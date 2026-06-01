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Qué haría el Gobierno Trump si Petro desconoce los resultados de las elecciones en Colombia: esto dijo el senador estadounidense Bernie Moreno

El congresista destacó la calidad del sistema electoral colombiano y señaló que no hubo presencia de miembros del Gobierno nacional durante la jornada electoral

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El senador estadounidense Bernie Moreno afirma que las elecciones en Colombia fueron libres y bien organizadas - crédito Presidencia de Colombia/Reuters
El senador estadounidense Bernie Moreno afirma que las elecciones en Colombia fueron libres y bien organizadas - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

El senador republicano Bernie Moreno, político colombiano nacionalizado en Estados Unidos, se pronunció sobre su actividad como observador internacional durante las elecciones presidenciales en Colombia.

El legislador norteamericano, en declaraciones a Blu Radio, calificó positivamente el desarrollo de la jornada electoral del 31 de mayo, e incluso notificó los hechos al Gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

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El congresista señaló que el sistema electoral colombiano funcionó con “organización y seguridad técnica” y que, a su juicio, superó al del país norteamericano.

“Salgo pensando que el pueblo colombiano verdaderamente debe tener bastante orgullo con todos los oficiales que condujeron una elección muy buena. Lo hicieron muy bien. Miles de personas que ayudaron a apoyar que las elecciones estuvieran transparentes. Eso verdaderamente me impresionó (...) le cuento tristemente, que lo hacen mejor aquí en Colombia que en los Estados Unidos. Es difícil para mi decirlo”, manifestó al citado medio de comunicación.

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Según el senador, lo que más le llamó la atención fue la verificación de identidad y el método de escrutinio. “Tienen que mostrar la cédula... todo la cuenta es manual, es todo el progreso que tienen las instituciones electorales son las mejor que he visto en mi vida”, aseguró Moreno, agregando que el presidente Trump ya tiene conocimiento de ello.

En referencia a la Casa Blanca, también fue consultado sobre las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre su desconocimiento hacia los resultados del preconteo.

Ante una posible intervención del gobierno norteamericano frente a esta situación, el congresista desmintió que hayan irregularidades durante su inspección y destacó la presencia de miles de observadores internacionales para el proceso en particular.

“Tienen que entender también el pueblo colombiano que habían más observadores que cualquier momento en la historia de Colombia (...) yo no tengo opinión de dónde sale la opinión de él, pero lo que yo no vi es ni él ni cualquier otra persona de él observando las elecciones”, comentó.

Frente a las posibles acciones que haría el Gobierno de los EE. UU. sobre un posible desconocimiento de los resultados por parte del mandatario colombiano, Bernie Moreno sostuvo: “En una sociedad libre todo el mundo tiene la oportunidad de tener cualquier opinión que quiere tener. Esa es la marca de una sociedad libre. Pero el siete de agosto va a haber otro presidente, y ese presidente lo va a elegir solamente, exclusivamente la gente, el pueblo de Colombia. Nadie más”, complementó.

Igualmente, descartó que se tenga previsto una intervención militar como la efectuada en Venezuela a principios del 2026, que derivó en la captura del exdictador Nicolás Maduro.

En Colombia, la democracia existe por siglos y yo creo que las instituciones, como por ejemplo, el registrar lo que hace el conducto de las elecciones, eso es lo que ha sostenido y va a sostener a Colombia”, recalcó.

Ante la posibilidad de que Donald Trump exprese su respaldo a cualquiera de las dos candidaturas, Moreno sugirió: “Él tendrá su posición, pero verdaderamente lo que cambia es la decisión de la gente de Colombia. La decisión es de ellos. Ellos tienen ese poder en las manos de ellos cuando van a votar, es el poder de ellos y ellos mismos. Eso es la democracia, es lo que debemos estar celebrando hoy”.

Por último, el senador republicano confirmó que aceptó una invitación para regresar como observador a la segunda vuelta electoral, que se realizará el 21 de junio.

“Si me invitan a Colombia, al chance de tomar el mejor café del mundo con la gente muy buena y comida fantástica, yo vuelvo”. Entonces vuelvo para la segunda vuelta”, concluyó.

La votación observada, realizada el domingo 31 de mayo, terminó con el triunfo del líder opositor Abelardo de la Espriella, tras obtener más de 10 millones de votos, quien se medirá contra el senador oficialista Iván Cepeda, que solo alcanzó más de nueve millones de sufragios a su favor.

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