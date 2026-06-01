Álvaro Uribe se despachó contra Iván Cepeda por haber rechazado los resultados de las elecciones: “De trampa en trampa”

Álvaro Uribe acusó a Iván Cepeda de “trampa” tras los resultados de la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez difundió un mensaje en la red social X tras el cierre de la primera vuelta presidencial, donde salió vencedor el abogado Abelardo de la Espriella, con 10.361.499 (43,74%), frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que sacó 9.688.361 (40,90%), asegurando los dos una reñida segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

En su publicación, Uribe cuestionó la actitud del candidato de izquierda, señalando que “Cepeda de trampa en trampa, rechazó el resultado electoral porque no le alcanzaron los votos impuestos por el terrorismo y por las violaciones de Petro a la ley”.

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El exmandatario aseguró que el militante del Pacto Histórico busca “tapar su salida en falso” al promover nuevos espacios de discusión pública.

“Hoy sale Cepeda a pedir debates para tapar su salida en falso, debates que siempre eludió”, expresó Uribe en su mensaje, donde puso en duda la transparencia del accionar opositor.

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Uribe llamó a enfrentar lo que considera amenazas para la democracia. “Es hora de derrotar al terrorismo, en las urnas y con autoridad y orden”, manifestó el exjefe de Estado, insistiendo en la importancia de defender el sistema institucional y la legalidad.

Álvaro Uribe pidió enfrentar “el terrorismo” en las urnas y sostuvo críticas contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otro pronunciamiento en X, Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, admitiendo la derrota de su sector político y asumiendo la responsabilidad por el desempeño electoral.

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“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades”, expresó el exmandatario, quien además destacó el liderazgo emergente de Paloma Valencia. Según Uribe, “Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia”.

Uribe felicitó al ganador de la jornada, Abelardo de la Espriella, y manifestó el compromiso de su colectividad con el apoyo al candidato de Defensores de la Patria.

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“Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”, afirmó, agregando que la elección debe realizarse “por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.

En su mensaje, el expresidente advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta el país en el actual contexto político. “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda”, sostuvo Uribe, refiriéndose a la influencia de modelos políticos extranjeros y a los líderes opositores.

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Álvaro Uribe reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella y llamó a votar contra “el chavismo” - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exjefe de Estado también cuestionó la postulación de Iván Cepeda: “Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas”.

Uribe concluyó su declaración con un llamado a respaldar a De La Espriella en la segunda vuelta. “Elijamos Presidente al Dr. Abelardo de la Espriella”, solicitó, consolidando así la posición de su sector para la etapa decisiva del proceso electoral.

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Esto fue lo que dijo Cepeda después de enterarse de los resultados de las elecciones

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció en la noche del 31 de mayo desde el Hotel Tequendama en Bogotá tras conocerse los resultados de la jornada electoral.

Cepeda expresó inquietudes acerca de posibles inconsistencias y afirmó: “Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia”. Señaló la existencia de un “desfase en torno al censo electoral”, cifra que estimó en “885 mil personas o cédulas”, y agregó que su equipo revisa “informes sobre votaciones atípicas”.

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Iván Cepeda aclaró dudas sobre comicios y pidió esperar escrutinios oficiales - crédito Luisa González/REUTERS

El aspirante insistió en su interés por la transparencia: “Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare”.

Recientemente, durante una rueda de prensa el 1 de junio, Cepeda matizó sus declaraciones iniciales y destacó que los sistemas de observación y control de su campaña permanecen activos.

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“No hemos encontrado evidencias”, aseguró ante las consultas sobre la limpieza de los comicios. Según el candidato, tras analizar los reportes disponibles, no existen elementos suficientes para plantear una denuncia formal por irregularidades.

“Lo tengo que decir porque en esto soy una persona seria y transparente”, afirmó, indicando que su equipo continuará revisando la información electoral y que esperarán los resultados oficiales antes de emitir un pronunciamiento definitivo.