unidos para el último partido de la preparación - crédito FCF
La selección Colombia jugará contra Costa Rica antes de viajar a Estados Unidos para el último partido de la preparación - crédito FCF

La selección Colombia jugará este lunes 1 de junio contra Costa Rica en El Campín de Bogotá en su partido de despedida antes del Mundial 2026, un ensayo que le servirá a Néstor Lorenzo para medir al once que tiene en la cabeza para el debut contra Uzbekistán y para cerrar la primera etapa de preparación en el país.

El equipo regresará al estadio de la capital del país después de casi siete años. Su último partido allí fue el 3 de junio de 2019, cuando venció 3-0 a Panamá antes de la Copa América de Brasil, bajo la dirección de Carlos Queiroz. El encuentro comenzará a las 18:00 y será transmitido por Caracol TV y RCN TV.

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La base de la formación titular que se perfila para Colombia tiene a Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en defensa; Richard Ríos y Kevin Castaño en la mitad; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz detrás de Luis Suárez. Esa proyección parte de un plantel completo de 26 convocados y de la ausencia de problemas físicos en los días de trabajo en Medellín, Guarne y Bogotá. Aunque la expectativa es que 25 de los 26 jugadores sumen minutos.

Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF
Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF

Néstor Lorenzo ya cuenta con los 26 jugadores concentrados, después de la llegada de Jhon Arias, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma a la capital. Arias aterrizó tras su participación reciente con Fluminense, mientras que Muñoz y Lerma llegaron después de conquistar con Crystal Palace el primer trofeo internacional de ese club, la Uefa Conference League.

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la preparación comenzó el 18 de mayo en Medellín con un grupo reducido en el que ya estaba James Rodríguez. Luego el plantel trabajó en Guarne para acostumbrarse a la altura que encontrará en México, y más tarde se trasladó a Bogotá para el amistoso contra Costa Rica, según ese medio.

El técnico argentino confirmó una lista de 26 convocados en la que, según ESPN, las principales novedades fueron las inclusiones de Willer Ditta y Cucho Hernández, que ocuparon los lugares de Mosquera y Rafael Borré. Algunos futbolistas permanecen en observación, entre ellos Jhon Córdoba y Carlos Andrés Gómez, aunque el grupo llega en buenas condiciones generales.

Después de jugar en Bogotá, la selección Colombia estará viajando a Estados Unidos par el partido amistoso del 7 de junio ante Jordania, en el que será el último duelo de la Tricolor antes del debut ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Arqueros

  • Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).
  • David Ospina (Atlético Nacional).
  • Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

  • Jhon Lucumí (Bologna FC).
  • Davinson Sánchez (Galatasaray).
  • Yerry Mina (Cagliari).
  • Willer Ditta (Cruz Azul).
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace).
  • Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).
  • Johan Mojica (Mallorca RCD).
  • Deiver Machado (Nantes).

Volantes

  • Richard Ríos (Benfica SL).
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace).
  • Kevin Castaño (River Plate).
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
  • Gustavo Puerta (Racing Santander).
  • Jhon Arias (Palmeiras).
  • James Rodríguez (Minnesota United).
  • Jorge Carrascal (Flamengo).
  • Juan Fernando Quintero (River Plate).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández (Real Betis).
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
  • Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Luis Suárez (Sporting CP).
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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