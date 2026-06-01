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Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

El estadio Romelio Martínez, de la ciudad de Barranquilla, será el escenario del primer partido que definirá el campeón del primer semestre en el Fútbol Profesional Colombiano

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El cuadro barranquillero sufrió un duro golpe a 8 días del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores-crédito @JuniorClubSA/X
Ambos equipos tienen la necesidad del título por las flojas campañas en torneos Conmebol -crédito @JuniorClubSA/X

Junior y Atlético Nacional abren la final de la Liga BetPlay el martes 2 de junio, una serie que definirá al campeón del primer semestre de 2026: el partido de ida se jugará desde las 7:30 a. m. en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, con transmisión de Win + Fútbol, y llega marcado por la pelea entre el bicampeonato que busca el club barranquillero y la opción del equipo antioqueño de volver a ganar la liga tras un año sin ese título.

Atlético Nacional llega con mejores números en las series eliminatorias. El equipo antioqueño ganó sus cuatro partidos de play-offs, goleó 9-2 en el global a Internacional de Bogotá en cuartos de final y luego venció 4-1 a Deportes Tolima en semifinales.

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Junior recorrió un camino más ajustado hasta la serie decisiva. El conjunto barranquillero superó 3-2 a Once Caldas en cuartos de final y después eliminó a Santa Fe en una tanda de penales que terminó 5-4.

-crédito Jairo Cassiani/Colprensa
Atlético Nacional se impuso en el partido de la fase todos contra todos ante el Junior FC - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El antecedente más reciente favorece con claridad al club antioqueño. En marzo, Atlético Nacional venció 4-0 a Junior en Barranquilla con goles de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marino Moreno. La serie también reabre un cruce con historia en definiciones ligueras. Ambos equipos ya disputaron dos finales de liga: Junior ganó la del Apertura 2004 y Nacional se quedó con la del Apertura 2014.

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En el plano individual, Luis Fernando Muriel aparece como una de las principales cartas del local. El delantero de Junior viene de marcar ante Palmeiras por la Conmebol Libertadores y acumula 14 goles y una asistencia en todas las competencias. En Atlético Nacional, el foco ofensivo pasa por Alfredo Morelos, que suma 11 goles y cuatro asistencias.

La definición tendrá un segundo capítulo el lunes 8 de junio a las 5:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional irá por su estrella 19 y Junior por la 12. De acuerdo con el reglamento de Dimayor si al término de la vuelta hay igualdad en puntos y diferencia de gol, no habrá prórroga: el campeón se decidirá por penales.

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