El senador estadounidense Carlos Giménez destacó el triunfo de Abelardo de la Espriella: “Está bien posicionado”

Carlos Giménez celebró victoria de Abelardo de la Espriella y su proyección hacia la segunda vuelta - crédito Nathan Howard/Reuters - Luisa Gonzalez/REUTERS

Carlos Giménez, senador estadounidense de Florida, Estados Unidos, se pronunció nuevamente tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia, donde el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación, con un respaldo de 10.361.499 de votos (43,74%), asegurando su pase a segunda vuelta el 21 de junio de 2026.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Giménez destacó la importancia de este desenlace para la comunidad colombo-estadounidense.

“Represento a más colombo-estadounidenses que cualquier otro miembro del Congreso”, expresó el senador republicano, subrayando su vínculo con la diáspora y la relevancia de los acontecimientos políticos en Colombia para sus representados.

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Giménez enfatizó el avance de De la Espriella en el escenario electoral: “¡El conservador Abelardo de la Espriella está en ascenso!”.

Carlos Giménez destacó el avance de Abelardo de la Espriella en las elecciones colombianas - crédito @RepCarlos/X

Los datos oficiales confirmaron que De la Espriella lideró la primera ronda, lo que, según el legislador, lo coloca en una posición favorable para la definición de la presidencia.

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“Obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y está bien posicionado para ganar la segunda vuelta, ¡atrayendo a los moderados!”, publicó Giménez, resaltando la capacidad del candidato para sumar respaldo fuera de su base tradicional.

El respaldo manifestado por Giménez refleja la atención internacional que despiertan las elecciones colombianas, especialmente entre representantes de comunidades con fuertes lazos binacionales.

En un video publicado en su cuenta en X y directamente desde Miami, Giménez expresó también su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella.

En el clip, Giménez felicitó a Abelardo de la Espriella por su reciente victoria, describiéndola como “muy impresionante”, al tiempo que instó a los sectores contrarios al gobierno a mantenerse unidos para asegurar un cambio en el rumbo del país.

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Carlos Giménez respaldó a la oposición en Colombia y pidió unidad tras triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito @RepCarlos/X

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo”, afirmó el legislador republicano, y recalcó la necesidad de que “todos los candidatos de la oposición” se agrupen detrás de de la Espriella para impulsar una transformación política.

El mensaje, publicado en medio de un contexto electoral clave, hizo énfasis en la urgencia de “salvar a Colombia” y consolidar un mejor futuro para sus habitantes.

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Giménez subrayó la importancia de rechazar la dirección política del presidente Gustavo Petro. “Se tiene que rechazar la política, la dirección de Gustavo Petro”, expresó el congresista durante su declaración, donde también remarcó que la contienda política aún no ha finalizado y que se avecina una “batalla bastante fuerte”.

El llamado incluyó un pedido directo a la ciudadanía para que acuda a las urnas: “Necesitamos que todo el mundo salga a votar para cambiar la dirección y asegurar un mejor futuro para todos los colombianos”.

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El representante estadounidense, oriundo de Florida, reiteró su compromiso con la causa opositora y remarcó la relevancia de la unidad de los sectores que buscan un cambio político. “Firme por la patria”, concluyó Giménez en su intervención, dejando claro su respaldo a las fuerzas que se oponen al actual gobierno colombiano.

Carlos Giménez, congresista estadounidense, dijo que "tenemos que unirnos detrás de Abelardo para salvar a Colombia y garantizar un mejor futuro para el pueblo colombiano" - crédito @RepCarlos/X

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a segunda vuelta presidencial

La primera vuelta presidencial en Colombia obtuvo cerca de 24 millones de votantes. El proceso definió la disputa final por la Casa de Nariño entre Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria, y Iván Cepeda, del Pacto Histórico. La segunda vuelta se celebrará el 21 de junio para determinar quién asumirá la presidencia.

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Con el 100% de las mesas informadas, la Registraduría General de la Nación anunció que De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la participación, situándose como el candidato más votado. Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, lo que representa el 40,90%.

Por su parte, Paloma Valencia, congresista del Centro Democrático, quedó relegada al tercer puesto con 1.639.668 votos y un porcentaje de 6,92%. En cuarto lugar se ubicó Sergio Fajardo, quien sumó 1.009.045 votos y alcanzó el 4,26% de la votación total.

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Este resultado permitió que Fajardo superara el umbral requerido para acceder a la reposición de votos, superando en aproximadamente 100.000 sufragios su desempeño de hace cuatro años.