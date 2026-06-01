Colombia

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

El ganador de ‘reality’ en 2026 reconoció públicamente las virtudes de su expareja y afirmó que ambos mantienen una buena relación, disipando rumores sobre una enemistad tras su divorció años atrás

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La actriz recordó las declaraciones que dio su ex sobre el romance de 12 años que tuvieron - crédito @natalyumaña/IG

La modelo y actriz Nataly Umaña reaccionó al triunfo de su expareja, el también actor Alejandro Estrada, en La casa de los famosos Colombia con un mensaje en el que afirmó que cerró un capítulo de más de una década. La artista sostuvo que hoy ambos pueden hablar “desde el respeto, desde el agradecimiento, desde la paz”.

La actriz originaria de Ibagué compartió en Instagram una declaración previa de Estrada, quien dijo que durante los 12 años que estuvieron juntos “nunca” dudó de la fidelidad de su entonces esposa y que no la culpa “de nada”.

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Con ese material, Umaña respondió a quienes interpretaron su reacción al triunfo del actor como una señal de que no había superado la ruptura.

En su publicación, planteó que la historia compartida no puede reducirse a lo que el público vio ni a un titular. También sostuvo que la “verdadera madurez” aparece cuando se reconoce la humanidad y las virtudes del otro.

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El mensaje de Nataly Umaña sobre el presente del vínculo

Alejandro Estrada y Nataly Umaña
El actor cucuteño es acusado de agresión a Nataly Umaña durante su visita a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

“Por eso valoro que después de todo lo vivido hoy, 31 de mayo de 2026, podamos hablar el uno del otro desde el respeto, desde el agradecimiento, desde la paz”, dijo Umaña.

En ese mismo mensaje, la actriz describió el cambio de tono entre ambos como una prueba de que “la sanación existe”. Afirmó además que una historia no tiene por qué quedar atrapada para siempre en el dolor y que, con el tiempo, lo que fue una relación puede convertirse en amistad y familiaridad.

La publicación incluyó clips de Estrada y los vinculó con su propia lectura de lo ocurrido. Umaña preguntó quién mejor que alguien con quien compartió 12 años de vida para conocer lo que ocurrió “detrás de una historia” que vio el país, pero que, según remarcó, solo ellos vivieron por completo.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña en medio de su boda en Cartagena
Alejandro Estrada aseguró que apoya al ciento por ciento a su Nataly Umaña con su participación en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Talento nacional

El centro de su mensaje estuvo en la forma en que se interpreta la ruptura. “Las historias humanas nunca caben completas en un titular de noticias, en una imagen, en momentos de televisión”, dijo Umaña.

Qué dijo Estrada sobre la separación

Estrada, ganador de la tercera temporada del reality, fue quien aportó la base de esa lectura. En el material que recuperó Umaña, el actor aseguró que nunca la culpó y que ambos evitaron terminar mal.

Al referirse a su exesposa, dijo: “No la culpo hoy por hoy de nada”, y agregó que ese saludo iba “con mucho cariño y afecto” hacia la resiliencia porque “para ella también fue difícil”, según el fragmento compartido por Umaña.

El actor también señaló que el vínculo entre ambos no quedó cortado. En el mismo testimonio afirmó que podrían llevar una amistad y que hoy tienen “buen diálogo”.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña. Foto: Instagram @alejoestrada
Alejandro Estrada destacó las cualidades con las que contaba Nataly Umaña en sus 12 años de relación - crédito @alejoestrada/IG

Otra definición apuntó a la conducta de Umaña durante la relación. “Nunca tuve una duda de la fidelidad que me tuvo. O sea, fue supremamente fiel”, afirmó Estrada.

Esa parte de su declaración sumó un reconocimiento sobre el lugar que ocupó Umaña en su vida cotidiana. Estrada la describió como una persona “increíblemente leal, fiel, organizada” y dijo que ella organizó su vida y que no cree volver a encontrar “una mujer como ella”.

Reacciones tras la publicación

La circulación del mensaje generó nuevas reacciones en redes sociales. Entre ellas estuvo la de Alexa Torres, que comentó con aplausos la publicación de Umaña. Estrada también dejó otra frase que completó el cuadro que la actriz buscó mostrar: “Ni ella quiso ni yo quise que quedáramos mal. Me regaló los mejores años de su vida”.

Otras reacciones de los seguidores de Umaña fueron: “Un caballero hermoso en todo el sentido de la palabra”; “Lo mejor de haber terminado una relación de esa manera es el hecho de que los dos perdonaron el dolor que se causaron”, entre otros.

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